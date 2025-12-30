English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • EPFO, மத்திய அரசின் புத்தாண்டு பரிசு: முதல் வேலையில் சேர்ந்தவுடன் ரூ.15,000 கிடைக்கும்

EPFO, மத்திய அரசின் புத்தாண்டு பரிசு: முதல் வேலையில் சேர்ந்தவுடன் ரூ.15,000 கிடைக்கும்

EPFO New Year Gift: தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் இபிஎஃப் -இல் சேரும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு புத்தாண்டு பரிசை அளித்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 30, 2025, 01:21 PM IST
  • பிரதம மந்திரி விகசித் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனா.
  • முதல் முறையாக வேலைவாய்ப்பைப் பெறும் இளைஞர்களுக்கு 15,000 ரூபாய் வரை ஊக்கத்தொகை.
  • இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் எப்படிப் பயனடைவது?

EPFO Update: புத்தாண்டுக்கு சற்று முன்பு, அரசாங்கம் நாட்டில் உள்ள இளைஞர்களுக்கு ஒரு புத்தாண்டுப் பரிசை வழங்கியுள்ளது. தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் எக்ஸ் தளத்தில் ட்வீட் செய்து, பிரதம மந்திரி விகசித் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனாவின் கீழ், முதல் முறையாக வேலைக்குச் சேர்ந்து, முதல் முறையாக தங்கள் EPFO ​​கணக்கைத் தொடங்கும் இளைஞர்களுக்கு அரசாங்கம் ரூ.15,000 ஊக்கத்தொகையை வழங்கும் என்று தெரிவித்துள்ளது.

ஒரு புதிய ஊழியர் ஒரு வேலையில் சேர்ந்து PF கணக்கைத் திறந்தவுடன், அவர்கள் EPFO-வில் பதிவு செய்யத் தகுதி பெறுவார்கள். தகுதியுடையவராகக் கண்டறியப்பட்டால் இந்த ஊக்கத் தொகை அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும்.

Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rojgar Yojana

தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் தனது ட்வீட்டில், “பிரதான் மந்திரி விகசித் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனாவின் கீழ், முதல் முறையாக முறையான வேலைவாய்ப்பைப் பெறும் இளைஞர்களுக்கு 15,000 ரூபாய் வரை ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். மேலும் தகவல்களுக்கு, http://pmvbry.labor.gov.in என்ற இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும்,” என்று எழுதியுள்ளது.

இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் எப்படிப் பயனடைவது?

- அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் இந்த ரூ.15,000 திட்டத்தின் மூலம் பயனடைய, ஊழியர்கள் முதலில் EPFO -வில் பதிவு செய்ய வேண்டும். 

- அதாவது, நீங்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிந்து, EPFO ​​கணக்கு வைத்திருக்கவில்லை என்றால், இந்தத் திட்டத்திற்கு நீங்கள் தகுதி பெற மாட்டீர்கள். 

- உங்கள் EPFO ​​கணக்கு திறக்கப்பட்ட பின்னரே அரசாங்கத்திடமிருந்து இந்த ஊக்கத்தொகையைப் பெறுவீர்கள். 

- ஊழியர்கள் pmvry.labour.gov.in என்ற இணையதளத்திற்குச் சென்று இதற்கு பதிவு செய்ய வேண்டும்.

- இந்தத் திட்டத்திற்கான விண்ணப்ப செயல்முறை முற்றிலும் ஆன்லைன் மூலம் நடைபெறுகிறது. 

- ஆர்வமுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் pmvry.labbour.gov.in என்ற இணையதளத்திற்குச் சென்று, தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்கலாம்.

PMVBRY: பிரதம மந்திரி விகசித் பாரத் ரோஜ்கர் திட்டம் என்றால் என்ன?

பிரதான் மந்திரி விகசித் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனா (PMVBRY) என்பது மத்திய அரசின் ஒரு புதிய முயற்சியாகும். இது ஆகஸ்ட் 1, 2025 முதல் ஜூலை 31, 2027 வரை, புதிய வேலைவாய்ப்புகளை, குறிப்பாக உற்பத்தித் துறையில் பணியாளர்களை ஊக்குவிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இதன் கீழ் முதல் முறையாக வேலையில் சேரும் ஊழியர்களுக்கு ₹15,000 வரை ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். மேலும், நிறுவனங்களுக்கு, புதிதாக பணியில் சேரும் ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் மாதத்திற்கு ₹3,000 வரை நிதி உதவி வழங்கப்படும். இந்த முயற்சிகள் EPFO ​​மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | EPFO எச்சரிக்கை: இந்த PF கணக்குகளுக்கு KYC கட்டாயம்... தவறினால் பணம் எடுக்க முடியாது!!

மேலும் படிக்க | PF கணக்கில் ரூ.5 லட்சம் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.44,000 கிடைக்கும்: EPFO அதிரடி அப்டேட்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

