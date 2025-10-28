மூத்த குடிமக்களுக்கு மத்திய அரசின் மிக முக்கிய அறிவிப்பு! அவசியம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Central Government Scheme : மத்திய அரசு மூத்த குடிமக்கள் சார்ந்து மிக முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்தியாவில் வேகமாக மாறிவரும் மக்கள்தொகை அமைப்பில், மூத்த குடிமக்கள், அதாவது 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை 2011 ஆம் ஆண்டில் 100 மில்லியனாக இருந்தது, இது 2036 ஆம் ஆண்டுக்குள் 230 மில்லியனை எட்டி, மொத்த மக்கள்தொகையில் சுமார் 15% ஆக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு மிக முக்கியமான சமூக மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. சுமார் ஏழு இந்தியர்களில் ஒருவர் 2036 ஆம் ஆண்டில் 60 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவராக இருப்பார்கள். குறைந்து வரும் கருவுறுதல் விகிதங்கள் மற்றும் அதிகரித்து வரும் ஆயுட்காலம் ஆகியவை இந்த மாற்றத்திற்குக் காரணம். இம்மாற்றத்தை மனதில் கொண்டு, முதியோர் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை எதிர்கொள்ளவும், அவர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யவும் இந்தியா பல கொள்கைகள், திட்டங்கள் மற்றும் சட்டங்களை வகுத்துள்ளது.
முதியோர் மக்கள் தொகை
"மக்கள்தொகை கணிப்பு அறிக்கை" (2020) படி, முதியோர் மக்கள் தொகை 2036 ஆம் ஆண்டுக்குள் 230 மில்லியனை எட்டும். இந்தப் போக்கு நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியாக இல்லை. கேரளா, தமிழ்நாடு, இமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் பஞ்சாப் போன்ற தென் மாநிலங்களில் முதியோர் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது. உதாரணமாக, கேரளாவின் முதியோர் மக்கள் தொகை 2011 இல் 13% ஆக இருந்தது, அது 2036 ஆம் ஆண்டில் 23% ஆக உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கு மாறாக, உத்தரப் பிரதேசம் போன்ற வடக்கு மாநிலங்களில் முதியோர் மக்கள் தொகை வேகமாக வளர்ந்து வந்தாலும், ஒப்பீட்டளவில் குறைவாகவே உள்ளது.
இந்தியாவின் முதியோர் ஆய்வு (LASI) 2021ன் படி, இந்திய மக்கள் தொகையில் 12% முதியவர்கள் உள்ளனர், மேலும் இந்த விகிதம் 2050 ஆம் ஆண்டுக்குள் 319 மில்லியனாக உயரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. முதியோர்களிடையே பாலின விகிதம் 1,000 ஆண்களுக்கு 1,065 பெண்கள் என உள்ளது, இதில் பெண்கள் மொத்த முதியோர் மக்கள் தொகையில் 58% உள்ளனர், அவர்களில் 54% விதவைகள்.
முக்கிய சட்டப் பாதுகாப்பும், நிதியுதவிகளும்
பெற்றோர் மற்றும் மூத்த குடிமக்களின் நலன் சட்டம் - பெற்றோர் மற்றும் மூத்த குடிமக்களின் பராமரிப்பு மற்றும் நலன் சட்டம், 2007: இது பிள்ளைகள் மற்றும் வாரிசுகள் தங்கள் பெற்றோர் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கு பராமரிப்பு வழங்குவதைக் கட்டாயமாக்குகிறது.
சட்டத் திருத்தம் (2019): இத்திருத்தம், பராமரிப்பு வழங்குவது என்பது 'கண்ணியமான வாழ்க்கைக்கு' உறுதியளிப்பதாக இருக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறது. மேலும், பராமரிப்புத் தொகைக்கான உச்சவரம்பை நீக்கியுள்ளது. இதனால், மூத்த குடிமக்களின் வாழ்க்கைச் சூழல் மற்றும் குழந்தைகளின் வருமானத்தைப் பொறுத்து, உரிய தொகையைத் தீர்ப்பாயங்கள் தீர்மானிக்க முடியும்.
பாதுகாப்பு: ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்திலும் மூத்த குடிமக்களுக்கான நோடல் அதிகாரி நியமிக்கப்படுவதுடன், மாவட்டங்களில் சிறப்புப் பிரிவுகளும் அமைக்கப்படுகின்றன.
ஓய்வூதியத் திட்டங்கள்
அடல் ஓய்வூதிய யோஜனா (APY): 18 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் முதலீடு செய்து, 60 வயதுக்குப் பிறகு மாதம் ரூ. 1,000 முதல் ரூ. 5,000 வரை உத்தரவாத ஓய்வூதியம் பெற வழிவகுக்கிறது.
இந்திரா காந்தி தேசிய முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (IGNOAPS): வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே வாழும் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மாதந்தோறும் நிதியுதவி வழங்குகிறது.
முதியோரின் சுகாதாரத் தேவைகளுக்கான முக்கியத் திட்டங்கள்:
ஆயுஷ்மான் பாரத் - பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா (PMJAY): 70 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு, அவர்களின் வருமானத்தைப் பற்றிக் கவலைப்படாமல், ஆண்டுக்கு ரூ. 5 லட்சம் வரை இலவச மருத்துவ சிகிச்சை சலுகைகள் வழங்கப்படுகிறது. இது முதியோருக்கான மிகப்பெரிய நற்செய்தியாகும்.
முதியோர் சுகாதாரப் பராமரிப்புக்கான தேசியத் திட்டம் (NPHCE): 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு மலிவு மற்றும் உயர்தர சுகாதாரப் பராமரிப்பை நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் உறுதி செய்கிறது.
இ-சஞ்சீவனி டெலிமெடிசின்: முதியவர்கள் பயணம் செய்யாமல், வீட்டிலிருந்தே இலவச மருத்துவ ஆலோசனை மற்றும் மனநல ஆலோசனைகளைப் பெற உதவுகிறது.
ராஷ்ட்ரிய வயோஸ்ரீ யோஜனா (RVY): வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ள முதியவர்களுக்கு செவிப்புலன் கருவிகள், ஊன்றுகோல்கள், சக்கர நாற்காலிகள் போன்ற உதவிச் சாதனங்கள் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன.
முதியோரின் வருமானத்திற்கான அரசுத் திட்டங்கள்:
அடல் வயோ அபியுதய் யோஜனா (AVYAY) - ஒருங்கிணைந்த மூத்த குடிமக்கள் திட்டம் (IPSRC): ஆதரவற்ற முதியோர்களுக்கு மூத்த குடிமக்கள் இல்லங்கள் (முதியோர் இல்லங்கள்), நடமாடும் மருத்துவப் பிரிவுகள் மற்றும் பிற சேவைகளை நடத்த தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு மானியம் வழங்குகிறது.
முதியோர் உதவி எண் (எல்டர்லைன் - 14567): நாடு முழுவதும் உள்ள முதியவர்களின் கவலைகள், பாதுகாப்பு மற்றும் அவசரத் தேவைகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் கட்டணமில்லா உதவி எண் இது.
கண்ணியத்தில் மறு வேலைவாய்ப்புக்கான மூத்த திறன் கொண்ட குடிமக்கள் (SACRED) போர்டல்: 60 வயதுக்கு மேற்பட்டோர் தங்கள் அனுபவத்தையும் திறமையையும் பயன்படுத்தி மீண்டும் வேலை வாய்ப்புகளைப் பெற உதவும் இணையதளம்.
முதியோர் பராமரிப்பு முதியோர் வளர்ச்சி இயந்திரம் (SAGE): இளம் தொழில்முனைவோர்கள் "வெள்ளி பொருளாதாரம்" என்று அழைக்கப்படும் முதியோரின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் பொருட்களைத் தயாரிக்கவும், சேவைகளை வழங்கவும் நிதியுதவி அளிக்கிறது.
முதியோரின் அன்றாட வாழ்க்கையை எளிதாக்குவதிலும், பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதிலும் தொழில்நுட்பம் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது:
ஸ்மார்ட் சாதனங்கள்: ஸ்மார்ட் வாட்ச்கள் போன்ற அணியக்கூடிய சாதனங்கள், இதயத்துடிப்பு போன்ற முக்கிய அறிகுறிகளைக் கண்காணித்து, அவசரகாலத்தில் எச்சரிக்கைகளை அனுப்ப உதவுகின்றன.
ஆன்லைன் மருந்தகங்கள்: முதியவர்கள் வீட்டிலிருந்தே மருந்துகளை ஆர்டர் செய்து பெறுவதை எளிதாக்குகின்றன.
ஸ்மார்ட் ஹோம் தொழில்நுட்பம்: வீட்டில் உள்ள கேமராக்கள் மற்றும் சென்சார்கள் மூலம் முதியோரின் நலனைப் பராமரிப்பாளர்கள் கண்காணிக்க இது உதவுகிறது.
இந்தத் திட்டங்கள் மூலம், முதியோர்கள் தங்கள் இறுதிக் காலங்களில் நிதிச் சுதந்திரம், ஆரோக்கியமான வாழ்வு மற்றும் சமூக ஆதரவுடன் கண்ணியமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என்று மத்திய அரசு உறுதியளிக்கிறது. அனைவரும் இந்தத் திட்டங்களைப் பற்றி அறிந்து, தேவையானவர்களுக்குத் தெரியப்படுத்துவது அவசியம்.
