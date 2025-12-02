English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இ-ஷ்ரம், அடல் ஓய்வூதியம், அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு மத்திய அரசின் குட் நியூஸ்

Central Government : நாடாளுமன்றத்தில் இ-ஷ்ரம், அடல்  ஓய்வூதியம், அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கான திட்டங்கள் குறித்து மத்திய அரசு மூன்று முக்கிய அப்டேட்டைக் கொடுத்துள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 2, 2025, 06:37 AM IST
  • மத்திய அரசின் 3 முக்கிய அப்டேட்
  • அடல் பென்ஷன் திட்டத்தில் குட் நியூஸ்
  • அதிகளவில் ஆர்வமுடன் சேரும் பெண்கள்

Central Government : நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கியுள்ளது. இதில், பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் மற்றும் ஆளும் கட்சி உறுப்பினர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உள்ளிட்டோர் பதில் அளித்துள்ளனர். அதில், அடல் ஓய்வூதிய திட்டம், இ-ஷ்ரம், அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கான திட்டங்கள் குறித்து மத்திய அரசு லேட்டஸ்ட்டாக கொடுத்திருக்கும் அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்

மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி மக்களவையில் கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளிக்கையில் அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்த அப்டேட்டைக் கொடுத்தார். அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் 8.34 கோடி பேர் சேர்ந்துள்ளனர், இவர்களில் 48% பேர் பெண்கள். 09.05.2015 அன்று தொடங்கப்பட்ட அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம், அனைத்து இந்தியர்களுக்கும், குறிப்பாக ஏழைகள், சலுகை பெற்றவர்கள் மற்றும் அமைப்புசாரா துறையில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு ஒரு உலகளாவிய சமூகப் பாதுகாப்பை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. வங்கி அல்லது தபால் நிலையத்தில் சேமிப்புக் கணக்கு வைத்திருக்கும் 18-40 வயதுக்குட்பட்ட இந்திய குடிமக்கள் அனைவரும் இதற்குத் தகுதி பெறுகிறார்கள். 

சந்தாதாரர் 60 வயதை எட்டும்போது ஓய்வூதியப் பலனை அவர்  பெறுவார். எனவே, இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியப் பலன் 2035 முதல் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், 31.10.2025 நிலவரப்படி அடல் ஓய்வூதிய திட்டத்தின் கீழ் மொத்தம் 8,34,13,738 பேர் சேர்ந்துள்ளனர். இவர்களில் மொத்த பெண்களின் எண்ணிக்கை 4,04,41,135 ஆகும், இது மொத்த சேர்க்கையில் 48% ஆகும் என நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார்.

இ-ஷ்ரம் கார்டு

அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் இ-ஷ்ரம் கார்டு கேட்டு, இ-ஷ்ரம்தளத்தில் இதுவரை 31.38 கோடி அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர் என மத்திய இணையமைச்சர் ஷோபா கரந்தலஜே கூறியுள்ளார். அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள், தற்காலிக (கிக்) மற்றும் சாலையோர தொழிலாளர்கள் ஆகியோரை பதிவு செய்ய 2021 ஆகஸ்ட் 26 அன்று, இ-ஷ்ரம் (தேசிய அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் தரவு) தளத்தை, மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் தொடங்கியுள்ளது.

2025 நவம்பர் மாதம் வரை 31.38 கோடி அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களும், 5,09 லட்சம் தற்காலிக (கிக்) மற்றும் சாலையோர தொழிலாளர்களும், இ-ஷ்ரம் தளத்தில் பதிவு செய்துள்ளனர். இதுவரை பல்வேறு மத்திய அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளின் 14 திட்டங்கள் ஏற்கனவே இ-ஷ்ரம் தளத்துடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. தொழிலாளர்களுக்கு சமூக பாதுகாப்பு, சுகாதார பயன்கள், நல்வாழ்வு திட்டங்கள் ஆகியவற்றை வழங்குவதற்காக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகவலை மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத்துறை இணையமைச்சர் ஷோபா கரந்தலஜே மக்களவையில் டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில் தெரிவித்தார்.

தமிழகத்தில் ஜல் ஜீவன் திட்டம்

தமிழகத்தில் ஜல் ஜீவன் திட்டத்தால் 89 சதவீத கிராமப்புற வீடுகளுக்குக் குழாய் மூலம் இணைப்பு  வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் சி ஆர் பாட்டில் தெரிவித்துள்ளார். மாநிலங்களவையில் இதுதொடர்பாக உறுப்பினர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு அவர் அளித்த பதிலில்,  நாடு முழுவதும் ஆகஸ்ட் 2019-ல் ஜல் ஜீவன் திட்டம் தொடங்கியபோது வெறும் 3.23 கோடி கிராமப்புற வீடுகளுக்கு மட்டுமே குழாய் நீர் இணைப்பு இருந்தது. தற்போது (நவம்பர் 2025 நிலவரப்படி) 12.51 கோடிக்கும் அதிகமான கூடுதல் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தேசிய அளவில் குழாய் மூலம் இணைப்பு பெற்ற வீடுகளின் எண்ணிக்கை  81.33 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் 2019 -ல் இத்திட்டம் தொடங்கியபோது 21.76 லட்சம் (17.37%) கிராமப்புற வீடுகளுக்கு மட்டுமே குழாய் நீர் இணைப்பு இருந்தது. தற்போது, கூடுதலாக 90.16 இலட்சம் வீடுகளுக்கு இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த இணைப்பு 89.36 சதவீதமாக (111.93 லட்சம் வீடுகள்) உயர்ந்துள்ளது என்றும் அவர் கூறினார். இத்திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதில் தமிழகம் பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொள்கிறது. வற்றாத நதிகள் இல்லாமை, கடினமான பாறை அமைப்பால் நிலத்தடி நீர் குறைவு, மற்றும் 57 சதவீத வட்டாரங்களில் தண்ணீர்  அதிகளவில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது  ஆகியவையே முக்கிய சவால்களாகும். மேலும், மாநிலத்தின் 3 சதவீத பகுதிகள் உப்பு நீர் பகுதியாக இருப்பதும், கோவிட்-19 பெருந்தொற்றும் இத்திட்டத்தின் வேகத்தைப் பாதித்தது.

இந்தச் சவால்களைச் சமாளிக்க, மத்திய அரசு மாநில அரசுடன் இணைந்து வழக்கமான ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய பழங்குடி மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகள்  மற்றும் வறட்சி மிகுந்த பகுதிகளில் குழாய் நீர் இணைப்புகளை வழங்குவதற்கு முன்னுரிமை அளிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. நீர் ஆதாரங்களை மேம்படுத்த, கிராமங்களில் ஆழ்துளை கிணறுகள் சீரமைக்கப்பட்டன. மேலும் மழைநீர் சேகரிப்பு மற்றும் நீர்நிலைகளைப் புனரமைத்தல் போன்ற பணிகள் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டம்  போன்ற பிற திட்டங்களுடன் இணைத்துச் செயல்படுத்தப்படுகின்றன என்றும் அமைச்சர் கூறினார். மேலும், உள்ளூர் சமூகத்தின் பங்களிப்பை அதிகரிக்க, மழைநீர் சேகரிப்பு  போன்ற சிறப்புத் திட்டங்களும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன என்பதையும் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார்.

மேலும் படிக்க | அடல் பென்ஷன் யோஜனா முக்கிய அப்டேட்: இவர்களுக்கு மட்டுமே மாதம் ரூ.5000 ஓய்வூதியம்

மேலும் படிக்க | இனி ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு Pension Slip வழங்குவது கட்டாயம் -வங்கிகளுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு

