  • கர்ப்பிணி, பாலூட்டும் பெண்களுக்கு ரூ.11,000 கொடுக்கும் மத்திய அரசு: பெறுவது எப்படி?

கர்ப்பிணி, பாலூட்டும் பெண்களுக்கு ரூ.11,000 கொடுக்கும் மத்திய அரசு: பெறுவது எப்படி?

PMMVY Latest News: பிரதம மந்திரி மாத்ரு வந்தன யோஜனா என்றால் என்ன? இதற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 1, 2025, 12:07 PM IST
  • பிரதம மந்திரி மாத்ரு வந்தனா யோஜனா.
  • இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
  • தேவையான ஆவணங்கள் என்ன?

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana: இந்திய அரசு பெண்களை பொருளாதார ரீதியாக மேம்படுத்தவும், சமூகத்தில் அவர்களின் நிலையை உயர்த்தவும் பல முக்கிய திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது. இவற்றில் ஒன்று பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தனா யோஜனா (PMMVY). கர்ப்பம் மற்றும் பிரசவத்தின் போது நிதி உதவி தேவைப்படும் கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் பெண்களுக்காக இந்த திட்டம் குறிப்பாக தொடங்கப்பட்டது.

Add Zee News as a Preferred Source

பிரதம மந்திரி மாத்ரு வந்தனா யோஜனா

இந்த திட்டத்தின் கீழ், அரசாங்கம் ரூ.11,000 மொத்த நிதி உதவியை நேரடியாக பயனாளி பெண்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றுகிறது. இந்த உதவி தாய் மற்றும் குழந்தைக்கு சிறந்த ஆரோக்கியம், ஊட்டச்சத்து மற்றும் பராமரிப்பை உறுதி செய்கிறது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் எவ்வாறு உதவி பெறுவது? இதற்கான நிபந்தனைகள் என்ன? இதன் முழுமையான விண்ணப்ப செயல்முறை என்ன? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

PMMVY: ரூ.11,000 நிதி உதவி

கர்ப்ப காலத்தில் ஊட்டச்சத்து, ஓய்வு மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனைகளின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதே மாத்ரு வந்தனா யோஜனா திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கமாகும். இந்தத் தொகையை அரசாங்கம் நேரடியாக பயனாளியின் வங்கிக் கணக்கிற்கு DBT (நேரடி பலன் பரிமாற்றம்) மூலம் அனுப்புகிறது. முதல் முறையாக தாயாகும் தாய்மார்கள் ரூ.5,000 மொத்த நிதி உதவியைப் பெறுகிறார்கள். ஊட்டச்சத்து மற்றும் சுகாதாரத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக இந்தத் தொகை மூன்று தவணைகளில் வெளியிடப்படுகிறது.

இந்தத் திட்டத்தை மேலும் பயனுள்ளதாக்க, ஒரு பெண்ணின் இரண்டாவது குழந்தை மகளாக இருந்தால், அவருக்கு கூடுதலாக ரூ.6,000 உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் மொத்த அரசு உதவி ரூ.11,000 ஆக உயர்கிறது. கர்ப்பிணிப் பெண்கள் போதுமான ஊட்டச்சத்து மற்றும் சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை பெறுவதை உறுதி செய்து, இதன் மூலம் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதே இதன் நோக்கமாகும். இதுவரை லட்சக்கணக்கான பெண்கள் இந்தத் திட்டத்தால் பயனடைந்துள்ளனர்.

PMMVY: இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

பிரதம மந்திரி மாத்ரு வந்தனா யோஜனாவிற்கு விண்ணப்பிப்பது இப்போது மிகவும் எளிதாகிவிட்டது. ஆர்வமுள்ள பெண்கள் திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்கு (pmmvy.wcd.gov.in) சென்று ஆன்லைன் படிவத்தை நிரப்பலாம். விண்ணப்பதாரர்கள் குறைந்தபட்சம் 19 வயதுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, ஊனமுற்ற பெண்கள் மற்றும் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் பயனாளிகள் உட்பட நாட்டில் உள்ள அனைத்து (இந்த திட்டத்திற்கு தகுதியுள்ள) பெண்களும் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயனடையலாம்.

PMMVY: தேவையான ஆவணங்கள் என்ன?

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும்போது உங்கள் ரேஷன் கார்டு, வங்கி பாஸ்புக், அடையாள அட்டை மற்றும் கர்ப்பம் தொடர்பான மருத்துவ அறிக்கையை தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும். குழந்தை பிறந்த 270 நாட்களுக்குள் விண்ணப்பம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்த திட்டத்திற்லான தகுதி உங்களுக்கும் இருந்தால், விரைவில் விண்ணப்பிக்கவும்.

பிரதம மந்திரி மாத்ரு வந்தனா யோஜனா சுருக்கமாக.....

- பிரதம மந்திரி மாத்ரு வந்தனா யோஜனா, கர்ப்பிணி மற்றும் பாலூட்டும் பெண்களுக்கான திட்டமாகும்.

-  இந்த திட்டத்தின் கீழ், அரசாங்கம் ரூ.11,000 மொத்த நிதி உதவியை நேரடியாக பயனாளி பெண்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றுகிறது. 

- சிறந்த ஆரோக்கியம், ஊட்டச்சத்து மற்றும் பராமரிப்பை உறுதி செய்வதே திட்டத்தின் நோக்கம்.

- விண்ணப்பதாரர்கள் குறைந்தபட்சம் 19 வயதுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். 

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PMMVYPradhan Mantri Matru Vandana YojanaWomenCentral government schemescentral government

