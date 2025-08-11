English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 11, 2025, 11:43 AM IST
  • பிஎம் யஷஸ்வி யோஜனா என்றால் என்ன?
  • பிஎம் யஷஸ்வி யோஜனாவுக்கான தகுதி என்ன?
  • இந்த திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகையாக எவ்வளவு கிடைக்கும்?

மாணவர்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் உதவித்தொகை தரும் மத்திய அரசு திட்டம்: விண்ணப்பிக்கும் முறை இதோ

PM Young Achievers Scholarship (YAS) 2025: பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. நீங்கள் 9 அல்லது 10 ஆம் வகுப்பில் படிக்கும் மாணவரா? உங்கள் வீட்டில் இந்த வகுப்பில் படிக்கும் மாணவர்கள் உள்ளார்களா? அப்படியென்றால், இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும். மத்திய அரசு 9 மற்றும் 10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்காக பிரதமர் யஷஸ்வி யோஜனாவை நடத்தி வருகிறது. இந்த திட்டத்தை பற்றியும் இதன் கீழ் கிடைக்கும் நிதி உதவி பற்றியும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

பிரதமர் இளம் சாதனையாளர் உதவித்தொகை (YAS) 2025

YAS திட்டத்தின் கீழ், 9 மற்றும் 10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மேலதிக படிப்புகளுக்கு ரூ.1.25 லட்சம் வரை உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய, ஓபிசி மற்றும் டிஎன்டி பிரிவுகளைச் சேர்ந்த திறமையான மாணவர்களுக்கு சலுகைகள் கிடைக்கின்றன. இதுமட்டுமல்லாமல், ரூ.2 லட்சம் வரை பள்ளி-கல்லூரி கட்டணம் மற்றும் மடிக்கணினிகளும் கிடைக்கின்றன. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் கிடைக்கும் சலுகைகளை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.

PM Young Achievers Scholarship 2025

- ஓபிசி, இபிசி மற்றும் டிஎன்டி பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்காக அரசாங்கம் இந்தத் திட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. 
- இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், 9 ஆம் வகுப்பு முதல் முதுகலை வரை கல்விக்கு நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது.
- இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், உதவித்தொகை 5 வழிகளில் வழங்கப்படுகிறது. 
- ப்ரீ-மெட்ரிக், அதாவது 10ஆம் வகுப்புக்கு முந்தைய கல்விக்கான உதவித்தொகை, போஸ்ட்-மெட்ரிக், அதாவது 10ஆம் வகுப்புக்குப் பிந்தைய படிப்புக்கான உதவித்தொகை, உயர்நிலைப் பள்ளிக் கல்வித் திட்டம், உயர்நிலைக் கல்லூரிக் கல்வித் திட்டம் மற்றும் சிறுவர் மற்றும் சிறுமிகளுக்கான விடுதிகள் கட்டுதல் ஆகியவற்றுக்கான நிதி உதவி இதில் அடங்கும்.
- இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு நிலைகளில் நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது.

PM Yashasvi Yojana: இதில் உள்ள 5 திட்டங்கள்

- ப்ரீ-மெட்ரிக் உதவித்தொகை

- போஸ்ட்-மெட்ரிக் உதவித்தொகை

- உயர்நிலைப் பள்ளிக் கல்வித் திட்டம்

- உயர்நிலைக் கல்லூரிக் கல்வித் திட்டம்

- மாணவர், மாணவிகளுக்கான விடுதிகள் கட்டுதல்

PM Yashasvi scholarship 2025: பிஎம் யஷஸ்வி யோஜனாவுக்கான தகுதி என்ன?

- இதன் கீழ் உதவித்தொகை பெற, விண்ணப்பதாரர் இந்தியாவில் வசிப்பவராக இருக்க வேண்டும்.

- குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.2.5 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.

- மாணவர் ஓ.பி.சி, இ.பி.சி அல்லது டி.என்.டி பிரிவைச் சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும் (இது எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவில் சேர்க்கப்படவில்லை).

- மாணவர்கள் வேறு எந்த உதவித்தொகையையும் பெறாதவராக இருக்க வேண்டும்.

- ஒரு முறை உதவித்தொகை பெற்ற பின், வேறு பாட திட்டத்தில் மீண்டும் சேர்ந்தால், அதற்கும் உதவித்தொகை கிடைக்காது.

- பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலரின் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே இந்த உதவித்தொகை கிடைக்கும்.

இந்த திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகையாக எவ்வளவு கிடைக்கும்?

ப்ரீ-மெட்ரிக் உதவித்தொகை

- இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுதோறும் ரூ.4000 வழங்கப்படுகிறது

உயர்தர பள்ளி கல்வி

- 9 மற்றும் 10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ரூ.75,000

- 11 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ரூ.1,25,000

உயர்தர கல்லூரி கல்வி

- தனியார் நிறுவனத்திற்கு ரூ.2 லட்சம் வரை முழு கல்விக் கட்டணம்

- தனியார் ஃப்ளையிங் கிளப்பிலிருந்து பைலட் பயிற்சிக்கு ரூ.3.72 லட்சம்

- உணவு மற்றும் தங்குமிடத்திற்கு மாதத்திற்கு ரூ.3000

- புத்தகங்கள் மற்றும் எழுதுபொருட்களுக்கு ரூ.5000

- ரூ.45,000 மதிப்புள்ள மடிக்கணினி அல்லது கணினி, அதன் பாகங்கள் மற்றும் பிரிண்டர்.

இந்த திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை எப்போது வழங்கப்படும்?

ஒவ்வொரு ஆண்டும், ஆகஸ்ட் 15 க்கு முன் தவணைகளில் உதவித்தொகை வழங்கப்படும். உதவித்தொகை தொகை DBT முறையில் பயனாளிகளின் கணக்கிற்கு நேரடியாக அனுப்பப்படும். 

PM Yashasvi Yojana: விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள்

இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க, 
- பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம், 
- கல்வித் தகுதி மதிப்பெண் பட்டியல்/சான்றிதழ், 
- வருமானச் சான்றிதழ், 
- குடியிருப்புச் சான்றிதழ், 
- சாதி/சமூகச் சான்றிதழ், 
- ஊனமுற்றோர் சான்றிதழ் (பொருந்தினால்), 
- வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் மற்றும் 
- பிற ஆவணங்கள் தேவைப்படும்.

இந்தத் திட்டத்திற்கு எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது?

- இந்தத் திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க, முதலில் இதில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
- இதற்கு தேசிய உதவித்தொகையின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்குச் செல்ல வேண்டும்.
- அடுத்து, இங்கே ‘Applicant Corner’ இல் உள்ள 'New Registration' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- பதிவு செய்யக் கேட்கப்பட்ட அனைத்துத் தேவையான தகவல்களையும் நிரப்பி பதிவு செய்யவும்.
- இதற்குப் பிறகு, உங்களுக்கு ஒரு பயனர் ஐடி மற்றும் கடவுச்சொல் கிடைக்கும்.
- அடுத்து, விண்ணப்ப ஐடி மற்றும் கடவுச்சொல்லுடன் NSP போர்ட்டலில் லாக் இன் செய்யவும்.
- உங்களுக்கான உதவித்தொகையைத் தேர்ந்தெடுத்து விண்ணப்பப் படிவத்தை நிரப்பவும்.
- இப்போது தேவையான ஆவணங்களைப் பதிவேற்றி அவற்றைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
- பள்ளியின் நோடல் அதிகாரி படிவத்தை ஆன்லைனில் சரிபார்ப்பார்.
- இது மாநில அரசால் ஆன்லைனிலும் உறுதிப்படுத்தப்படும்.

