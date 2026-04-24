ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: FMA...இனி பில் தேவையில்லை, கணக்கில் நேரடியாக பணம் வரும்

Central Government Pensioners News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. அரசாங்கம் ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (NPS) கீழ் வரும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிலையான மருத்துவப் படியை (FMA) வழங்கும் முறையை அரசாங்கம் தற்போது சீரமைத்துள்ளது. இதன் மூலம், இந்தச் செயல்முறை பல வகையில் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Fixed Medical Allowance: நிதி அமைச்சகம் வெளியிட்ட குறிப்பாணை
இது தொடர்பாக நிதி அமைச்சகம் சமீபத்தில் ஒரு குறிப்பாணையை வெளியிட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 16, 2026 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட நிதி அமைச்சகத்தின் இந்த அலுவலகக் குறிப்பாணையின்படி, தகுதியுள்ள NPS ஓய்வூதியதாரர்கள் ரசீதுகளைச் சமர்ப்பிக்காமலேயே தங்களது மருத்துவப் படியை நேரடியாகத் தங்களது வங்கிக் கணக்குகளில் பெறுவார்கள்.
இனி FMA எப்படி வழங்கப்படும்?
ஓய்வூதியம் வழங்கும் வங்கிகள், தங்களின் மத்திய ஓய்வூதியச் செயலாக்க மையங்கள் (CPPCs) வழியாக இந்தப் படியை வழங்கும் என்று அந்தக் குறிப்பாணை தெளிவுபடுத்துகிறது.
"தகுதியுள்ள NPS ஓய்வூதியதாரர்கள்/குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான FMA கொடுப்பனவு, ஓய்வூதியம் வழங்கும் வங்கிகளால் தங்களின் மத்திய ஓய்வூதியச் செயலாக்க மையங்கள் (CPPCs) மூலம் வழங்கப்படும்," என்று நிதி அமைச்சகம் அலுவலகக் குறிப்பாணையில் தெரிவித்துள்ளது.
"FMA கொடுப்பனவு தானாகவே வழங்கப்படும், மேலும் பயனாளிகள் இதற்கு எந்த ரசீதும் சமர்ப்பிக்கத் தேவையில்லை. FMA கொடுப்பனவுக்காக CPAO வழங்கிய சிறப்பு முத்திரை அதிகாரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களையும், இது தொடர்பாக அரசாங்கத்தால் வெளியிடப்பட்ட வேறு எந்த உத்தரவுகளையும் CPPC கண்டிப்பாகப் பின்பற்றும்," என்று குறிப்பாணையில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ஓய்வூதியதாரர்கள் இனி ஒரு சிக்கலான கோரிக்கை செயல்முறையைப் பின்பற்றத் தேவையில்லை.
அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சிக்கலற்ற செயல்முறை
மத்திய ஓய்வூதிய கணக்கு அலுவலகம் (CPAO) FMA -க்கான தகுதியைச் சரிபார்த்தவுடன், அது வங்கிக்கு ஒரு சிறப்பு முத்திரை அதிகாரத்தை (SSA) வழங்கும். இதன் அடிப்படையில், CPPC கொடுப்பனவை வரவு வைக்கும்.
"அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கியின் CPPC, CPAO-விடமிருந்து FMA கொடுப்பனவுக்கான சிறப்பு முத்திரை அதிகாரத்தைப் பெற்ற பிறகு, இந்த பயனாளிகளுக்கு DoP&PW அவ்வப்போது அறிவிக்கும் விகிதத்தில் FMA தொகையை, அட்டவணைப்படி காலாண்டு அடிப்படையில் அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கும்..." என்று அந்த குறிப்பாணையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், கொடுப்பனவு தானாகவே வழங்கப்படும். "FMA கொடுப்பனவு தானாகவே வழங்கப்படும், மேலும் இதற்கு பயனாளிகள் எந்த ரசீதும் சமர்ப்பிக்க வேண்டியதில்லை," என்று நிதி அமைச்சகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் கட்டாயம்
இருப்பினும், FMA நன்மையை ஓய்வூதியதாரர்கள் தொடர்ந்து பெற ஒவ்வொரு ஆண்டும் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். "FMA பெறும் நபர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் மாதத்தில் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை (டிஜிட்டல் அல்லது அசல்) சமர்ப்பிக்க வேண்டும்." என்று அந்த குறிப்பாணையில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், டிசம்பர் மாதம் முதல் கொடுப்பனவுகள் பாதிக்கப்படலாம்.
கணக்கு பரிமாற்ற விதிகள்
மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் விரும்பினால், FMA விலிருந்து CGHS புறநோயாளி (OPD) வசதிக்கு மாறலாம் என்றும் அலுவலகக் குறிப்பு தெளிவுபடுத்துகிறது. அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில், தற்போதுள்ள அரசாங்க அறிவுறுத்தல்கள் பொருந்தும். ஒரு ஓய்வூதியதாரர் தனது வங்கி அல்லது கிளையை மாற்றினால், பரிமாற்ற செயல்முறை தற்போதுள்ள CPAO வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றும்.
ஓய்வூதியதாரரின் மரணத்திற்குப் பிறகு என்ன நடக்கும்?
ஓய்வூதியதாரரின் மரணத்திற்குப் பிறகு, நன்மைகள் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு தொடர்வதையும் இந்த விதிகள் எளிதாக்குகின்றன. தகுதியுள்ள குடும்ப உறுப்பினரின் பெயர் ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், அவர்கள் FMA-வைப் பெறலாம். இதற்கு இறப்புச் சான்றிதழுடன் நேரடியாக வங்கிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இல்லையென்றால், அவர்கள் புதிய அங்கீகாரத்திற்காக சம்பந்தப்பட்ட அலுவலகம் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
அரசாங்கம் வங்கிகளுக்குப் பணத்தைத் திருப்பிச் செலுத்தும்
வங்கிகள் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முதலில் படியை வழங்கும், பின்னர் தற்போதுள்ள முறைப்படி அரசாங்கத்திடமிருந்து பணத்தைத் திரும்பப் பெறும். "வழங்கப்பட்ட FMA தொகையானது... அரசாங்கத்தால் வங்கிகளுக்குத் திருப்பிச் செலுத்தப்படும்," என்று அந்த குறிப்பாணையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்த பதிவு, ஏப்ரல் 16, 2026 தேதியிட்ட நிதி அமைச்சகத்தின் அலுவலக குறிப்பாணையை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டுள்ளது. இது தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
FMA பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1. FMA என்றால் என்ன?
ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழக்கமான மருத்துவச் செலவுகளுக்காக வழங்கப்படும் ஒரு நிலையான மாதச் சம்பளக் கூறு நிலையான மருத்துவப் படி (Fixed Medical Allowance) எனப்படும்.
2. FMA -வில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றம் என்ன?
தகுதியுள்ள NPS ஓய்வூதியதாரர்கள் ரசீதுகளைச் சமர்ப்பிக்காமலேயே தங்களது மருத்துவப் படியை நேரடியாகத் தங்களது வங்கிக் கணக்குகளில் பெறுவார்கள்.
3. FMA -வில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றத்தால் ஏற்படும் நன்மை என்ன?
இந்த நடவடிக்கை ஆவணப் பணிகளைக் குறைக்கிறது, பணம் செலுத்துவதை விரைவுபடுத்துகிறது, மேலும் NPS ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, குறிப்பாக கோரிக்கை அடிப்படையிலான அமைப்புகளில் அடிக்கடி சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும் வயதான பயனாளிகளுக்கு, ஒரு சுமுகமான அனுபவத்தை உறுதி செய்கிறது.
