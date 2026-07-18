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அரசு ஊழியர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: NPS பங்களிப்பு தாமதமானால் வட்டி கிடைக்கும்

NPS News: ஒரு ஊழியரின் மாதாந்திர NPS பங்களிப்பு உரிய தேதிக்குப் பிறகு ஓய்வூதியக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்டால், அந்தத் தாமதக் காலத்திற்கு வட்டி வழங்கப்படும் என்று செலவினத் துறை (DoE) தெரிவித்துள்ளது. 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 18, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:23 PM IST
அரசு ஊழியர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: NPS பங்களிப்பு தாமதமானால் வட்டி கிடைக்கும்
Image Credit: NPS Latest News (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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அரசு ஊழியர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: NPS பங்களிப்பு தாமதமானால் வட்டி கிடைக்கும்
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