  • மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அநீதியா? 8வது ஊதியக்குழு நிபந்தனையால் மூத்த குடிமக்கள் அச்சம்!

மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அநீதியா? 8வது ஊதியக்குழு நிபந்தனையால் மூத்த குடிமக்கள் அச்சம்!

MP John Brittas Letter to PM Modi: மூத்த மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களிடையே "வளர்ந்து வரும் ஏமாற்றம்" குறித்து ஆழ்ந்த கவலையை வெளிப்படுத்தி, பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு சிபிஐ(எம்) மாநிலங்களவை உறுப்பினர் டாக்டர் ஜான் பிரிட்டாஸ் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 26, 2025, 09:08 PM IST

மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அநீதியா? 8வது ஊதியக்குழு நிபந்தனையால் மூத்த குடிமக்கள் அச்சம்!

Central Govt Pensioners News: மத்திய அரசுப் பணியிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற மூத்த குடிமக்களிடையே வளர்ந்து வரும் கவலைகள் குறித்து, சி.பி.ஐ.(எம்) மாநிலங்களவை உறுப்பினர் டாக்டர். ஜான் பிரிட்டாஸ் அவர்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு விரிவான கடிதம் எழுதியுள்ளார். அதில் 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் (8th Central Pay Commission - CPC) செயல்பாட்டு விதிமுறைகள் (ToR) மற்றும் நிதி மசோதா 2025-ல் செருகப்பட்டுள்ள ஒரு "சட்ட உறுதிப்படுத்தல் பிரிவு" (Validation Clause) ஆகியவை ஓய்வூதியதாரர்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன என கவலையை வெளிப்படுத்தி உள்ளார். சி.பி.ஐ.(எம்) மாநிலங்களவை உறுப்பினர் டாக்டர். ஜான் பிரிட்டாஸ் எழுதிய கடுதத்டின் சாராம்சம் என்ன? என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.

8வது ஊதியக்குழுவின் (CPC) நிபந்தனைகள் எழுப்பும் கவலைகள்:

டாக்டர். ஜான் பிரிட்டாஸ் அவர்கள், இந்த "சட்ட உறுதிப்படுத்தல் பிரிவு" ஓய்வுபெற்ற தேதியின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியதாரர்களுக்குப் பின்னோக்கி வேறுபாடு காட்ட அனுமதிக்கிறது என்று எச்சரித்துள்ளார். இது உச்ச நீதிமன்றத்தால் நிலைநாட்டப்பட்ட ஓய்வூதிய சமத்துவக் கோட்பாட்டை (Pension Equality Principle) மீறுவதாக அமையும் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

நாக்காரா தீர்ப்பு (D. S. Nakara vs Union of India - 1982): ஓய்வூதியதாரர்கள் அனைவரும் ஒரே மாதிரியான வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும், ஓய்வுபெறும் தேதியின் அடிப்படையில் அவர்களைப் பாகுபடுத்த முடியாது என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கத் தீர்ப்பில் தெளிவாகக் கூறியிருந்தது.

8வது ஊதியக் குழு: 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் (CPC) விதிமுறைகள் (ToR) மற்றும் நிதி மசோதா 2025 இல் சேர்க்கப்பட்ட "சரிபார்ப்பு பிரிவு" என்பது உச்ச நீதிமன்றத்தால் நிறுவப்பட்ட ஓய்வூதிய சமத்துவக் கொள்கையை மீறும் ஒரு நடவடிக்கையாகும் என்று அவர் எச்சரித்தார்.

அரசியலமைப்பு விதி 14: இத்தகைய பாகுபாடு, சட்டத்தின் முன் அனைவருக்கும் சமமான பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் அரசியலமைப்பின் விதி 14-ஐ பலவீனப்படுத்துகிறது என்று பிரிட்டாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ஓய்வூதியம் 'தள்ளி வைக்கப்பட்ட ஊதியமா' அல்லது 'செலவுச் சுமையா'?

நிதி செலவு: ToR இல் உள்ள வார்த்தைகள், குறிப்பாக ஓய்வூதியங்களை "பங்களிப்பு இல்லாத திட்டத்தின் நிதியில்லாத செலவு" என்று குறிப்பிடுவது, ஓய்வூதியங்களை ஒத்திவைக்கப்பட்ட ஊதியங்கள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ உரிமையாக அங்கீகரிப்பதற்குப் பதிலாக நிதிப் பொறுப்பாகக் குறைக்கக்கூடும் என்றும் டாக்டர் பிரிட்டாஸ் எச்சரித்தார்.

ஓய்வூதியதாரர்கள் பதட்டம்: கடந்த கால மற்றும் எதிர்கால ஓய்வூதியதாரர்கள் சமமாக நடத்தப்படுவார்கள் என்ற உத்தரவாதம் இல்லாதது பதட்டத்தை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது என்று அவர் கூறினார்.

புதிய மற்றும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டச் சிக்கல்கள்:

அரசாங்கம் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியபோது, ​​கடைசி அடிப்படை ஊதியத்தில் 50 சதவீதத்தை ஓய்வூதியமாக வழங்குவதாக உறுதியளித்தாலும், 10 சதவீத சம்பள பங்களிப்புகளைத் தொடர்ந்து வசூலிப்பது மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் போன்ற முக்கிய சலுகைகளை மறுப்பது ஆகியவை பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்துடன் (Old Pension Scheme - OPS) ஒப்பிடும்போது கவலைகளை எழுப்பியுள்ளன என்று அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.

பரிவர்த்தனை (Commutation) மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் (Family Pension) போன்ற முக்கியப் பலன்கள் மறுக்கப்படுவது.

விதிமுறைகளில் விடுபட்ட முக்கியக் கோரிக்கைகள்:

- பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்ட ஓய்வூதியத்திற்கான மீட்டெடுப்புக் காலத்தைக் குறைத்தல்.

- நிலையான மருத்துவப் படி (Fixed Medical Allowance) தொகையை உயர்த்துதல்.

- 65 மற்றும் 80 வயதுக்கு இடைப்பட்டவர்களுக்கு கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்குதல்.

- 7வது ஊதியக் குழுவின் போது சிரமங்களை எதிர்கொண்ட தன்னாட்சி மற்றும் சட்டப்பூர்வ அமைப்புகளின் (Autonomous and Statutory Bodies) ஊழியர்களைக் குழுவின் கீழ் கொண்டு வரத் தவறியது.

டாக்டர். ஜான் பிரிட்டாஸ் வேண்டுகோள்:

டாக்டர். ஜான் பிரிட்டாஸ் அவர்கள், "ஒருகாலத்தில் கௌரவத்துடனும் பக்தியுடனும் ஆட்சியின் சக்கரங்களை இயக்கியவர்கள்" மத்தியில் நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்க, ஓய்வூதிய சமத்துவத்தை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றிப் பாதுகாக்கும் வகையில் செயல்பாட்டு விதிமுறைகளை வலுப்படுத்துமாறு பிரதமரை வலியுறுத்தினார்.

8வது ஊதியக்குழுவின் பின்னணி:

பொதுவாக மத்திய ஊதியக் குழுக்கள் 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அமைக்கப்படுகின்றன. 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் 2016 ஜனவரி 1 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தன. அதன்படி, 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஊதியக் குழு அமைக்கப்படும்போதே அதன் செயல்பாட்டு விதிமுறைகள் (ToR) வகுக்கப்படும். இந்தக் குழு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளம், படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியக் கட்டமைப்பை மறுஆய்வு செய்யும்.

