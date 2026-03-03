English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • புதிதாக தங்க நகை வாங்குவோருக்கு மத்திய அரசின் எச்சரிக்கை! இந்த 3 விதிகளை மீறினால் சிக்கல்

புதிதாக தங்க நகை வாங்குவோருக்கு மத்திய அரசின் எச்சரிக்கை! இந்த 3 விதிகளை மீறினால் சிக்கல்

Gold Rules : புதிதாக தங்க நகை வாங்குவோருக்கு மத்திய அரசு கொடுத்திருக்கும் மூன்று எச்சரிக்கைகள் குறித்து அவசியம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 3, 2026, 05:14 PM IST
  • தங்கம் வாங்குவோருக்கு முக்கிய தகவல்
  • இந்த மூன்று விதிமுறைகள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
  • ஜிஎஸ்டி முதல் பான் கார்டு வரை கட்டாயம்

புதிதாக தங்க நகை வாங்குவோருக்கு மத்திய அரசின் எச்சரிக்கை! இந்த 3 விதிகளை மீறினால் சிக்கல்

Gold Rules : 2026 ஆம் ஆண்டு இந்திய வரலாற்றிலேயே தங்கம் விலை உச்சத்தைத் தொட்டுள்ள ஆண்டாக மாறியுள்ளது. ஒரு பவுன் தங்கத்தின் விலை ரூ.1.4 லட்சம் முதல் ரூ.1.6 லட்சம் வரை விற்கப்படும் நிலையில், திருமண சீசனை முன்னிட்டு நகைக்கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. இத்தகைய சூழலில், நுகர்வோர் ஏமாற்றப்படுவதைத் தடுக்கவும், கருப்புப் பணப் புழக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும் மத்திய அரசும், ரிசர்வ் வங்கியும் (RBI) மூன்று முக்கிய விதிமுறைகளைக் கட்டாயமாக்கியுள்ளன.

1. ரூ.2 லட்சத்தைத் தாண்டினால் பான் கார்டு கட்டாயம்

தற்போது தங்கம் விலை விண்ணைத் தொட்டுள்ளதால், வெறும் 1.5 சவரன் அல்லது 2 சவரன் நகை வாங்கினாலே அதன் மதிப்பு ரூ.2 லட்சத்தைத் தாண்டிவிடுகிறது. வருமான வரித்துறை விதிகளின்படி, ரூ.2 லட்சத்திற்கு மேல் நீங்கள் நகை வாங்கினால் உங்கள் பான் கார்டு தகவல்களை நகைக்கடையிடம் ஒப்படைப்பது கட்டாயம். நகைக்கடைகள் இந்த விவரங்களை வருமான வரித்துறைக்குச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். எனவே, இரண்டு பவுனுக்கு மேல் நகை வாங்கத் திட்டமிடுபவர்கள் மறக்காமல் பான் கார்டை உடன் கொண்டு செல்லுங்கள்.

2. ரூ. 10 லட்சம் வரையிலான பரிவர்த்தனை

திருமணங்களுக்காக அல்லது முதலீட்டிற்காக ரூ.10 லட்சத்திற்கு மேல் தங்கம் வாங்குபவர்கள் மத்திய அரசின் தீவிர கண்காணிப்பு வளையத்திற்குள் வருவார்கள். நிதி மோசடிகளைத் தடுக்க இந்த விதிமுறை மிகத் தீவிரமாகப் பின்பற்றப்படுகிறது. ரூ.10 லட்சத்தைத் தாண்டும்போது பான் கார்டுடன் சேர்த்து, ஆதார் கார்டு மற்றும் உங்களது வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் ஆவணங்களைக் கடைகள் கேட்கலாம். இவ்வளவு பெரிய தொகையிலான பரிவர்த்தனைகளை வங்கிகளும், நகைக்கடைகளும் அரசுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டியது கட்டாயம் என்பதால், முறையான வருமான ஆதாரங்கள் இருப்பது அவசியம்.

3. ஜிஎஸ்டி மற்றும் முறையான ரசீது

நகை வாங்கும்போது வரியைச் மிச்சப்படுத்துகிறேன் என்று கூறி ரசீது இல்லாமல் நகை வாங்குவது மிகப்பெரிய ஆபத்தில் முடியலாம். மத்திய அரசு தங்கம் மற்றும் அதன் சேவைகளுக்கு இரண்டு விதமான வரிகளை விதிக்கிறது. தங்கத்தின் விலைக்கு 3% ஜிஎஸ்டி மற்றும் நகை செய்யும் கூலிக்கு 5% ஜிஎஸ்டி வசூலிக்கப்படும். நீங்கள் வாங்கும் ரசீதில் தங்கத்தின் எடை, செய்கூலி, சேதாரம் மற்றும் 6 இலக்க Hallmark Unique Identification எண் துல்லியமாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா என்று பாருங்கள். ரசீது இல்லையெனில், பிற்காலத்தில் அந்த நகையை மாற்றும்போதோ அல்லது விற்கும்போதோ நீங்கள் ஏமாற்றப்பட வாய்ப்பு அதிகம்.

முதலீட்டாளர்களுக்கு டிப்ஸ்:

தங்கம் விலை உச்சத்தில் இருக்கும் இந்த 2026-ல், நீங்கள் ஆபரணமாக அணியத் தேவையில்லை, முதலீடு மட்டுமே நோக்கம் என்றால் கோல்டு இடிஎஃப் அல்லது டிஜிட்டல் தங்கத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இதில் செய்கூலி, சேதாரம் மற்றும் ஜிஎஸ்டி போன்ற கூடுதல் செலவுகள் இன்றி முழு லாபத்தையும் பெற முடியும். தங்கம் என்பது வெறும் அலங்காரப் பொருள் மட்டுமல்ல, அது ஒரு மிகப்பெரிய முதலீடு. எனவே, அரசின் விதிகளைப் பின்பற்றி முறையான ஆவணங்களுடன் நகை வாங்குவது உங்கள் பணத்திற்கும், உங்களுக்கும் பாதுகாப்பானது.

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Gold rules 2026Gold Buying Rules IndiaGold Purchase Limit 2026RBI Gold GuidelinesGold News Tamil

