மத்திய அரசின் அதிரடி மூவ்! NPS ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் மெகா சீர்திருத்தம்

National Pension Scheme : இந்தியக் குடிமக்களின் ஓய்வூதியக் கனவை நனவாக்கும் வகையில், தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (NPS) அதிரடியான மாற்றங்களை பென்ஷன் ஒழுங்குமுறை ஆணையமான PFRDA அறிவித்துள்ளது. வங்கிகளின் நேரடி வருகை மற்றும் குறைவான கட்டணம் எனப் பல்வேறு சலுகைகள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன.
வங்கிகளுக்கு ஜாலியான செய்தி
இதுவரை வங்கிகள் பென்ஷன் நிதியை நிர்வகிப்பதில் பல சிக்கலான விதிமுறைகள் இருந்தன. தற்போது அந்தத் தடைகளை உடைத்தெறிந்துள்ளது PFRDA. இனி முன்னணி வணிக வங்கிகள், தங்களது சொந்தப் பெயரிலேயே பென்ஷன் நிதி நிறுவனங்களைத் தொடங்கி நடத்தலாம். இதனால் வங்கிகளுக்கிடையே போட்டி அதிகரித்து, வாடிக்கையாளர்களுக்குச் சிறந்த வருமானம் கிடைக்க வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. ஆனால், எல்லா வங்கிகளும் இதில் நுழைய முடியாது; நல்ல லாபத்தில் இயங்கும் வலுவான வங்கிகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும்.
SBI முன்னாள் தலைவருக்குப் புதிய பொறுப்பு
NPS நிர்வாகத்தை மேம்படுத்த புதிய நிபுணர்களை ஆணையம் களம் இறக்கியுள்ளது. அதன்படி, எஸ்பிஐ (SBI) வங்கியின் முன்னாள் தலைவரான தினேஷ் குமார் காரா, NPS டிரஸ்ட் வாரியத்தின் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவருடன் நிதித்துறை நிபுணர் சுவாதி அனில் குல்கர்னி மற்றும் டிஜிட்டல் இந்தியா அறக்கட்டளையின் டாக்டர் அரவிந்த் குப்தா ஆகியோரும் புதிய உறுப்பினர்களாகப் பொறுப்பேற்றுள்ளனர். இவர்களின் வருகை பென்ஷன் நிர்வாகத்தை இன்னும் வெளிப்படையானதாக மாற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நிர்வாகக் கட்டணம் அதிரடி குறைப்பு
முதலீட்டாளர்களுக்கு லாபத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கில், பென்ஷன் நிறுவனங்கள் வசூலிக்கும் நிர்வாகக் கட்டணத்தை (IMF) PFRDA குறைத்துள்ளது. இந்த மாற்றம் வரும் 2026-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 1-ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது.
முக்கியமாக தனியார் மற்றும் சுயதொழில் செய்யும் ஊழியர்களுக்கு, முதலீட்டுத் தொகை உயர உயர இந்தக் கட்டணம் படிப்படியாகக் குறையும். 25 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வரை முதலீடு உள்ள திட்டங்களுக்கு 0.12 சதவீதமும், முதலீட்டுத் தொகை 1.5 லட்சம் கோடி ரூபாயைத் தாண்டும்போது அது வெறும் 0.04 சதவீதமாகவும் குறைக்கப்படும். இதன் மூலம் முதலீட்டாளர்களின் கையில் சேரும் முதிர்வுத் தொகை முன்பை விட அதிகமாக இருக்கும்.
மக்களைத் தேடி வரும் விழிப்புணர்வு
ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்து பாமர மக்களும் தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் 'ஆனி' (ANI) என்ற இடைத்தரகர்கள் சங்கம் மூலம் நாடு முழுவதும் விழிப்புணர்வுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. இதற்காகத் தனியாக நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் கிராமப்புற இளைஞர்கள் மற்றும் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் அதிகளவில் இந்தத் திட்டத்தில் இணைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த புதிய சீர்திருத்தங்கள் மூலம் இந்தியாவின் ஓய்வூதியத் துறை ஒரு புதிய உச்சத்தை எட்டும் என்றும், ஒவ்வொரு இந்தியரின் முதுமைக் காலமும் நிதி ரீதியாகப் பாதுகாப்பானதாக மாறும் என்றும் பென்ஷன் ஆணையம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (NPS) இணைவது எப்படி?
தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (NPS) இணைவது இப்போது மிகவும் எளிதானது. நீங்கள் வங்கிக்குச் சென்றோ அல்லது வீட்டிலிருந்தபடியே ஆன்லைன் மூலமாகவோ இதில் சேரலாம்.
யாரெல்லாம் சேரலாம்?
18 முதல் 70 வயதுடைய இந்தியக் குடிமக்கள், இந்தியாவில் வசிப்பவர்கள் மற்றும் NRI-கள் என அனைவரும் சேரலாம். தனிநபர் அல்லது ஒரு நிறுவனத்தின் ஊழியராகவும் இதில் இணையலாம்.
1. ஆன்லைன் மூலம் சேரும் முறை (e-NPS)
இதுவே மிகவும் வேகமான மற்றும் எளிமையான வழியாகும்.
* enps.nsdl.com அல்லது enps.kfintech.com ஆகிய அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களுக்குச் செல்லவும்.
* உங்கள் ஆதார் கார்டு அல்லது பான் (PAN) கார்டு விவரங்களை உள்ளிடவும்.
* உங்கள் மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் OTP மூலம் விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும்.
* உங்கள் புகைப்படம் மற்றும் கையொப்பத்தை ஸ்கேன் செய்து பதிவேற்றவும்.
* முதல் தவணையாகக் குறைந்தபட்சம் ரூ. 500 செலுத்தி உங்கள் கணக்கைத் தொடங்கலாம்.
* கணக்கு தொடங்கியவுடன் உங்களுக்கு நிரந்தர ஓய்வூதியக் கணக்கு எண் (PRAN) ஒதுக்கப்படும்.
வங்கி அல்லது தபால் நிலையம்
* உங்கள் கணக்கு உள்ள வங்கி அல்லது அருகிலுள்ள தபால் நிலையத்திற்குச் செல்லவும்.
* அங்கே வழங்கப்படக்கூடிய NPS பதிவுப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்து வழங்கவும்.
* KYC ஆவணங்களாக ஆதார், பான் கார்டு மற்றும் முகவரி சான்று நகல்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
* பதிவு முடிந்ததும் PRAN கார்டு உங்கள் வீட்டிற்கே அனுப்பி வைக்கப்படும்.
மொபைல் ஆப்
* 'NPS by NSDL' அல்லது 'NPS by KFintech' ஆகிய மொபைல் செயலிகளைப் பதிவிறக்கம் செய்து அதன் மூலமும் நீங்கள் கணக்கைத் தொடங்கலாம்.
முக்கியமான விஷயங்கள்:
* Tier-I: இது கட்டாய ஓய்வூதியக் கணக்கு. 60 வயது வரை இதிலிருந்து பணத்தை எடுக்க முடியாது. வரிச் சலுகை உண்டு.
* Tier-II: இது சேமிப்புக் கணக்கு போன்றது. எப்போது வேண்டுமானாலும் பணத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம். இதற்கு வரிச் சலுகை கிடையாது.
நீங்கள் செலுத்தும் பணம் பங்குச் சந்தை (Equity), கார்ப்பரேட் பத்திரங்கள் அல்லது அரசுப் பத்திரங்களில் உங்கள் விருப்பப்படி முதலீடு செய்யப்படும். வருமான வரிச் சட்டம் 80C மற்றும் 80CCD(1B) ஆகியவற்றின் கீழ் ரூ. 2 லட்சம் வரை வரி விலக்கு பெறலாம்.
