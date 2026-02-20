அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்: CGHS க்ளெய்ம் தொகைக்கான அதிகபட்ச வரம்பு அதிகரித்தது

Central Government Health Scheme: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு வரவேற்கத்தக்க செய்தி உள்ளது. மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்டத்தின் (CGHS) கீழ், மருத்துவ செலவுகளுக்கு செலவழிக்கப்படும் பணம் திரும்பக் கிடைக்கும் வரம்பை, அதாவது ரீயெம்பர்ஸ்மெண்ட் தொகைக்கான அதிகபட்ச வரம்பை சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் அதிகரித்துள்ளது. ஒருங்கிணைந்த நிதிப் பிரிவை அணுகாமல் அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளின் தலைவர்கள் இப்போது ₹10 லட்சம் வரை மருத்துவக் க்ளெய்ம்களைத் தீர்க்க முடியும். முன்பு, இந்த வரம்பு ₹5 லட்சமாக இருந்தது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கும் நன்மைகள்
கூடுதலாக, எந்த விலக்குகளும் வழங்கப்படாமல், பரிந்துரைக்கப்பட்ட CGHS விகிதங்களின்படி கண்டிப்பாக பணம் செலுத்தப்படும் சந்தர்ப்பங்களில், தீர்வு வரம்பு ₹2 லட்சத்திலிருந்து ₹5 லட்சமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முடிவு மருத்துவ பில்களைத் தீர்க்கும் செயல்முறையை விரைவுபடுத்தி எளிதாக்கும் என்று அரசாங்கம் நம்புகிறது.
அரசாங்கம் கூறியது என்ன?
பிப்ரவரி 16, 2026 அன்று வெளியிடப்பட்ட அலுவலக குறிப்பாணையில், மறுஆய்வுக்குப் பிறகு, மருத்துவ ரீயெம்பர்ஸ்மெண்ட் க்ளெய்ம்களுக்கான அதிகபட்ச வரம்பை ₹5 லட்சத்திலிருந்து ₹10 லட்சமாக உயர்த்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியது. இருப்பினும், இந்த வசதி பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும்.
அதிகரித்த வரம்புடன் தொடர்புடைய நிபந்தனைகள்
- ₹10 லட்சம் வரையிலான க்ளெய்ம்களைத் தீர்ப்பதற்கு இரண்டு முக்கிய நிபந்தனைகள் பொருந்தும்.
- முதலாவதாக, CGHS அல்லது CS(MA) விதிகளில் எந்த தளர்வும் இருக்கக்கூடாது.
- இரண்டாவதாக, செலுத்த வேண்டிய தொகை பரிந்துரைக்கப்பட்ட CGHS மற்றும் CS(MA) விகிதங்களுக்கு கண்டிப்பாக இணங்க வேண்டும்.
நவம்பர் 23, 2016 அன்று வெளியிடப்பட்ட முந்தைய உத்தரவில், அத்தகைய வழக்குகளுக்கான தீர்வு வரம்பை ₹2 லட்சத்திலிருந்து ₹5 லட்சமாக உயர்த்தியதாகவும், அங்கு எந்த தளர்வும் அனுமதிக்கப்படவில்லை என்றும், பரிந்துரைக்கப்பட்ட விகிதங்களில் பணம் செலுத்தப்பட்டது என்றும் அமைச்சகம் நினைவு கூர்ந்தது.
Medical Reimbursement Claim: இதற்கான செயல்முறை என்ன?
- CGHS இன் கீழ், ஓய்வூதியதாரர்கள் சிகிச்சை முடிந்த அல்லது மருத்துவமனையில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட ஆறு மாதங்களுக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
- இந்த விண்ணப்பம் அவர்களின் CGHS அட்டை பதிவு செய்யப்பட்ட CMO அல்லது ஆரோக்கிய மையத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
- விண்ணப்பத்துடன் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட மெடிகல் ரீயெம்பஸ்மெண்ட் படிவம், தேவையான செக்லிஸ்ட், டிஸ்சார்ஜ் சம்மரியின் நகல், பரிந்துரை அல்லது அனுமதி சீட்டின் நகல் மற்றும் எமர்ஜன்சி சான்றிதழ் (பொருந்தினால்) ஆகியவை இணைக்கப்பட வேண்டும்.
- கூடுதலாக, அசல் மருத்துவமனை பில்கள் மற்றும் ரசீதுகள், செல்லுபடியாகும் CGHS அட்டையின் நகல் மற்றும் வங்கி விவரங்களுடன் கேன்சல் செய்யப்பட்ட காசோலை ஆகியவையும் தேவை.
- காசோலையில் பயனாளியின் பெயர் அச்சிடப்படவில்லை என்றால், அதற்கு பதிலாக வங்கி விவரங்களுடன் கூடிய ஆணை படிவத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
CGHS Beneficiaries: சிஜிஎச்எஸ் பயனாளிகளுக்கு ஆம்புலன்ஸ் செலவுகளும் கிடைக்கின்றன
CGHS விதிகளின்படி, சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர் நோயாளியை வேறு வழிகளில் கொண்டு செல்வது உயிருக்கு ஆபத்தானது அல்லது அவர்களின் நிலைமையை மோசமாக்கும் என்று சான்றளித்தால், நகரத்திற்குள் ஆம்புலன்ஸ் செலவுகளுக்கான கட்டணத்தையும் திரும்பப் பெறலாம். அதே நேரத்தில், அரசாங்கத்தின் இந்த முடிவு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பெரிய மருத்துவச் செலவுகள் ஏற்பட்டால் நிவாரணம் அளிக்கும் என்றும், க்ளெய்ம் செட்டில்மெண்ட் செயல்முறை எளிமையான வகையில், மென்மையாக மாறும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
