EPFO, மத்திய அரசின் புத்தாண்டு பரிசு: முதல் வேலையில் சேர்ந்தவுடன் ரூ.15,000 கிடைக்கும்

EPFO Update: புத்தாண்டுக்கு சற்று முன்பு, அரசாங்கம் நாட்டில் உள்ள இளைஞர்களுக்கு ஒரு புத்தாண்டுப் பரிசை வழங்கியுள்ளது. தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் எக்ஸ் தளத்தில் ட்வீட் செய்து, பிரதம மந்திரி விகசித் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனாவின் கீழ், முதல் முறையாக வேலைக்குச் சேர்ந்து, முதல் முறையாக தங்கள் EPFO கணக்கைத் தொடங்கும் இளைஞர்களுக்கு அரசாங்கம் ரூ.15,000 ஊக்கத்தொகையை வழங்கும் என்று தெரிவித்துள்ளது.
ஒரு புதிய ஊழியர் ஒரு வேலையில் சேர்ந்து PF கணக்கைத் திறந்தவுடன், அவர்கள் EPFO-வில் பதிவு செய்யத் தகுதி பெறுவார்கள். தகுதியுடையவராகக் கண்டறியப்பட்டால் இந்த ஊக்கத் தொகை அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும்.
Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rojgar Yojana
தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் தனது ட்வீட்டில், “பிரதான் மந்திரி விகசித் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனாவின் கீழ், முதல் முறையாக முறையான வேலைவாய்ப்பைப் பெறும் இளைஞர்களுக்கு 15,000 ரூபாய் வரை ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். மேலும் தகவல்களுக்கு, http://pmvbry.labor.gov.in என்ற இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும்,” என்று எழுதியுள்ளது.
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पहली बार औपचारिक नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए https://t.co/G6lyxmLP2x पर विजिट करें। #MoLE #Employment pic.twitter.com/nw9laLUACn
— Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) December 28, 2025
இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் எப்படிப் பயனடைவது?
- அரசாங்கத்தால் வழங்கப்படும் இந்த ரூ.15,000 திட்டத்தின் மூலம் பயனடைய, ஊழியர்கள் முதலில் EPFO -வில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
- அதாவது, நீங்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிந்து, EPFO கணக்கு வைத்திருக்கவில்லை என்றால், இந்தத் திட்டத்திற்கு நீங்கள் தகுதி பெற மாட்டீர்கள்.
- உங்கள் EPFO கணக்கு திறக்கப்பட்ட பின்னரே அரசாங்கத்திடமிருந்து இந்த ஊக்கத்தொகையைப் பெறுவீர்கள்.
- ஊழியர்கள் pmvry.labour.gov.in என்ற இணையதளத்திற்குச் சென்று இதற்கு பதிவு செய்ய வேண்டும்.
- இந்தத் திட்டத்திற்கான விண்ணப்ப செயல்முறை முற்றிலும் ஆன்லைன் மூலம் நடைபெறுகிறது.
- ஆர்வமுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் pmvry.labbour.gov.in என்ற இணையதளத்திற்குச் சென்று, தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்கலாம்.
PMVBRY: பிரதம மந்திரி விகசித் பாரத் ரோஜ்கர் திட்டம் என்றால் என்ன?
பிரதான் மந்திரி விகசித் பாரத் ரோஜ்கர் யோஜனா (PMVBRY) என்பது மத்திய அரசின் ஒரு புதிய முயற்சியாகும். இது ஆகஸ்ட் 1, 2025 முதல் ஜூலை 31, 2027 வரை, புதிய வேலைவாய்ப்புகளை, குறிப்பாக உற்பத்தித் துறையில் பணியாளர்களை ஊக்குவிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இதன் கீழ் முதல் முறையாக வேலையில் சேரும் ஊழியர்களுக்கு ₹15,000 வரை ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். மேலும், நிறுவனங்களுக்கு, புதிதாக பணியில் சேரும் ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் மாதத்திற்கு ₹3,000 வரை நிதி உதவி வழங்கப்படும். இந்த முயற்சிகள் EPFO மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | EPFO எச்சரிக்கை: இந்த PF கணக்குகளுக்கு KYC கட்டாயம்... தவறினால் பணம் எடுக்க முடியாது!!
மேலும் படிக்க | PF கணக்கில் ரூ.5 லட்சம் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.44,000 கிடைக்கும்: EPFO அதிரடி அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ