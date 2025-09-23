தீபாவளி மற்றும் பண்டிகை பரிசுகளை நிறுத்த மத்திய அரசு உத்தரவு.. ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி!

The Ministry Of Finance New Order: மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், அமைச்சகங்கள், வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் தீபாவளி மற்றும் பிற பண்டிகை பரிசுச் செலவுகளை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என மத்திய அரசாங்கம் கட்டாயப்படுத்தியுள்ளது.
மத்திய அரசு உத்தரவு:
தீபாவளி அல்லது வேறு எந்த பண்டிகை பரிசுகளுக்கும் பொது நிதியைப் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று அனைத்து அமைச்சகங்களுக்கும் துறைகளுக்கும் மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.
நிதி அமைச்சகத்தின் சுற்றறிக்கை:
நிதி அமைச்சகத்தின் செலவினத் துறை கடந்த வாரம் ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்து. அந்த உத்தரவு குறித்து இணைச் செயலாளர் பி.கே. சிங் கூறுகையில், இத்தகைய கட்டுப்பாடுகள் "பொது வளங்களை விவேகமான மற்றும் நியாயமான முறையில் பயன்படுத்துவதை" உறுதி செய்வதற்கான தொடர்ச்சியான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாகும் என்பதை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது எனக் கூறியுள்ளார். மேலும் இதன்மூலம் அத்தியாவசியமற்ற செலவினங்களைக் குறைப்பதை வலுப்படுத்தும்.
பொது நிதியைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்:
"நிதி அமைச்சகத்தின் செலவினத் துறை, நிதி சீர்திருத்தத்தை ஊக்குவிப்பதற்கும், அத்தியாவசியமற்ற செலவினங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் அவ்வப்போது அறிவுறுத்தல்களை வெளியிட்டு வருகிறது. இந்த முயற்சிகளின் தொடர்ச்சியாக, தற்போது இந்திய அரசின் அமைச்சகங்கள்/துறைகள் மற்றும் பிற அமைப்புகளால் தீபாவளி மற்றும் பிற பண்டிகைகளுக்கான பரிசுகள் மற்றும் தொடர்புடைய பொருட்களுக்கு எந்த செலவும் செய்யக்கூடாது என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
சுற்றறிக்கையின் நோக்கம்:
செப்டம்பர் 19 அன்று செலவினத் துறையால் வெளியிடப்பட்ட இந்த உத்தரவு, பரந்த சிக்கன நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாகும். பொது நிதிகளை விவேகமான முறையில் நிர்வகிப்பதை உறுதி செய்வதும், நாட்டின் தேவைகளுக்கு அத்தியாவசிய செலவினங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதும் இதன் நோக்கமாகும்.
இந்த உத்தரவு யாருக்கு பொருந்தும்?
இந்த உத்தரவு என்பது அனைத்து அமைச்சகங்கள், அரசு அமைப்புகள் மற்றும் அதிகாரிகளையும் உள்ளடக்கியது. பண்டிகைக் காலத்தில் துறைகளுக்குள் அல்லது மூத்த அதிகாரிகளுடன் பரிசுகளை பரிமாறிக் கொள்ளும் நீண்டகால நடைமுறைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டு உள்ளது.
அரசு சிக்கன நடவடிக்கை:
இந்த உத்தரவை குறித்து அதிகாரிகள் கூறுகையில், அரசாங்கத்தின் சிக்கன நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக இதேபோன்ற அறிவுறுத்தல்கள் முன்னர் வெளியிடப்பட்டதாக சுட்டிக்காட்டினர். ஆனால் இந்த முறை, இந்த ஆண்டு அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி வரும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு இந்த உத்தரவு கண்டிப்பாக பொருந்தும் என்று சுற்றறிக்கை தெளிவுபடுத்துகிறது.
உத்தரவின் முக்கிய அம்சங்கள்:
- பொது நிதியைப் பயன்படுத்தி தீபாவளி மற்றும் பிற பண்டிகை பரிசுகளை வழங்க வாய்ப்பு இல்லை.
- இந்த கட்டுப்பாடு அனைத்து அமைச்சகங்கள், அரசு அமைப்புகள் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு பொருந்தும்.
- உத்தரவு அரசு செலவினங்களை விவேகமான மற்றும் நியாயமான முறையில் நிர்வகிப்பதற்கான தொடர்ச்சியான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாகும்.
-அத்தியாவசியமற்ற செலவினங்களை குறைக்கவும், நாட்டின் முக்கிய தேவைகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கவும் நோக்கம் உள்ளது.
சுருக்கம்:
வரலாற்று ரீதியாக, பொது நிதியைப் பயன்படுத்துவதை மேம்படுத்துவதற்கான அதன் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக "வீணான செலவினங்களை" குறைக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது, அதற்கு பதிலாக நாட்டின் தேவைகளை சிறப்பாகச் செய்ய அத்தியாவசிய செலவினங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது. இது மத்திய அரசின் நிதி நிர்வாகத்தில் ஒரு முக்கிய திருப்பமாகும்.
மேலும் படிக்க - மூத்த குடிமக்களுக்கான முக்கிய செய்தி - பொன்னான வாய்ப்பு
மேலும் படிக்க - CGHS: அரசு ஊழியர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கும் மத்திய அரசின் முக்கிய அப்டேட்
மேலும் படிக்க - கடும் அதிர்ச்சியில் லாட்டரி பிரியர்கள்... GST உயர்வால் சிக்கல்! கேரள லாட்டரி விலை உயர்கிறதா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ