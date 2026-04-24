டோல்கேட்டில் நிற்க வேண்டிய அவசியமில்லை! வந்துவிட்டது புதிய MLFF தொழில்நுட்பம் - NHAI அதிரடி

Central Government : டோல்கேட்டில் இப்போது புதிய தொழில்நுட்பம் அறிமுகமாகியுள்ளது. இனி உங்கள் வாகனம் டோல் பிளாசாவில் நிற்காமல், வேகமாகச் செல்லும்போதே தானாகவே சுங்கவரி கழிக்கப்படும். இதற்காக மல்டி லேன் ஃப்ரீ ப்ளோ (MLFF) எனும் புதிய முறையை தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் அமல்படுத்த உள்ளது. இந்தியாவின் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் பயணம் செய்பவர்களுக்கு 'பாஸ்டேக்' (FASTag) அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு காத்திருப்பு நேரம் ஓரளவு குறைந்தது. இருப்பினும், பல இடங்களில் பாஸ்டேக் ஸ்கேன் ஆக தாமதமாவது அல்லது தொழில்நுட்ப கோளாறுகளால் நீண்ட வரிசையில் வாகனங்கள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை இன்றும் நீடிக்கிறது.
இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, 2026 ஆம் ஆண்டில் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் (NHAI) மேம்படுத்தப்பட்ட 'மல்டி லேன் ஃப்ரீ ப்ளோ' (MLFF) எனப்படும் தடையற்ற சுங்கவரி வசூல் முறையை நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளது. வாகன ஓட்டிகளின் நேரத்தையும் எரிபொருளையும் மிச்சப்படுத்தும் இந்த முயற்சி, போக்குவரத்து துறையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
MLFF தொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன?
மல்டி லேன் ஃப்ரீ ப்ளோ (Multi-Lane Free Flow - MLFF) என்பது ஒரு நவீன மின்னணு சுங்கவரி வசூல் முறையாகும். தற்போதைய முறையில் வாகனங்கள் டோல் கேட் தடுப்புகளுக்கு (Barriers) முன்பு நிற்க வேண்டியுள்ளது. ஆனால், MLFF முறையில் சாலைகளின் மேலே பொருத்தப்பட்டுள்ள சென்சார்கள் மற்றும் கேமராக்கள், வாகனம் வேகமாகச் செல்லும்போதே அதன் விவரங்களைக் கண்டறிந்துவிடும். இதனால் வாகனங்கள் எவ்வித தடையுமின்றி சாலைகளில் பயணிக்க முடியும்.
செயற்கை நுண்ணறிவு கேமராக்களின் பங்கு
இந்த புதிய முறையில் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய அதிநவீன கேமராக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை வாகனத்தில் ஒட்டப்பட்டுள்ள பாஸ்டேக் (FASTag) மற்றும் வாகனத்தின் முகப்புப் பலகை (Number Plate) ஆகிய இரண்டையும் ஒரே நேரத்தில் ஸ்கேன் செய்யும். வாகனம் கடந்த அடுத்த சில நொடிகளில் தானாகவே வங்கிச் கணக்கிலிருந்து பணம் கழிக்கப்படும். வாகன எண்களைத் துல்லியமாகக் கண்டறிய 'தானியங்கி எண் பலகை அங்கீகாரம்' (ANPR) தொழில்நுட்பம் இதில் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது.
கடுமையாக்கப்படும் விதிகள்
புதிய தொழில்நுட்பம் அறிமுகப்படுத்தப்படும் வேளையில், விதிகளை மீறுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க NHAI திட்டமிட்டுள்ளது.
ஒரு பாஸ்டேக் - ஒரு வாகனம்: ஒரு பாஸ்டேக் அட்டையை ஒரு வாகனத்திற்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். ஒரு வாகனத்தின் பாஸ்டேக்கை வேறொரு வாகனத்தில் பயன்படுத்தினால், அந்த பாஸ்டேக் உடனடியாக கருப்புப் பட்டியலில் (Blacklist) சேர்க்கப்படும்.
எண் பலகை திருத்தம்: வாகனத்தின் எண் பலகையில் எந்த மாற்றமும் செய்யக்கூடாது. எண்கள் மற்றும் எழுத்துக்கள் தெளிவாகவும், விதிமுறைப்படியும் இருக்க வேண்டும். எண் பலகையை மறைக்கும் விதமாகவோ அல்லது சிதைக்கும் விதமாகவோ இருந்தால் அபராதம் விதிக்கப்படும்.
ஆக்ரா மற்றும் பிற பகுதிகளில் முன்னேற்பாடுகள்
தற்போது ஆக்ரா போன்ற முக்கிய நகரங்களில் ஜெய்ப்பூர் நெடுஞ்சாலை, குவாலியர் நெடுஞ்சாலை மற்றும் புது தில்லி நெடுஞ்சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு டோல் பிளாசாக்களில் அதிக போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதனைத் தவிர்க்க அங்கு MLFF முறைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. குஜராத்தின் சோரியாசி டோல் பிளாசாவில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகள் மிகப்பெரிய வெற்றியைத் தந்துள்ளன. இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே இரண்டு டசனுக்கும் அதிகமான சுங்கச்சாவடிகளில் இந்த தொழில்நுட்பம் வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
NHAI-ன் இந்த புதிய முயற்சி டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் ஒரு மைல்கல்லாகும். வரிசையில் நிற்காமல் செல்வதால் பயண நேரம் குறைவது மட்டுமின்றி, நாட்டின் எரிபொருள் சிக்கனமும் மேம்படும். வாகன ஓட்டிகள் தங்கள் பாஸ்டேக் கணக்கில் போதிய இருப்பு வைத்திருப்பதையும், வாகன எண் பலகையைத் தெளிவாகப் பராமரிப்பதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
அடிப்படை சந்தேகங்களும் விளக்கங்களும்
1. MLFF (Multi-Lane Free Flow) தொழில்நுட்பத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன?
தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள சுங்கச்சாவடிகளில் வாகனங்கள் நிற்காமல் செல்வதை உறுதி செய்வதும், போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைப்பதுமே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
2. இந்தப் புதிய முறையில் சுங்கவரி எவ்வாறு கழிக்கப்படும்?
சாலையின் மேலே பொருத்தப்பட்டுள்ள சென்சார்கள் மற்றும் AI கேமராக்கள், வாகனம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும்போதே பாஸ்டேக் அல்லது வாகன எண் பலகையை ஸ்கேன் செய்து தானாகவே வரியைக் கழித்துவிடும்.
3. வாகன எண் பலகை (Number Plate) தொடர்பாகக் கூறப்பட்டுள்ள விதிமுறை என்ன?
வாகன எண் பலகையில் எந்த மாற்றமும் செய்யக்கூடாது; அதில் உள்ள எழுத்துக்கள் மற்றும் எண்கள் தெளிவாகவும், துல்லியமாகவும் தெரிய வேண்டும்.
4. ஒரு பாஸ்டேக்கை (FASTag) பல வாகனங்களுக்குப் பயன்படுத்தலாமா?
கூடாது. ஒரு வாகனத்திற்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட பாஸ்டேக்கை மற்றொரு வாகனத்தில் பயன்படுத்தினால், அந்த பாஸ்டேக் உடனடியாக கருப்புப் பட்டியலில் (Blacklist) சேர்க்கப்படும்.
5. இந்த புதிய தொழில்நுட்பம் தற்போது எங்குச் சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது?
குஜராத்தின் சோரியாசி சுங்கச்சாவடியில் சோதனை வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது. மேலும், தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே இரண்டு டசனுக்கும் மேற்பட்ட சுங்கச்சாவடிகளில் இத்தொழில்நுட்பம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | மீண்டும் அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி: இந்த முறை 3% டிஏ உயர்வு... அரசு ஊழியர்களுக்கு AICPI IW குட் நியூஸ்
மேலும் படிக்க | 2030ல் ஒரு சவரன் தங்கம் எவ்வளவு இருக்கும்? ஜே.பி. மோர்கனின் பகீர் கணிப்பு
மேலும் படிக்க | அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: இனி மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம்? டபுள் ஆகிறதா பென்ஷன் தொகை
