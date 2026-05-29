/மத்திய அரசின் ஓய்வூதிய திட்டம் : மாதம் ரூ.3000 பென்சன் பெறுவது எப்படி?

Pension Scheme : மத்திய அரசின் பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மாந்தன் (PM-SYM) யோஜனா திட்டத்தில் மாதம் 3000 ரூபாய் பெறுவது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Pension Scheme : முறைசாரா தொழிலாளர்களுக்கும் ஓய்வூதியம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் மத்திய அரசு கொண்டு வந்த திட்டமே பிரதான் மந்திரி ஷ்ரம் யோகி மாந்தன் (PM-SYM) யோஜனா. நம் நாட்டில் தொழிற்சாலைகள், பெரு நிறுவனங்கள் அல்லது அரசுப் பணிகளில் இல்லாத கோடிக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் உள்ளனர். சாலையோர வியாபாரிகள், ரிக்ஷா ஓட்டுநர்கள், கூலித் தொழிலாளர்கள் மற்றும் சிறு வியாபாரிகள் போன்ற அன்அர்கனைஸ்டு செக்டார் எனப்படும் முறைசாராத் துறையைச் சேர்ந்த இவர்களின் மிகப்பெரிய கவலை, வயது முதிர்ந்த காலத்தில் தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை எப்படிக் கையாள்வது என்பதுதான். உடல் உழைப்பு குறையும் முதியோர்ப் பருவத்தில், அவர்கள் யாருடைய கையும் எதிர்பாராமல் தற்சார்போடு வாழ வேண்டும் என்ற உன்னத நோக்கில் 2019-ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசால் இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் இணையும் பயனாளிகள், தங்களின் வயதுக்கேற்ப மிகக் குறைந்த தொகையைத் தங்களின் பங்களிப்பாக மாதந்தோறும் செலுத்தி வர வேண்டும். இதில் உள்ள மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், நீங்கள் எவ்வளவு தொகையைச் செலுத்துகிறீர்களோ, அதே அளவு தொகையை மத்திய அரசும் தனது பங்களிப்பாக உங்கள் கணக்கில் செலுத்தும். உதாரணமாக, நீங்கள் மாதம் 100 செலுத்தினால், அரசாங்கமும் தன் பங்கிற்கு 100 செலுத்தும். பயனாளிகள் 60 வயதை எட்டிய பிறகு, அவர்களுக்கு ஆயுள் முழுவதும் மாதந்தோறும் குறைந்தபட்ச உத்திரவாத ஓய்வூதியமாக 3,000 ரூபாய் தடையின்றி வழங்கப்படும்.
முறைசாராத் துறையில் பணிபுரியும், குறைந்த வருவாய் பிரிவினரைக் குறிவைத்து இத்திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, தெருவோர கடைக்காரர்கள், ரிக்ஷா மற்றும் ஈ-ரிக்ஷா ஓட்டுநர்கள், வீட்டுப் பணியாளர்கள், கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள், விவசாயக் கூலிகள், தோல் மற்றும் கைத்தறித் தொழில் செய்பவர்கள், சிறு கடைக்காரர்கள் மற்றும் சுயதொழில் செய்பவர்கள் இத்திட்டத்தில் சேரலாம்.
வயது வரம்பு: விண்ணப்பதாரர்கள் 18 வயது முதல் 40 வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும்.
வருமான வரம்பு: மாத வருமானம் 15,000 ரூபாய் அல்லது அதற்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும்.
இதர நிபந்தனைகள்: விண்ணப்பதாரர் வருமான வரி செலுத்துபவராக இருக்கக் கூடாது. மேலும், EPFO, ESIC அல்லது தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) போன்ற இதர அரசு சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களில் உறுப்பினராக இருக்கக் கூடாது.
இத்திட்டத்தில் நீங்கள் எவ்வளவு பணம் செலுத்த வேண்டும் என்பது நீங்கள் எந்த வயதில் இணைகிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தது.
18 வயதில் இணைந்தால்: மிகக் குறைந்த தொகையாக மாதம் 55 ரூபாய் மட்டும் செலுத்தினால் போதுமானது.
40 வயதில் இணைந்தால்: அதிகபட்ச வயதான 40-ல் இணைபவர்கள் மாதம் ரூ.200 செலுத்த வேண்டும்.
நீங்கள் இணையும் வயதைப் பொறுத்து உங்களுக்கான மாதத் தவணை நிர்ணயிக்கப்பட்டு, 60 வயது வரை தொடர்ந்து செலுத்தப்பட வேண்டும்.
இத்திட்டத்தில் இணைவது மிகவும் எளிதானது. பொதுமக்கள் தங்களுக்கு அருகில் உள்ள பொதுச் சேவை மையத்தை (Common Service Center - CSC) அணுகி விண்ணப்பிக்கலாம்.
தேவையான ஆவணங்கள்: உங்களின் அடையாள அட்டை (ஆதார் அட்டை) மற்றும் வங்கிச் சேமிப்புக் கணக்கு விவரங்கள் (Bank Account Details) மட்டுமே இதற்குத் தேவைப்படும்.
தானியங்கிப் பணம் எடுத்தல்: கணக்குத் தொடங்கும்போதே 'ஆட்டோ-டெபிட்' வசதி செயல்படுத்தப்படும். இதன் மூலம், ஒவ்வொரு மாதமும் உங்களுக்கான தவணைத் தொகை உங்கள் வங்கித் கணக்கிலிருந்து தானாகவே எடுத்துக் கொள்ளப்படும். இதனால், நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் நேரடியாகச் சென்று பணம் செலுத்த வேண்டிய அலைச்சல் இல்லை.
கணவன் மற்றும் மனைவி இருவருமே இத்திட்டத்தின் தகுதிகளை நிறைவு செய்யும் பட்சத்தில், இருவருமே தனித்தனியாக இத்திட்டத்தில் இணைந்து பயன்பெறலாம். அவ்வாறு இணையும் போது, 60 வயதுக்குப் பிறகு இருவருக்கும் தலா ₹ரூ.3,000 தனித்தனியாக ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். இதன் மூலம் அந்த முதிய குடும்பத்திற்கு மாதந்தோறும் மொத்தமாக 6,000 ரூபாய் ஓய்வூதியப் பலன் கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது.
பயனாளி இறக்க நேரிட்டால்: ஓய்வூதியம் கிடைக்கத் தொடங்கிய பிறகு பயனாளி இறந்துவிட்டால், அவரது வாழ்க்கைத்துணைக்கு (Spouse) குடும்ப ஓய்வூதியமாக 50 சதவீதத் தொகை (அதாவது மாதம் ரூ.1,500) வழங்கப்படும்.
திட்டத்திலிருந்து பாதியிலேயே வெளியேறுதல்:
திட்டத்தில் சேர்ந்து 10 ஆண்டுகளுக்குள் வெளியேற விரும்பினால், பயனாளி செலுத்திய தொகை மட்டும் சேமிப்புக் கணக்கிற்கான வட்டியுடன் திரும்ப வழங்கப்படும்.
10 ஆண்டுகள் கடந்தும், 60 வயதுக்கு முன்னரும் வெளியேறினால், பயனாளி செலுத்திய பங்களிப்புத் தொகையுடன், அந்தப் பென்ஷன் ஃபண்ட் ஈட்டிய வட்டியும் சேர்த்துத் திருப்பித் தரப்படும்.
ஒருவேளை 60 வயதுக்கு முன்பே உறுப்பினர் இறந்துவிட்டால், அவரது வாழ்க்கைத்துணை விரும்பினால் மீதமுள்ள காலத்திற்குத் தொடர்ந்து பங்களிப்புச் செலுத்தி இத்திட்டத்தைத் தொடரலாம்.
மிகக் குறைந்த முதலீட்டில் முதுமைக் காலத்திற்கான நிலையான வருமானத்தை உறுதி செய்யலாம். மத்திய அரசின் நேரடிக் கட்டுப்பாட்டிலும் உத்தரவாதத்திலும் செயல்படுவதால் இது மிகவும் பாதுகாப்பானது மற்றும் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்தது. ஆட்டோ-டெபிட் வசதி இருப்பதால் தவணைகளைத் தவறவிடும் வாய்ப்புக் குறைவு. தவறிய தவணைகளையும் பின்னாட்களில் அரசாங்கம் விதிக்கும் சிறு வட்டியோடு செலுத்தி மீண்டும் புதுப்பித்துக் கொள்ளும் வசதியும் உண்டு.
இத்திட்டத்தின் கீழ் 60 வயதுக்குப் பிறகு வழங்கப்படும் ₹3,000 ஓய்வூதியத் தொகை நிலையானது. இது எதிர்கால பணவீக்கத்திற்கு ஏற்ப அதிகரிக்காது. எனவே, உங்களின் முதியகால முழு நிதித் தேவைகளுக்கும் இந்த ஒரு திட்டத்தை மட்டுமே நம்பியிருக்காமல், இதனுடன் சேர்த்து உங்களின் வசதிக்கேற்ப இதர சிறு சேமிப்புகளையும் மேற்கொள்வது உங்களின் எதிர்காலத்தை மேலும் பாதுகாப்பானதாக மாற்றும்.