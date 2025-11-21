English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மத்திய அரசு கொடுக்கும் 7.50 லட்சம் - யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

மத்திய அரசு கொடுக்கும் 7.50 லட்சம் - யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Central government : மருத்துவ உதவிக்காக மத்திய அரசு கொடுக்கும் ரூ.7.50 லட்சம் நிதியுதவி பெற யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் என இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 21, 2025, 03:36 PM IST
  • மத்திய அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
  • மருத்துவ உதவிக்கு ரூ.7.50 லட்சம்
  • விண்ணபிப்பது எப்படி? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

மத்திய அரசு கொடுக்கும் ரூ.7.50 லட்சம் - யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Central government : மத்திய, மாநில அரசுகள் கூலித் தொழிலாளிகள், அதாவது அமைப்பு சாரா துறையில் பணியாற்றுபவர்களின் நலனுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த தொழிலாளர்களின் மருத்துவ உதவிக்காக மத்திய அரசு ரூ.7.50 லட்சம் வரை நிதியுதவி கொடுக்கிறது. குறிப்பாக, மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ், பீடி, சுண்ணாம்புக்கல் மற்றும் டோலமைட் சுரங்கம், சினிமா தொழிலாளர்கள், கூலி வேலை உள்ளிட்ட தொழில்களை செய்யும் கூலித்தொழிலாளர்கள் இந்த நிதியுதவியை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். 

இது குறித்து மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் இன்று வெளியிட்ட அறிவிப்பில், கூலித்தொழிலாளிகள் தங்களின் மருத்துவ உதவிக்காக ரூ.7.50  லட்சம் வரை நிதியுதவி பெற்றுக்கொள்ளலாம். கூடுதல் தகவல்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள மத்திய அரசின் வேலை தொழிலாளர் நல ஆணையகத்தை அணுகுமாறு கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.  

யாரெல்லாம் மருத்துவ நிதியுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம்?

பீடித் தொழிலாளர்கள், சினிமா தொழிலாளர்கள் மற்றும் சுரங்கத் தொழிலாளர்கள். இந்த மூன்று துறைகளைச் சேர்ந்த 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு மத்திய அரசின் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் இந்த மருத்துவ உதவியை வழங்கி வருகிறது. குறைந்த வருமானம் கொண்ட தொழிலாளர்களுக்கு உயிர்காக்கும் சிறப்பு சிகிச்சைகளுக்காக நிதி தேடி அலைய வேண்டாம் என்பதற்காகவே மத்திய அரசு இந்த சிறப்பு சுகாதார திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது.

என்னென்ன சிகிச்சைகளுக்கு எவ்வளவு நிதியுதவி?

எந்தவிதமான பிரச்சனையாக இருந்தாலும், நாடு முழுவதும் இருக்கும் தொழிலாளிகள் இந்த திட்டத்தின் கீழ் புற நோயாளி சேவைகள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். மருதகங்களிலும் மருந்துகள் வாங்கிக் கொள்ளலாம். சிறப்பு சிகிச்சைகள் தேவைப்படும் இதய நோய், கிட்னி பிரச்சனை, புற்றுநோய் மற்றும் சிறிய அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு செலவுத்தொகைகளை மத்திய அரசே இத்திட்டத்தின் கீழ் செலுத்திவிடும். 

என்னென்ன நோய்க்கு எவ்வளவு நிதியுதவி கிடைக்கும்?

புற்றுநோய் சிகிச்சை போன்ற கடுமையான நோய்களுக்கான சிகிச்சைக்கு அதிகபட்சமாக 7.5 லட்சம் ரூபாய் வரை நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது. சிறிய அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு (Minor Surgeries) ரூ, 30,000 வரை நிதி உதவி கொடுக்கப்படும்.

கூலித்தொழிலாளிகளின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை

மருத்துவ உதவித்தொகை மட்டுமல்லாது கூலித்தொழிலாளிகளின் குழந்தைகளுக்கு ஆண்டுதோறும் மத்திய தொழிலாளர் துறை அமைச்சகம் கல்வி உதவித்தொகையும் கொடுக்கிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் அதிகபட்சம் 25 ஆயிரம் ரூபாய் வரை பெறலாம்.  வீடு இல்லாத தொழிலாளிகள் பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா திட்டம் மூலம் வீடு கட்டுவதற்கும் விண்ணப்பிக்கலாம்

எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

அமைப்பு சாரா தொழிலாளிகள் அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள தொழிலாளர் நல ஆணையரகத்துக்கு செல்லவும். அங்கு கொடுக்கப்படும் வழிகாட்டலின்படி,  தேவையான ஆவணங்களைக் கொடுத்து அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் நலனுக்காக மத்திய அரசு கொடுக்கும் இந்த திட்டங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

மேலும் படிக்க | E-Shram Card: ரூ.3,000 ஓய்வூதியம், இலவச காப்பீடு, இந்த அரசாங்க திட்டத்தில் பதிவு செய்வது எப்படி?

மேலும் படிக்க | மொத்தமா மாறுது! முகவரி, பெயர், பிறந்த தேதி இல்லாத ஆதார் கார்டு - இதுபற்றி தெரியுமா?

