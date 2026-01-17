CGHS முக்கிய அப்டேட்: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு புதிய வசதி அறிமுகம், அதிகரிக்கு நன்மைகள்

Central Government Health Scheme: CGHS பயனாளிகளாக இருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. அவர்ளுக்கு ஒரு புதிய அறிவிப்பு வந்துள்ளது. மத்திய அரசு, மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்டத்தின் (CGHS) தற்போதைய பயனாளிகளுக்காக ‘பரிபூர்ணா மெடிக்ளைம் ஆயுஷ் பீமா’ என்ற பெயரில் ஒரு விருப்ப சுகாதார காப்பீட்டுத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
Paripoorna Mediclaim Ayush Bima
நிதி அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள நிதிச் சேவைகள் துறை (DFS), இந்த புதிய காப்பீட்டுக் கொள்கை, CGHS பயனாளிகளுக்கு முக்கிய வசதிகளை அளிக்கும் என கூறியுள்ளது. அவற்றில்,
- பணமில்லா மருத்துவ வசதிகள்,
- நவீன சிகிச்சைகள் மற்றும்
- பரந்த மருத்துவமனை வலையமைப்புக்கான அணுகல்
போன்ற அம்சங்கள் அடங்கும்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு விரிவுபடுத்தப்படும் நன்மைகள்
ஊழியர்கள் பரிபூர்ணா மெடிக்ளைம் ஆயுஷ் பீமா திட்டத்தில் சேருவதன் மூலம் இந்த வசதிகளைப் பெறலாம். இது தவிர தற்போதைய CGHS வசதிகளும் பயனாளிகளுக்குத் தொடர்ந்து கிடைக்கும். இந்தக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் தகுதியுள்ள அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான மருத்துவக் காப்பீட்டை விரிவுபடுத்துவதே மத்திய அரசின் நோக்கமாகும்.
பரிபூர்ணா மெடிக்ளைம் ஆயுஷ் பீமாவின் முக்கிய அம்சங்கள்
- இது தற்போதைய CGHS வசதிகளுடன் சேர்ந்து கூடுதல் நன்மைகளை அளிக்கின்றது.
- பயனாளிகள் நாடு முழுவதும் உள்ள பரந்த மருத்துவமனை வலையமைப்பு மூலம் நவீன சிகிச்சைகளைப் பெறலாம்.
- பணமில்லா வசதிகள் கிடைக்கும்.
- இந்தத் திட்டம் ஒரு பாலிசிக்கு அதிகபட்சம் 6 உறுப்பினர்களை உள்ளடக்கும்.
- சாதாரண அறை மற்றும் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவுக்கு (ICU) அறை வாடகை முறையே காப்பீட்டுத் தொகையில் 1% மற்றும் 2% என ஒரு நாளைக்கு வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
- மருத்துவமனையில் சேர்வதற்கு முந்தைய 30 நாட்களுக்கும், மருத்துவமனையிலிருந்து வெளியேறிய பிந்தைய 60 நாட்களுக்கும் காப்பீடு கிடைக்கும்.
Central Government Pensioners: ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அதிகபட்ச காப்பீட்டுத் தொகை எவ்வளவு? ஆயுஷ் பீமா, இந்தியாவில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் உள்நோயாளியாகத் தங்கி சிகிச்சை பெறுவதற்கான இழப்பீட்டு அடிப்படையிலான காப்பீட்டை வழங்குகிறது. இதில் ரூ. 10 லட்சம் அல்லது ரூ. 20 லட்சம் காப்பீட்டுத் தொகைக்கான விருப்பங்கள் உள்ளன. இந்தத் திட்டத்தில் இணைப் பங்களிப்பு அம்சம் உள்ளது. இது காப்பீட்டு நிறுவனம் மற்றும் சந்தாதாரர்களுக்கு இடையே 70:30 அல்லது 50:50 என்ற விகிதத்தில் இணைப் பங்களிப்பைத் தேர்வு செய்ய பயனாளிகளை அனுமதிக்கிறது.
உள்நோயாளியாகத் தங்கி சிகிச்சை பெறுவதற்கான ஆயுஷ் சிகிச்சைகள் காப்பீட்டுத் தொகையில் 100% வரை காப்பீடு செய்யப்படுகின்றன. மேலும் நவீன சிகிச்சைகள் காப்பீட்டுத் தொகையில் 25% வரை காப்பீடு செய்யப்படுகின்றன. 100% காப்பீட்டிற்கான விருப்ப ரைடர் வசதியும் உள்ளது. கோரிக்கை இல்லாத ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் 10% ஒட்டுமொத்த போனஸ், காப்பீட்டுத் தொகையில் அதிகபட்சம் 100% வரை வழங்கப்படும்.
வழக்கமான பாலிசியுடன் ஒப்பிடும்போது, இது 70:30 மற்றும் 50:50 பிரீமிய இணைப் பங்களிப்புக்கு முறையே 28% மற்றும் 42% தள்ளுபடியில் கிடைக்கும்.
CGHS Beneficiaries: சிஜிஎச்எஸ் பயனாளிகள் இந்தக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை எவ்வாறு வாங்குவது?
இந்த விருப்ப மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் அனைத்து CGHS பயனாளிகளுக்கும் ரீடெயில் ப்ராடெக்டாகக் கிடைக்கும். அதிகபட்ச மலிவு விலையை உறுதி செய்வதற்காக இதற்கு GST விதிக்கப்படுவதில்லை.
“தற்போதுள்ள சலுகைகளை நிறைவு செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த மேம்படுத்தப்பட்ட காப்பீட்டுத் திட்டம், தடையற்ற அனுபவத்தை வழங்கும், அதிக நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் இந்தியா முழுவதும் தரமான சுகாதார சேவைகளுக்கான விரிவாக்கப்பட்ட அணுகலை வழங்கும். இதனால் அனைத்து CGHS பயனாளிகளுக்கும் இது எளிதாகவும் நம்பிக்கையுடனும் கூடுதல் நிதிப் பாதுகாப்பிற்கு வழிவகுக்கும்” என்று நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
பீமா பாலிசியை விரைவில் நியூ இந்தியா இஷ்யூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் அலுவலகங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் தளம் வழியாக வாங்க முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
