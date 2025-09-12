English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! வீடுகளுக்கே தேடி வரப்போகும் சேவை - மத்திய அரசின் சூப்பர் திட்டம்

Pension : ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் வகையில் இனி வீடுகளுக்கே சென்று சேவைகளை வழங்க மத்திய அரசு முடிவெடுத்துள்ளது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 12, 2025, 08:08 AM IST
  • ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • பென்சன் சேவை வீடு தேடி வரப்போகுது
  • மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள குட்நியூஸ்

Trending Photos

ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் மொட்டை அடித்ததற்க்கு இது தான் காரணமா?
camera icon7
Madarasi
ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் மொட்டை அடித்ததற்க்கு இது தான் காரணமா?
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon7
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை புதிய விண்ணப்பங்களுக்கான ஒப்புதல் எப்போது? முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை புதிய விண்ணப்பங்களுக்கான ஒப்புதல் எப்போது? முக்கிய அப்டேட்
மகாசக்திசாலியான ராகு: 5 ராசிகளை உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்வார், சிறப்புடன் வாழ வைப்பார்
camera icon10
Rahu
மகாசக்திசாலியான ராகு: 5 ராசிகளை உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்வார், சிறப்புடன் வாழ வைப்பார்
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! வீடுகளுக்கே தேடி வரப்போகும் சேவை - மத்திய அரசின் சூப்பர் திட்டம்

Pension : மத்திய அரசின் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி. இனிமேல் உங்கள் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க அலுவலகம் செல்லத் தேவையில்லை. மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள புதிய திட்டத்தின் கீழ், சேவை நேரடியாக உங்கள் வீட்டிற்கே தேடி வர உள்ளது. இந்தத் திட்டம் ஓய்வூதியதாரர்களின் வாழ்க்கையை மேலும் எளிதாக்கப் போகிறது. இந்த திட்டம் வரும் நவம்பர் மாதம் 1 ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரப்போகிறது. இதுதவிர ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இன்னும் சில மகிழ்ச்சியான அப்டேட்டுகளும் வெளியாகியுள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் 4.0: இனி எல்லாம் டிஜிட்டல் மயம்

ஓய்வூதியதாரர்களுக்குத் தேவையான டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் (Digital Life Certificate) பெறுவதை எளிமையாக்க, மத்திய அரசு "டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் 4.0" என்ற திட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. நவம்பர் 1 முதல் 30, 2025 வரை நாடு முழுவதும் உள்ள 1600 மாவட்டங்கள் மற்றும் துணைப் பிரிவு தலைமையகங்களில் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படும்.

வீட்டுக்கே சேவை: இந்தத் திட்டத்தின் மிகப்பெரிய சிறப்பு என்னவென்றால், முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அவர்களின் வீட்டிற்கே நேரடியாகச் சென்று ஆயுள் சான்றிதழ் சேவையை வழங்க மத்திய அரசு முடிவு செய்திருக்கிறது. இதன் மூலம் அவர்கள் சிரமப்படாமல் தங்கள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க முடியும்.

புதிய தொழில்நுட்பம்: கடந்த ஆண்டு, முக அங்கீகாரத் தொழில்நுட்பம் (Face Recognition Technology) மூலம் 50 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்கள் பெறப்பட்டன. இந்த முறை இந்த தொழில்நுட்பம் மேலும் மேம்படுத்தப்பட்டு பயன்படுத்தப்படும்.

இந்த முடிவு எப்போது எடுக்கப்பட்டது? 

செப்டம்பர் 9, 2025 அன்று நடைபெற்ற உயர்நிலைக் கூட்டத்தில், ஓய்வூதியம் வழங்கும் 19 வங்கிகள் மற்றும் இந்திய அஞ்சலகப் பேமென்ட்ஸ் வங்கியின் (IPPB) அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர். இந்தக் கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்பட்டு, திட்டச் செயல்பாடு மற்றும் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் முழுமையாக தயார் நிலையில் இருப்பதை உறுதி செய்தனர்.

குறைகளுக்கும் தீர்வு

டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் மட்டுமல்லாமல், ஓய்வூதியதாரர்களின் குறைகளையும் நிவர்த்தி செய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. 14வது ஓய்வூதிய குறைதீர்ப்பு முகாம்: செப்டம்பர் 10, 2025 அன்று புதுதில்லியில் நடந்த 14வது ஓய்வூதிய குறைதீர்ப்பு முகாமில், 21 துறைகள் மற்றும் அமைச்சகங்களில் இருந்து குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பான நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள 894 குறைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.

அமைச்சரின் உறுதி: இந்தக் கூட்டத்திற்குத் தலைமை தாங்கிய மத்திய அமைச்சர் டாக்டர் ஜிதேந்திர சிங், ஓய்வூதியதாரர்களை நாட்டை உருவாக்கியவர்கள் என்றும், அவர்களுக்கு உரிய நேரத்தில் நீதி மற்றும் நிதிப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதாகவும் தெரிவித்தார். கடந்த 13 முகாம்கள் மூலம் 18,481 குறைகள் ஏற்கனவே தீர்க்கப்பட்டுள்ளன என்று கூறினார். ஓய்வூதியதாரர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற அரசு உறுதி பூண்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார்.

மேலும் படிக்க | ஜிஎஸ்டி வரி மாற்றம்: இந்த நேரத்தில் தங்கம் வாங்வது நல்லதா? கெட்டதா?

மேலும் படிக்க | Gold ETF என்றால் என்ன? இதை எப்படி வாங்குவது? முழு விவரம் இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
pensionSenior Citizencentral governmentGood newsDigital Life Certificate 2025

Trending News