அரசு ஊழியர்கள் vs தனியார் துறை ஊழியர்கள்: யாருக்கு அதிக ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது?

Central Government vs Private Sector Employees: 'கால் காசானாலும் கவர்மெண்டு காசு' என்ற ஒரு கூற்று உள்ளது. அதாவது ஒரு காலத்தில் அரசு பணிகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் சம்பளம் மிக குறைவாகவே இருந்தது. ஆனால் அங்கு வேலைக்கு உத்தரவாதம் இருந்தது. தனியார் துறையில் ஒப்பீட்டளவில் ஊதியம் அதிகம் கிடைத்தாலும், பணிக்கு உத்தரவாதம் இல்லாத நிலைதான் இருந்தது.
Government Employees: அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரித்த சம்பளம்
தற்போது நிலைமை மாறிவிட்டது. தனியார் துறைகளில் அதே நிலை நீடித்தாலும், அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. தனியார் துறைக்கு நிகராக இப்போது அவர்களது ஊதியம் ஏற்றம் கண்டுள்ளது.
Private Sector Employees: தனியார் துறை ஊழியர்கள்
அரசு வேலையோ தனியார் வேலையோ, சம்பளம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்றால், பணி ஓய்வுக்கு பிறகு நமக்கு கிடைக்கும் ஓய்வூதிய சலுகைகளும் அதே அளவு முக்கியத்துவத்தை பெறுகின்றன. தனியார் துறை ஊழியர்கள் 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றினால், ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதி பெறுகிறார்கள். ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதியின் சந்தாதாரர்கள் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் ஓய்வூதிய சலுகைகளைப் பெறுகிறார்கள்.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம்
தனியார் ஊழியர்களுக்கு மாதா மாதம் சம்பளத்தின் ஒரு பகுதி EPF கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. நிறுவனமும் அதே அளவு தொகையை அளிக்கின்றது. நிறுவனத்தின் பங்களிப்பில் 8.33% மற்றும் EPS கணக்கிற்கு செல்கிறது. இபிஎஸ் ஓய்வூதிய கணக்கீட்டிற்கான அதிகபட்ச வரம்பு தற்போது ரூ.15,000 ஆக உள்ளது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான ஓய்வூதியம்
ஓய்வு பெற்ற பிறகு, ஊழியர் தங்கள் EPS கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட நிதியிலிருந்து மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறார். ஒரு ஊழியர் 58 வயதில் ஓய்வு பெறும்போதுதான் இபிஎஸ் ஓய்வுதியத்தை பெற முடியும். எனினும், 50 வயதில் தேவைப்பட்டால் எர்ளி பென்ஷன் கிடைக்கும். ஆனால் அந்தத் தொகை உண்மையான ஓய்வூதியத்தை விட குறைவாக இருக்கும். 10 ஆண்டு சேவையை முடித்த ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் வேலையை விட்டு வெளியேறினால், மாத ஓய்வூதியம் கிடைக்காது, EPS கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட தொகை மட்டும் பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு வழங்கப்படும். இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் இந்த சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றது:
EPFO ஓய்வூதிய சூத்திரம்: (ஓய்வூதிய சம்பளம் × ஓய்வூதிய சேவை) / 70
10 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய பிறகு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம், (ஓய்வூதிய சம்பளம் × ஓய்வூதிய சேவை) / 70 என்ற சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றது. இங்கே ஓய்வூதிய சம்பளம் என்பது கடந்த 60 மாதங்களுக்கான ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படியின் (DA) சராசரியை குறிக்கும். ஓய்வூதிய சேவை என்பது ஊழியர் பணியாற்றிய ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையாகும். குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ₹1,000.
10 ஆண்டு சேவைக்கு பிறகு கிடைக்கும் ஓய்வூதியம்:
ஓய்வூதிய சம்பளம் = ₹15,000 (தற்போதைய அதிகபட்ச வரம்பு)
ஓய்வூதிய சேவை = 10 ஆண்டுகள்
மாதாந்திர ஓய்வூதியம் = (₹15,000 × 10) / 70
மாதாந்திர ஓய்வூதியம் = ₹150,000 / 70
மாதாந்திர ஓய்வூதியம் = ₹2,141 / மாதம்
அரசு ஊழியர்களுக்கான மாத ஓய்வூதியம்:
National Pension Scheme: தேசிய ஓய்வூதிய முறை
- மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பான NPS -இன் கீழ் ஓய்வூதியம் கணக்கிடப்படுகின்றது.
- இந்த ஓய்வூதியம் பங்களிப்புகள், முதலீட்டு வருமானம் மற்றும் வருடாந்திர இறுதி கொள்முதல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது.
- ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (UPS) தேர்வு செய்பவர்களுக்கு, முழுமையான உறுதியான ஓய்வூதியம் கடந்த 12 மாத அடிப்படை ஊதியத்தின் சராசரியில் (50%) கணக்கிடப்படுகிறது.
- இது 25 வருட தகுதிவாய்ந்த சேவைக்குப் பிறகு செலுத்தப்படும்.
- மேலும் 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு குறைந்தபட்ச மாதாந்திர ஊதியத்திற்கான (ரூ.10,000) உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது (சில நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு).
Unified Pension Scheme: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (OPS) கீழ், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வூதியம் கடைசியாகப் பெற்ற அடிப்படைச் சம்பளத்தில் 50% அல்லது கடந்த 10 மாதங்களுக்கான அடிப்படைச் சம்பளத்தின் சராசரியில் 50%, எது அதிக நன்மை பயக்குமோ ஆதுவாகக் கணக்கிடப்படுகிறது. ஓய்வூதியம் பெற, ஊழியர் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் தகுதிவாய்ந்த சேவையை முடித்திருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் மாதத்திற்கு ₹9,000 ஆக உள்ளது. மேலும் ஓய்வூதியத்தை முழுமையாக அரசாங்கமே அளிக்கிறது. 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அகவிலை நிவாரண திருத்தமும் கிடைக்கிறது.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கான ஒய்வூதிய கணக்கீட்டு முறைகள் முற்றிலும் மாறுபட்டவை. ஆகையால் இவற்றுக்கான ஒப்பீடு சமமான ஒப்பீடாக இருக்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
