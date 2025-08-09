English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

புற்றுநோய் நோயாளிகள் சிகிச்சைக்கு ரூ. 15 லட்சம் நிதி உதவி - மத்திய அரசு அறிவிப்பு

Central government : புற்றுநோய் நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற 15 லட்சம் ரூபாய் வரை தேசிய ஆரோக்கிய நிதித் திட்டம் (National Health Fund) மூலம் வழங்குவதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. 

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 9, 2025, 08:58 AM IST
புற்றுநோய் நோயாளிகள் சிகிச்சைக்கு ரூ. 15 லட்சம் நிதி உதவி - மத்திய அரசு அறிவிப்பு

மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சரின் தேசிய ஆரோக்கிய நிதித் திட்டம் (National Health Fund), ஏழைக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த புற்றுநோய் நோயாளிகளுக்கு உயர்தர சிகிச்சை கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் ஒரு முக்கியமான திட்டமாகும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியான நோயாளிகளுக்கு ₹15 லட்சம் வரை நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது. மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை இணையமைச்சர் திரு பிரதாப்ராவ் ஜாதவ் மக்களவையில் அளித்த எழுத்துப்பூர்வமான பதிலில் இந்தத் திட்டம் குறித்த விரிவான தகவல்களைப் பகிர்ந்துகொண்டார்.

தேசிய ஆரோக்கிய நிதித் திட்டத்தின் கீழ், வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ள நோயாளிகளுக்கு நிதி வழங்கப்படுகிறது. இந்த நிதியை நேரடி விண்ணப்பங்கள் மூலமாகவும், ஆன்லைன் மூலமாகவும் பெறலாம்.

விண்ணப்பிக்கும் வழிமுறைகள்

நேரடி விண்ணப்பம்: தேசிய சுகாதார ஆணையத்தின் வலைதளத்தில் தங்கள் தரவுகளை இணைக்காத மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த நோயாளிகள், அரசு மருத்துவமனைகள் மூலம் நேரடியாக விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு, சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவரால் முறையாகப் பரிந்துரைக்கப்பட்டு, அரசு மருத்துவமனையின் கண்காணிப்பாளரால் கையொப்பமிடப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவம் தேவை. அத்துடன், வருமானச் சான்றிதழ் மற்றும் குடும்பத்தின் ரேஷன் அட்டை அவசியம்.

ஆன்லைன் விண்ணப்பம்: தேசிய சுகாதார ஆணையத்தின் வலைதளத்துடன் தரவுகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ள மாநிலங்களைச் சேர்ந்த நோயாளிகள், ஆன்லைன் முறையில் விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த முறையின் கீழ், அரசு மருத்துவமனைகள் மூலம் தகுதியுள்ள நோயாளிகளுக்கு ஒரு அடையாள அட்டை (ID card) உருவாக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு, விண்ணப்பம் பரிவர்த்தனை மேலாண்மை அமைப்பு (Transaction Management System) மூலம் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தப்படுகிறது. ஒப்புதல் கிடைத்ததும், சிகிச்சை தொடங்குவதற்காக நோயாளிக்கு நிதி ஒதுக்குவதற்கான உத்தரவு நேரடியாக வங்கிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. இதற்கு, அந்தியோதயா அன்ன யோஜனா ரேஷன் அட்டை மற்றும் ஆதார் அட்டை போன்ற ஆவணங்கள் தேவை.

நிதி உதவி மற்றும் திட்டத்தின் நோக்கம்

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பெறப்படும் நிதி, பிராந்திய புற்றுநோய் மையங்கள், மூன்றாம் நிலை பராமரிப்பு புற்றுநோய் மையங்கள், மாநில புற்றுநோய் நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற அரசு மருத்துவமனைகள்/நிறுவனங்களில் சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு விண்ணப்பமும் தனிப்பட்ட முறையில் ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. தொழில்நுட்பக் குழுவின் பரிசீலனைக்குப் பிறகு, நிர்வாக மற்றும் நிதி ஒப்புதல்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

சமீபத்திய தரவுகளின்படி, 2024-25 நிதியாண்டில் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் ₹27.06 கோடி நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 2025-26 நிதியாண்டில் (ஜூலை 16, 2025 வரை), 134 ஏழை நோயாளிகள் பயனடைந்துள்ளனர். அவர்களுக்கு ₹9.14 கோடி நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தத் திட்டம், ஏழை நோயாளிகள் நிதிச் சுமையின்றி தரமான புற்றுநோய் சிகிச்சையைப் பெறுவதை உறுதி செய்கிறது. இதன் மூலம், சிகிச்சையின் காரணமாக ஏற்படும் நிதி நெருக்கடியைக் குறைத்து, நாட்டின் சுகாதாரத் துறையில் ஒரு நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம்.

இந்தத் திட்டம் குறித்த கூடுதல் விவரங்களை மத்திய சுகாதார அமைச்சகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைதளமான https://mohfw.gov.in/?q=en/Major-Programmes/poor-patients-financial-support என்ற இணைப்பில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

தேவைப்படும் ஏழை எளிய மக்கள் இந்த திட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். மத்திய அரசின் உயிர் காக்கும் திட்டங்களில் இதுவும் ஒன்றாக உள்ளது. தெரிந்தவர்கள் தேவப்படுபவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும். ஏனென்றால் இந்தத் திட்டம் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை மக்களுக்கு நிதிச் சுமையைக் குறைப்பதுடன், புற்றுநோய்க்கு சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை பெறவும் உதவுகிறது. 

central governmentCancer treatment SchemeFree cancer treatment Indiagovernment health schemesAadhaar cancer scheme

