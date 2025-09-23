English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தீபாவளி மற்றும் பண்டிகை பரிசுகளை நிறுத்த மத்திய அரசு உத்தரவு.. ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி!

Government Orders To Halt On Diwali And Festive Gifts: தீபாவளி மற்றும் பண்டிகை பரிசுகளுக்கு பொது நிதியைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்துமாறு அனைத்து அமைச்சகங்களுக்கும் மத்திய அரசு உத்தரவு.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Sep 23, 2025, 10:16 PM IST

தீபாவளி மற்றும் பண்டிகை பரிசுகளை நிறுத்த மத்திய அரசு உத்தரவு.. ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி!

The Ministry Of Finance New Order: மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், அமைச்சகங்கள், வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் தீபாவளி மற்றும் பிற பண்டிகை பரிசுச் செலவுகளை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என மத்திய அரசாங்கம் கட்டாயப்படுத்தியுள்ளது.

மத்திய அரசு உத்தரவு:

தீபாவளி அல்லது வேறு எந்த பண்டிகை பரிசுகளுக்கும் பொது நிதியைப் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று அனைத்து அமைச்சகங்களுக்கும் துறைகளுக்கும் மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

நிதி அமைச்சகத்தின் சுற்றறிக்கை:

நிதி அமைச்சகத்தின் செலவினத் துறை கடந்த வாரம் ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்து. அந்த உத்தரவு குறித்து இணைச் செயலாளர் பி.கே. சிங் கூறுகையில், இத்தகைய கட்டுப்பாடுகள் "பொது வளங்களை விவேகமான மற்றும் நியாயமான முறையில் பயன்படுத்துவதை" உறுதி செய்வதற்கான தொடர்ச்சியான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாகும் என்பதை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது எனக் கூறியுள்ளார். மேலும் இதன்மூலம் அத்தியாவசியமற்ற செலவினங்களைக் குறைப்பதை வலுப்படுத்தும்.

பொது நிதியைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்:

"நிதி அமைச்சகத்தின் செலவினத் துறை, நிதி சீர்திருத்தத்தை ஊக்குவிப்பதற்கும், அத்தியாவசியமற்ற செலவினங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் அவ்வப்போது அறிவுறுத்தல்களை வெளியிட்டு வருகிறது. இந்த முயற்சிகளின் தொடர்ச்சியாக, தற்போது இந்திய அரசின் அமைச்சகங்கள்/துறைகள் மற்றும் பிற அமைப்புகளால் தீபாவளி மற்றும் பிற பண்டிகைகளுக்கான பரிசுகள் மற்றும் தொடர்புடைய பொருட்களுக்கு எந்த செலவும் செய்யக்கூடாது என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

சுற்றறிக்கையின் நோக்கம்:

செப்டம்பர் 19 அன்று செலவினத் துறையால் வெளியிடப்பட்ட இந்த உத்தரவு, பரந்த சிக்கன நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாகும். பொது நிதிகளை விவேகமான முறையில் நிர்வகிப்பதை உறுதி செய்வதும், நாட்டின் தேவைகளுக்கு அத்தியாவசிய செலவினங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதும் இதன் நோக்கமாகும்.

இந்த உத்தரவு யாருக்கு பொருந்தும்?

இந்த உத்தரவு என்பது அனைத்து அமைச்சகங்கள், அரசு அமைப்புகள் மற்றும் அதிகாரிகளையும் உள்ளடக்கியது. பண்டிகைக் காலத்தில் துறைகளுக்குள் அல்லது மூத்த அதிகாரிகளுடன் பரிசுகளை பரிமாறிக் கொள்ளும் நீண்டகால நடைமுறைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டு உள்ளது.

அரசு சிக்கன நடவடிக்கை:

இந்த உத்தரவை குறித்து அதிகாரிகள் கூறுகையில், அரசாங்கத்தின் சிக்கன நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக இதேபோன்ற அறிவுறுத்தல்கள் முன்னர் வெளியிடப்பட்டதாக சுட்டிக்காட்டினர். ஆனால் இந்த முறை, இந்த ஆண்டு அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி வரும் தீபாவளி பண்டிகைக்கு இந்த உத்தரவு கண்டிப்பாக பொருந்தும் என்று சுற்றறிக்கை தெளிவுபடுத்துகிறது.

உத்தரவின் முக்கிய அம்சங்கள்:

- பொது நிதியைப் பயன்படுத்தி தீபாவளி மற்றும் பிற பண்டிகை பரிசுகளை வழங்க வாய்ப்பு இல்லை.

- இந்த கட்டுப்பாடு அனைத்து அமைச்சகங்கள், அரசு அமைப்புகள் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு பொருந்தும்.

- உத்தரவு அரசு செலவினங்களை விவேகமான மற்றும் நியாயமான முறையில் நிர்வகிப்பதற்கான தொடர்ச்சியான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாகும்.

-அத்தியாவசியமற்ற செலவினங்களை குறைக்கவும், நாட்டின் முக்கிய தேவைகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கவும் நோக்கம் உள்ளது.

சுருக்கம்:

வரலாற்று ரீதியாக, பொது நிதியைப் பயன்படுத்துவதை மேம்படுத்துவதற்கான அதன் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக "வீணான செலவினங்களை" குறைக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது, அதற்கு பதிலாக நாட்டின் தேவைகளை சிறப்பாகச் செய்ய அத்தியாவசிய செலவினங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது. இது மத்திய அரசின் நிதி நிர்வாகத்தில் ஒரு முக்கிய திருப்பமாகும்.

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Diwali 2028central governmentFestive GiftsGovt employeesMinistry of Finance

