PMJJBY, PMSBY, APY பயனாளிகளுக்கு குட் நியுஸ்: நன்மைகளை அதிகரிக்க அரசு திட்டம்

Central Government Schemes: நாட்டு மக்களின் நன்மைக்காக மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. இவற்றின் கீழ், திட்ட நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யும் பயனாளிகளுக்கு நிதி ஆதரவு கிடைக்கின்றது. மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் திட்டங்களான பிரதான் மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா (PMJJBY), பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா (PMSBY) மற்றும் அடல் பென்ஷன் யோஜனா (APY) ஆகிய மூன்று ஜன் சுரக்ஷா திட்டங்களும் இந்த வாரம் 10 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்கின்றன. இதனையொட்டி, இத்திட்டங்களின் கீழ் காப்பீட்டுத் தொகையை உயர்த்துவது குறித்து அரசு பரிசீலித்து வருகிறது.
திட்டங்களில் திருத்தம்
இந்த மூன்று திட்டங்களும் நாட்டின் நிதி உள்ளடக்கத்திற்கான தொலைநோக்குப் பார்வையை மையமாகக் கொண்டு கட்டமைக்கபப்ட்டுள்ளன. இவற்றின் கீழ் 57 கோடி பயனாளிகள் பயன்பெறுகின்றனர். இந்த திட்டங்களின் கீழ் உள்ள சலுகைகளில் திருத்தங்களை செய்ய அரசு ஆலோசித்து வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சமீபத்தில், காப்பீட்டுத் தொகையை ரூ. 5 லட்சமாக உயர்த்துவதால் ஏற்படும் தாக்கங்கள் குறித்து கருத்துகளைக் கோரி, காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கு இடையே ஒரு அறிக்கை விநியோகிக்கப்பட்டது. கட்டுப்படியாகும் தன்மை, செலவு என்ன, இடைத்தரகுச் செலவு போன்ற பல சூழ்நிலை ஆய்வுகளை அரசு மேற்கொண்டு வருகின்றது. இதற்கு ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன், இது குறித்த அ்ிவிப்புகள் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது.
PMJJBY, PMSBY, APY
2015, மே 9 அன்று தொடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டங்கள், அமைப்புசாரா துறைக்கு சமூகப் பாதுகாப்பை வழங்குகின்றன.
- Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana: திட்டத்தின் கீழ், ஆண்டுக்கு ரூ.436 செலுத்தினால், 18 முதல் 50 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் ரூ.2 லட்சம் ஆயுள் காப்பீடு வழங்கப்படுகிறது.
- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana: PMSBY திட்டத்தின் கீழ், ஆண்டுக்கு வெறும் ரூ.20 செலுத்தினால், விபத்து மரணம் அல்லது முழுமையான ஊனத்திற்கு (பகுதி ஊனத்திற்கு ரூ.1 லட்சம் உட்பட) 70 வயது வரை இதே காப்பீடு வழங்கப்படுகிறது.
- Atal Pension Yojana: APY திட்டத்தின் கீழ், 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு 60 வயது முதல் மாதம் ரூ.1,000 முதல் ரூ.5,000 வரை ஓய்வூதியம், துணைவர் வாரிசுரிமை மற்றும் வாரிசுதாரர் ஆதரவு ஆகியவை உறுதி செய்யப்படுகின்றன.
இவை சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களாக இருந்தாலும், எந்தவொரு நிதிநிலை ஆதரவும் இன்றி வணிக அடிப்படையில் இந்தக் காப்பீடு வழங்கப்படுகிறது.
|திட்டம்
|வயது வரம்பு
|செலுத்த வேண்டிய தொகை
|காப்பீடு / ஓய்வூதியம்
|பிரதான் மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா
|18 முதல் 50 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு
|ஆண்டுக்கு ரூ.436
|ரூ.2 லட்சம் ஆயுள் காப்பீடு
|பிரதம மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா
|18 முதல் 70 வயது
|ஆண்டுக்கு ரூ.20
|₹2 லட்சம் வரையிலான காப்பீடு
|அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்
|18 முதல் 40 வயது
|பங்களிப்பு திட்டத்தில் இணையும் வயது மற்றும் நீங்கள் தேர்வு செய்த ஓய்வூதியத் தொகையைப் பொறுத்தது
|ரூ.1,000 முதல் ரூ.5,000 வரை ஓய்வூதியம்
பிரதாம மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா
பிரதம மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா (PMJJBY) திட்டமானது, 18 முதல் 50 வயதுக்குட்பட்ட வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கானது. இதில் ஆண்டுக்கு ₹436 என்ற பிரீமியம் தொகையைச் செலுத்தி ₹2 லட்சம் மதிப்பிலான ஆயுள் காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பை பெறலாம். இத்திட்டத்தின் கீழ், எக்காரணத்தினாலாவது (நோய் அல்லது விபத்து) மரணம் நேரிட்டால், காப்பீட்டுத் தொகையான ₹2 லட்சம் நாமினிக்கு வழங்கப்படும். இதன் காப்பீட்டுக் காலம் ஜூன் 1-ஆம் தேதி முதல் மே 31-ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும். இத்திட்டத்தில் 45 நாட்கள் காத்திருப்புக் காலமும் அடங்கும்.
பிரதம மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா
பிரதம மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா (PMSBY) என்பது மத்திய அரசால் வழங்கப்படும், மிகவும் குறைந்த கட்டணத்திலான ஒரு விபத்து காப்பீட்டுத் திட்டமாகும். இது வெறும் ₹20 என்ற வருடாந்திர பிரீமியத்தில், ₹2 லட்சம் வரையிலான காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. 18 முதல் 70 வயதுக்குட்பட்ட வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் இத்திட்டத்தைப் பெறலாம். விபத்தினால் ஏற்படும் மரணம் அல்லது முழுமையான உடல் ஊனம் ஆகிய நிகழ்வுகளில் இத்திட்டம் பாதுகாப்பை அளிக்கிறது.
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் (APY) என்பது இந்திய அரசாங்கத்தின் பாதுகாப்பான மற்றும் உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட ஒரு ஓய்வூதியத் திட்டமாகும். இது முதன்மையாக அமைப்புசாரா துறையில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம், 60 வயதுக்குப் பிறகு மாதம் ஒன்றுக்கு ₹1,000 முதல் ₹5,000 வரையிலான ஓய்வூதியத்தை வழங்குவதற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. வருமான வரி செலுத்தாத, 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட எந்தவொரு இந்தியக் குடிமகனும், ஏதேனும் ஒரு வங்கி அல்லது அஞ்சல் அலுவலகத்தில் கணக்கைத் தொடங்கி இத்திட்டத்தில் இணையலாம்.
PMJJBY, PMSBY மற்றும் APY பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1. பிரதம மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனாவில் கிடைக்கும் காப்பீட்டுத் தொகை எவ்வளவு?
பிரதம மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனாவில் ₹2 லட்சம் வரையிலான காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது.
2. அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் ஓய்வூதியம் எப்போது கிடைக்கிறது?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் 60 வயதுக்குப் பிறகு மாதம் ஒன்றுக்கு ₹1,000 முதல் ₹5,000 வரையிலான ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது.
3. பிரதம மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனாவில் சேர்வதற்கான வயது வரம்பு என்ன?
பிரதம மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா (PMJJBY) திட்டமானது, 18 முதல் 50 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கானது.