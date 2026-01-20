CGHS OPD கட்டணம்: அரசின் முக்கிய அப்டேட்... மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம்

Central Government Health Scheme: மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்டமான சிஜிஹெச்எஸ் -ஐ பயன்படுத்தும் லட்சக்கணக்கானோருக்கு ஒரு நற்செய்தி உள்ளது. வெளிநோயாளிகள் பிரிவு ஆலோசனை கட்டணங்கள் தொடர்பான குழப்பத்தை மத்திய அரசு இறுதியாகத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அதை பற்றிய முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
CGHS கட்டணங்களில் ஏற்பட்ட மாற்றம்
கடந்த ஆண்டு சிஜிஹெச்எஸ் கட்டணங்களில் ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய மாற்றத்தைத் தொடர்ந்து, வெளிநோயாளிகள் பிரிவு கட்டணம் எப்போது ரூ.700 ஆக இருக்கும், எப்போது ரூ.350 ஆக இருக்கும் என்பது குறித்து தொடர் கேள்விகள் எழுந்தன. இந்தக் குழப்பம் பல மருத்துவமனைகளுக்கும் நோயாளிகளுக்கும் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தி வந்தது. இதையடுத்து, சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் இதில் தலையிட்டு குழப்பத்தை நீக்கியுள்ளது.
OPD Consultation Charges: மத்திய அரசு அளித்த விளக்கம்
CGHS பயனாளிகளுக்கான ஒரு புதிய அறிவிப்பில், வெளிநோயாளர் பிரிவு (OPD) ஆலோசனை கட்டணங்கள் குறித்து மத்திய அரசு சில விளக்கங்களை அளித்துள்ளது. 700 ரூபாய் மற்றும் 350 ரூபாய் OPD கட்டணங்கள் எப்போது பொருந்தும் என்பது குறித்த குழப்பம் தொடர்பாக தொடர்ந்து கேள்விகள் வந்ததால், சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் இந்த மிகவும் தேவையான விளக்கத்தை வெளியிட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு CGHS கட்டணங்களில் ஒரு பெரிய திருத்தம் செய்யப்பட்டது. அதன் பிறகு, OPD ஆலோசனை கட்டணங்கள் தொடர்பாக பல மருத்துவமனைகள் மற்றும் பயனாளிகளிடையே குழப்பம் நிலவியது. இதன் அடிப்படையில் தற்போது மத்திய அரசு அளித்துள்ள விளக்கம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு புதிய CGHS விளக்கம்
- சுகாதார அமைச்சகம், CGHS தலைமை இயக்குநரகத்துடன் கலந்தாலோசித்த பிறகு, நோயாளி ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் (DM/MCh) மருத்துவரால் பரிசோதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே 700 ரூபாய் OPD ஆலோசனை கட்டணம் செல்லுபடியாகும் என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
- அந்த மருத்துவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட DM அல்லது MCh தகுதியைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- மேலும், அந்த ஆலோசனை தொடர்புடைய சூப்பர்-ஸ்பெஷாலிட்டி துறையில் வழங்கப்பட வேண்டும்.
- இந்த வசதி CGHS பட்டியலில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் மட்டுமே பொருந்தும்.
- சூப்பர்-ஸ்பெஷலிஸ்ட் தகுதி (DM/MCh) இல்லாத சிறப்பு மருத்துவர்களால் வழங்கப்படும் OPD சேவைகளுக்கு பொதுவாக 350 ரூபாய் OPD ஆலோசனை கட்டணம் பொருந்தும்.
உள்நோயாளிகளுக்கான (IPD) ஆலோசனைகளுக்கான விதிகள் என்ன?
- உள்நோயாளர் பிரிவு (IPD) நோயாளிகளுக்கு, ஒரு சிறப்பு மருத்துவருக்கு ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சம் இரண்டு ஆலோசனைகள் அனுமதிக்கப்படும் என்றும் CGHS தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
- இந்த விதி ஏற்கனவே இருக்கும் CGHS விதிமுறைகளின் கீழ் நடைமுறையில் உள்ளது.
- இதில் எந்த மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை.
கடந்த ஆண்டு CGHS கட்டணத் திருத்தத்தில் என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டது?
கடந்த ஆண்டு, CGHS தனது கட்டணப் பட்டியலில் விரிவான திருத்தங்களைச் செய்தது. இதில், OPD ஆலோசனை கட்டணங்களை மருத்துவரின் தகுதி மற்றும் சிறப்புத் துறையுடன் இணைப்பது, சூப்பர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் சேவைகளுக்கு அதிகபட்ச வரம்பை நிர்ணயிப்பது மற்றும் பட்டியலில் உள்ள மருத்துவமனைகள் ஒரு தெளிவான கட்டண அமைப்பைப் பின்பற்றுமாறு அறிவுறுத்துவது ஆகியவை அடங்கும்.
இருப்பினும், புதிய கட்டண அமைப்புக்குப் பிறகு, ஒவ்வொரு OPD வருகைக்கும் 700 ரூபாய் கட்டணம் வசூலிக்க முடியுமா என்பது பல மருத்துவமனைகளில் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. இப்போது வெளியிடப்பட்ட விளக்கம், 700 ரூபாய் கட்டணம் அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் பொருந்தாது, மாறாக DM/MCh சூப்பர்-ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆலோசனைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்பதைத் தெளிவுபடுத்துகிறது.
CGHS Beneficiaries: சிஜிஎச்எஸ் பயனாளிகள் இவற்றை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்
CGHS பயனாளிகள் பின்வருவனவற்றை உறுதி செய்ய வேண்டும்:
- OPD வருகைக்கு முன் மருத்துவரின் தகுதியை (DM/MCh) சரிபார்க்கவும்.
- அந்த மருத்துவமனை CGHS பட்டியலில் உள்ளதா என்பதை செக் செய்யவும்.
- கட்டண ரசீதில் ஆலோசனைப் பிரிவு (சிறப்பு மருத்துவர் அல்லது உயர் சிறப்பு மருத்துவர்) தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
இந்த புதிய தெளிவுபடுத்தல், CGHS பயனாளிகள் மற்றும் மருத்துவமனைகள் ஆகிய இரு தரப்பினருக்கும் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிப்பதற்கும் தவறான கட்டண வசூலைத் தடுப்பதற்கும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க படியாகக் கருதப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | CGHS முக்கிய அப்டேட்: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு புதிய வசதி அறிமுகம், அதிகரிக்கு நன்மைகள்
மேலும் படிக்க | CGHS விகிதங்கள்: மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான நகர வகைகள்... முக்கிய அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ