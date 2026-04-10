SSY, PPF, ELSS: வரி இல்லா வருமானம் அளிக்கும் அட்டகாசமான அரசு திட்டங்கள்

Tax Free Returns Schemes: வரி தொடர்பான சிக்கல்களைத் தவிர்க்க உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட சில குறிப்பிட்ட திட்டங்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 10, 2026, 05:39 PM IST
Central Government Schemes: மனிதர்கள் அனைவருக்கும் பணத்திற்கான தேவை உள்ளது. நமது பணம் பாதுகாப்பாக இருப்பதோடு, எதிர்காலத்தில் நல்ல வருமானத்தையும் ஈட்டித் தரும் ஒரு இடத்தில் அதை முதலீடு செய்ய வேண்டும் என நாம் அனைவரும் கனவு காண்கிறோம். இதை அடைவதற்கு, நம் மத்தியில் பல்வேறு வழிகளும் உள்ளன. இருப்பினும், பேராசைக்கு பலியாகி, சிலர் நம்பகத்தன்மையற்ற நிறுவனங்களில் தங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்து, இறுதியில் மோசடிகளுக்குப் பலியாகிவிடுகின்றனர். இன்றைய மாறிவரும் காலங்களில், முழுமையான தகவல்களை முன்கூட்டியே சேகரித்த பின்னரே முதலீடு செய்வது விவேகமான செயலாக இருக்கும்.

மத்திய அரசின் சேமிப்பு திட்டங்கள்

மத்திய அரசு பல வித திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. இவற்றில் மக்கள் முதலீடு செய்து, பாதுகாப்பான வழியில், எவ்விதச் சிரமமும் இன்றி கணிசமான வருமானத்தைப் பெற முடியும். வரி தொடர்பான சிக்கல்களைத் தவிர்க்க உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட சில குறிப்பிட்ட திட்டங்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். அதாவது, இந்த திட்டங்களில் முதலீடு செய்யப்பட்ட அசல் தொகை, அதன் மீது ஈட்டப்பட்ட வட்டி மற்றும் முதிர்வுத் தொகை ஆகிய மூன்று கூறுகளுமே முழுமையாக வரி விலக்கு பெறுகின்றன.

PPF திட்டம்: ஒரு தனித்துவமான தேர்வு

மத்திய அரசின் பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) திட்டம் மிகவும் பயனுள்ள திட்டமாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், ஒரு நம்பகமான முதலீட்டு வழியாகவும் திகழ்கிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ், ஒருவர் ஆண்டுக்குக் குறைந்தபட்சம் ₹500 முதல் அதிகபட்சம் ₹1.5 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம். இத்திட்டத்திற்கு 15 ஆண்டுகள் கொண்ட ஒரு 'முடக்கக் காலம்' (lock-in period) உள்ளது.

இந்த திட்டத்திற்கான கால அளவை, தலா ஐந்து ஆண்டுகள் கொண்ட தொகுப்புகளாக மேலும் நீட்டித்துக்கொள்ள முடியும். மேலும், PPF முதலீடுகள் மூலம் ஈட்டப்படும் வட்டி முழுமையாக வரி விலக்கு பெறுகிறது. தற்போது, ​​இத்திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு 7.1% வட்டி விகிதம் வழங்கப்படுகிறது.

பெண் குழந்தைகளுக்கான ஒரு சிறப்புத் திட்டம்

மத்திய அரசால் நிர்வகிக்கப்படும், செல்வமகள் சேமிப்புத் திட்டம் எனப்படும் சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா (Sukanya Samriddhi Yojana) என்பது பெண் குழந்தைகளுக்கான ஒரு சிறப்பான திட்டமாகும். பெண் குழந்தைகளின் ஒளிமயமான எதிர்காலத்தைப் பாதுகாப்பதில் இத்திட்டம் ஒரு முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ், 10 வயதுக்குட்பட்ட பெண் குழந்தையின் பெயரில் ஒரு கணக்கைத் தொடங்கலாம். இந்தக் கணக்கில் ஆண்டுக்கு ₹250 முதல் ₹1.5 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம்.

தற்போது, ​​இத்திட்டம் ஆண்டுக்கு 8.2% வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. கணக்கு வைத்திருப்பவர் 18 வயதை எட்டியதும், உயர்கல்விக்கான செலவுகளை சமாளிக்க, கணக்கில் திரட்டப்பட்ட மொத்தத் தொகையில் 50% வரை திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகிறார். இத்திட்டத்தின் முதிர்வுக் காலம் 21 ஆண்டுகளாகும்.

பங்குச் சந்தை சார்ந்த சேமிப்புத் திட்டம் (ELSS): மற்றொரு சிறந்த தேர்வு

மத்திய அரசின் 'பங்குச் சந்தை சார்ந்த சேமிப்புத் திட்டம்' (Equity Linked Savings Scheme - ELSS) என்பது மற்றொரு சிறந்த முதலீட்டுத் திட்டமாகும். முதலீட்டாளர்களுக்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது. நீங்கள் பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்ய விரும்புவதோடு, அதே நேரத்தில் வரிச் சேமிப்பையும் பெற விரும்பினால், இந்த வாய்ப்பைத் தவறவிடாதீர்கள். இத்திட்டம் மூன்று ஆண்டுகள் கொண்ட ஒரு முடக்கக் காலம், அதாவது லாக்-இன் பீரியடைக் கொண்டுள்ளது. இதுவே தற்போது கிடைக்கக்கூடியவற்றில் மிகக் குறைந்த கால அளவாகும்.

இத்திட்டத்தின் மூலம் ஈட்டப்படும் வருவாயானது சந்தையின் நிலையைப் பொறுத்து அமையும். ₹1.25 லட்சம் வரையிலான லாபங்கள் வரி விலக்கு வரம்பிற்குள் வருகின்றன. இருப்பினும், இந்த வரம்பை மீறும் தொகைக்கு 12.5% ​​நீண்ட கால மூலதன ஆதாய வரியைச் (Long-Term Capital Gains Tax) செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. PPF திட்டத்தின் நன்மைகள் என்ன?

பொது வருங்கால வைப்பு நிதி (PPF) என்பது இந்தியாவில் அரசால் ஆதரிக்கப்படும், 15 ஆண்டுகள் கால அளவு கொண்ட ஒரு நீண்டகால சேமிப்புத் திட்டமாகும். இது பாதுகாப்பான மற்றும் வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்ட வருமானத்தை வழங்குகிறது. பாதுகாப்பான ஓய்வுக்காலத் திட்டமிடலுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இத்திட்டம், ஆண்டுதோறும் ₹500 முதல் ₹1.5 லட்சம் வரை முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கிறது.

2. ELSS என்றால் என்ன?

பங்கு சார்ந்த சேமிப்புத் திட்டங்கள் (ELSS) என்பவை, தங்கள் முதலீட்டில் குறைந்தது 80 சதவீதத்தைப் பங்குகளிலேயே முதலீடு செய்யும் அதே வேளையில், வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80C-இன் கீழ் ₹1.5 லட்சம் வரையிலான வரி விலக்குகளை வழங்கும் பல்வகைப்படுத்தப்பட்ட பரஸ்பர நிதித் திட்டங்களாகும்.

3 SSY திட்டத்தின் சிறப்பம்சம் என்ன?

சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா (SSY) என்பது "பேட்டி பச்சாவோ, பேட்டி படாவோ" பிரச்சாரத்தின் கீழ் செயல்படும், அரசாங்கத்தின் ஆதரவு பெற்ற ஒரு சேமிப்புத் திட்டமாகும். இத்திட்டத்தின் மூலம் பெற்றோர்கள், 8.2% என்ற உயர்ந்த வட்டி விகிதத்துடனும் (ஜனவரி 2026 நிலவரப்படி) மற்றும் முதிர்வுத் தொகையின் மீதான வரி விலக்குடனும், தங்கள் பெண் குழந்தையின் கல்வி மற்றும் திருமணத்திற்கான எதிர்காலத்தைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள இயலும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

