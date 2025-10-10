CGHS: மிகப்பெரிய மாற்றங்களை செய்த மத்திய அரசு, ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம்

Central Government Health Scheme: 1 கோடிக்கும் மேலான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைத்துள்ளது. மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்டத்தின் (CGHS) கீழ் அரசாங்கம் 15 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு மிகப்பெரிய சீர்திருத்தங்களை செய்துள்ளது. அவை இப்போது அமலுக்கு வரவுள்ளன. சிஜிஎஹ்எஸ் -இல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதில் காணலாம்.
மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்டம்
கிட்டத்தட்ட 2,000 மருத்துவ செயல்முறைகளுக்கான தொகுப்பு விகிதங்களை அரசாங்கம் திருத்தியுள்ளது. இந்த புதிய விகிதங்கள் அக்டோபர் 13, 2025 முதல் அமலுக்கு வரும். பணமில்லா சுகாதார சேவையை அனைவருக்கும் எளிதாகவும் அணுகக்கூடியதாகவும் மாற்றுவதே இந்த மாற்றங்களின் நோக்கமாகும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பெரும் நிவாரணம்
- பழைய விகிதங்கள் ஊழியர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், மருத்துவமனைகளுக்கும் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தின.
- இப்போது, இந்த புதிய விகிதங்கள் ஊழியர்களுக்கும் மருத்துவமனைகளுக்கும் நிவாரணம் அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
- பல ஆண்டுகளாக, CGHS இன் கீழ் இயங்கும் மருத்துவமனைகள் பழைய தொகுப்பு விகிதங்கள் மற்றும் தாமதமான பணம் செலுத்துதல்களைக் காரணம் காட்டி நோயாளிகளுக்கு பணமில்லா சிகிச்சையை (Cashless Treatment) வழங்க மறுத்து வந்தன.
- இதன் விளைவாக, ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் சிகிச்சைக்கு தாங்களாகவே பணம் செலுத்த வேண்டியிருந்தது.
- மேலும் அவர்கள் பணத்தைத் திரும்பப் பெற பல மாதங்கள் ஆயின.
- சில நேரங்களில், அவசரநிலைகளில் கூட, அவர்களுக்கு சிகிச்சை மறுக்கப்பட்டது.
CGHS திட்டத்தில் சமீபத்திய சீர்திருத்தங்கள் என்ன?
அரசாங்கம் சுமார் 2,000 மருத்துவ செயல்முறைகளுக்கு புதிய கட்டணங்களை நிர்ணயித்துள்ளது. கட்டணங்கள் இப்போது நகர வகை (Tier-I, Tier-II, Tier-III) மற்றும் மருத்துவமனையின் தரம் (NABH அங்கீகாரம் போன்றவை) ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இருக்கும்.
டயர்-II நகரங்களில் தொகுப்பு விகிதங்கள் அடிப்படை விகிதத்தை விட 19% குறைவாக இருக்கும்.
டயர்-III நகரங்களில் தொகுப்பு விகிதங்கள் அடிப்படை விகிதத்தை விட 20% குறைவாக இருக்கும்.
NABH-அங்கீகாரம் பெற்ற மருத்துவமனைகள் அடிப்படை விகிதத்தில் சேவைகளை வழங்கும்.
NABH அல்லாத மருத்துவமனைகள் 15% குறைந்த விகிதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்.
200 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட படுக்கைகள் கொண்ட சூப்பர்-ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனைகள் அடிப்படை விகிதத்தை விட 15% அதிக விகிதத்தைப் பெறும்.
CGHS: கடந்த ஆண்டில் செய்யப்பட்டுக்க பிற முக்கிய மாற்றங்கள்
HMIS போர்டல் மற்றும் மொபைல் செயலி: CGHS-க்காக ஒரு புதிய சுகாதார மேலாண்மை தகவல் அமைப்பு போர்டல் மற்றும் பயனர் நட்பு மொபைல் செயலி தொடங்கப்பட்டுள்ளன. மருத்துவருடனான அபாயிண்ட்மெண்ட் புக் செய்வது, இ-கார்ட் பதிவிறக்கம் மற்றும் அறிக்கைகளை அணுகுதல் போன்ற சேவைகளை உங்கள் மொபைலில் இருந்து நேரடியாக அணுகலாம்.
தினசரி புகைப்பட பதிவேற்றங்களின் தொந்தரவு இனி இல்லை: இப்போது, பரிந்துரை இல்லாத IPD வழக்குகளில், சேர்க்கை மற்றும் டிஸ்சார்ஜின் போது புவி-குறிச்சொற் கொண்ட புகைப்படத்தைப் பதிவேற்றுவது கட்டாயமாகும். ஒரு நோயாளி மருத்துவமனையில் 7 நாட்களுக்கு மேல் நீடித்தால், 7 நாட்களுக்கு ஒரு முறை ஒரு புவி-குறிச்சொற் கொண்ட புகைப்படம் பதிவேற்றப்படும். OPD வழக்குகளில், அதே நாளில் ஒரு புகைப்படமும் பதிவேற்றப்படும்.
CGHS அட்டைகளை PAN உடன் இணைத்தல்: ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும் ஆதாரைப் போலவே அவர்களின் PAN உடன் இணைக்கப்பட்ட தனித்துவமான CGHS ஐடி (PAN அடிப்படையிலான தனித்துவமான ஐடி) வழங்கப்படும். இது மோசடிக்கான சாத்தியக்கூறுகளைக் குறைக்கும். மேலும் இந்த செயல்முறை அனைத்து பதிவுகளும் ஒரே இடத்தில் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும்.
CGHS கார்டை ஆன்லைனில் மாற்றுவதற்கான வசதி: கார்ட் டிரான்ஸ்ஃபர், பயனாளியை சார்ந்துள்ளவர்களின் நிலையை மாற்றுதல் அல்லது சேவையிலிருந்து (service) ஓய்வூதியதாரர் வகைக்கு மாறுதல் போன்ற சேவைகள் இப்போது முழுமையாக ஆன்லைனில் கிடைக்கும்.
டிஜிட்டல் கட்டண முறை: CGHS தொடர்பான கட்டணங்கள் இப்போது புதிய வலைத்தளமான cghs.mohfw.gov.in மூலம் பிரத்தியேகமாக செய்யப்படுகின்றன. CGHS சந்தா அல்லது புதுப்பித்தல் கட்டணங்கள் இப்போது புதிய HMIS போர்டல் மூலம் பிரத்தியேகமாக டெபாசிட் செய்யப்படலாம். மேலும் கட்டணங்கள் உடனடியாக சரிபார்க்கப்படும்.
CGHS மாற்றங்கள்: இது உங்களுக்கு எவ்வாறு பயனளிக்கும்?
- பணமில்லா சிகிச்சை எளிதாகிவிடும்.
- உங்கள் சொந்த செலவில் பணம் செலுத்த வேண்டிய தேவை குறையும்.
- பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதில் உள்ள சிக்கல்கள் நீங்கும்.
- தரமான சிகிச்சையை எளிதாக அணுகலாம்.
CGHS விகிதங்களில் திருத்தம் சுருக்கமாக....
- CGHS லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கவசமாக உள்ளது.
- இதில் பல புகார்களும் பிரச்சனைகளும் இருந்துவந்தன.
- இப்போது புதிய விகிதங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், ஊழியர்களுக்கும் மருத்துவமனைகளுக்கும் நிவாரணம் கிடைக்கும்.
- அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் பணமில்லா மற்றும் முறையான சுகாதார வசதிகளை இனி எளிதாக பெறுவார்கள்.
