/அரசு ஊழியர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: NPS பங்களிப்பு தாமதமானால் வட்டி கிடைக்கும்

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஊழியர்களின் NPS பங்களிப்புகளை நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் 'ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்தில்' (PFRDA) செலுத்துமாறு அனைத்து அரசுத் துறைகளுக்கும் நிதி அமைச்சகத்தின் 'செலவினத் துறை' (DoE) தெளிவான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது.
இதில் ஏற்படும் தாமதங்கள் ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய நிதியை நேரடியாகப் பாதிப்பதோடு, அவர்களின் முதலீட்டு வளர்ச்சியையும் குறைப்பதாக அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
ஊழியர்களின் சம்பளத்திலிருந்து தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்காக (NPS) பிடித்தம் செய்யப்படும் பங்களிப்பு உரிய நேரத்தில் ஓய்வூதியக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படாவிட்டால், அது ஊழியர்களை பல வகைகளில் பாதிக்கிறது என்பதை கவனத்தில் கொண்டுள்ளதாக செலவினத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக ஜூலை 13, 2026 அன்று ஒரு அலுவலக குறிப்பாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில், பின்வரும் முக்கிய விவரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன:
NPS பங்களிப்புகளைச் செலுத்துவதில் ஏற்படும் தாமதம் நிர்வாக ரீதியான அலட்சியத்தால் ஏற்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் அதற்குப் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்றும் நிதி அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
துறைத் தலைவர் அல்லது கணக்குக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி (Chief Controller of Accounts) இவ்விவகாரத்தை விசாரித்து, தாமதத்திற்கு யார் பொறுப்பு என்பதைத் தீர்மானிப்பார்கள்.
விசாரணையில் ஏதேனும் அதிகாரியின் தவறு இருப்பது தெரியவந்தால், ஊழியருக்கு வழங்கப்பட்ட வட்டித் தொகையை அந்த அதிகாரியே திரும்பச் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். மேலும், அந்த அதிகாரி மீது துறைரீதியான ஒழுங்கு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படலாம்.
அலுவலகக் குறிப்பாணையின்படி, தவறு செய்த அதிகாரியின் பொறுப்பு மற்றும் நிதிப் பொறுப்பைத் தீர்மானிக்கும் செயல்முறையானது, வருமான வரிச் சட்டம் 1961-ன் பிரிவு 201(1A)-ன் கீழ் TDS-ஐச் செலுத்துவதில் ஏற்படும் தாமதத்தின்போது பின்பற்றப்படும் நடைமுறையைப் போலவே இருக்கும்.
அதாவது, அரசு இந்த விவகாரத்தை நிதிசார் அலட்சியமாகக் கருதி, நடைமுறையில் உள்ள விதிகளின்படி நடவடிக்கை எடுக்கும்.
இதுபோன்ற விவகாரங்களில் இதுவரை எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த விரிவான அறிக்கையை ஜூலை 31, 2026-க்குள் சமர்ப்பிக்குமாறு அனைத்து அரசுத் துறைகளுக்கும் நிதி அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
NPS பங்களிப்புகள் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் செலுத்தப்படுவதையும், தாமதங்கள் ஏற்படாமல் இருப்பதையும் உறுதி செய்யுமாறு துறைத் தலைவர்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அரசாங்கத்தின் இந்த முடிவு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கியமான ஒரு முடிவாக பார்க்கப்படுகின்றது. தேசிய ஓய்வூதியம் அமைப்பான NPS என்பது ஒரு நீண்ட கால ஓய்வூதிய சேமிப்புத் திட்டமாகும், இதில் மாதாந்திர பங்களிப்புகள் சந்தையுடன் இணைக்கப்பட்ட முதலீடுகளில் முதலீடு செய்யப்படுகின்றன.
பங்களிப்புகள் சரியான நேரத்தில் செலுத்தப்படாவிட்டால், ஊழியர்கள் அந்தக் காலத்திற்கான சாத்தியமான முதலீட்டு வருமானத்தை இழக்க நேரிடும். ஆகையால், சரியான நேரத்தில் பணம் செலுத்தப்படுவதை உறுதி செய்யவும், ஊழியர்களுக்கு வட்டியை வழங்கவும், அலட்சியமான அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் நிதி அமைச்சகம் வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது.
இது ஊழியர்களின் நலன்களை சிறப்பாகப் பாதுகாப்பதோடு, அரசுத் துறைகளில் பொறுப்புணர்வையும் அதிகரிக்கும்.
மத்திய அரசின் இந்த முடிவு ஊழியர்களால் வரவேற்கப்படுகின்றது.