CGHS: அரசு ஊழியர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கும் மத்திய அரசின் முக்கிய அப்டேட்

CGHS Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. CGHS விதிகளில் அரசு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முடிவை எடுத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 23, 2025, 04:22 PM IST
  • மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்டம்.
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்.
  • மூன்றாம் பாலின குழந்தைகள் மற்றும் உடன்பிறந்தவர்களுக்கு வயது வித்தியாசமின்றி மருத்துவ சலுகைகள்.

CGHS: அரசு ஊழியர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கும் மத்திய அரசின் முக்கிய அப்டேட்

Central Government Health Scheme: இந்திய அரசின் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் (MoH&FW), மத்திய சுகாதார சேவைகள் திட்டம் (CGHS) மற்றும் மத்திய சேவைகள் (Medical Attendance) விதிகள், 1944 (CS(MA) விதிகள்) ஆகியவற்றின் கீழ் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முடிவை எடுத்துள்ளது. இதனால் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏற்படவுள்ள மாற்றங்கள் என்ன? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட அலுவலக குறிப்பாணையின்படி, மத்திய அரசு ஊழியர்களை (பணிபுரியும்/ஓய்வூதியம் பெறுவோர்) சார்ந்திருக்கும் மூன்றாம் பாலின குழந்தைகள் மற்றும் உடன்பிறந்தவர்கள் இப்போது வயது வித்தியாசமின்றி மருத்துவ சலுகைகளைப் பெற முடியும்.

Transgender Dependents

இந்த முடிவு திருநங்கைகள் (உரிமைகள் பாதுகாப்பு) சட்டம், 2019 இன் விதிகளின்படி உள்ளது. செப்டம்பர் 16, 2025 தேதியிட்ட அரசு உத்தரவு, மூன்றாம் பாலின குழந்தைகள் அல்லது உடன்பிறந்தவர்கள் முழுமையாக நிதி சுதந்திரம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது. இதன் வரையறை மற்றும் வருமான வரம்பு ஏற்கனவே சுகாதார அமைச்சகத்தின் 2016 அறிவிப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

கூடுதலாக, அவர்கள் திருநங்கைகள் (உரிமைகள் பாதுகாப்பு) சட்டம், 2019 இன் கீழ் செல்லுபடியாகும், மாவட்ட நீதிபதியால் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழை வைத்திருக்க வேண்டும்.

இந்த நடவடிக்கை அனைவரையும் உள்ளடக்கிய செயல்முறையை நோக்கிய பயணத்தில் ஒரு பெரிய மைல்கல்லாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், இந்த சலுகைகளிலிருந்து முன்னர் விலக்கப்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் நிவாரணம் அளிக்கிறது.

கடந்த 1 ஆண்டில் CGHS வழிகாட்டுதல்களில் ஏற்பட்ட பிற முக்கிய மாற்றங்கள்

கடந்த 12 மாதங்களில், சுகாதார அமைச்சகம் CGHS விதிகளில் பல முக்கிய மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. 2025 ஆம் ஆண்டில் பல முக்கியமான முடிவுகளும் எடுக்கப்பட்டன. இவை லட்சக்கணக்கான பயனாளிகளுக்கு நேரடியாக பயனளிக்கின்றன.

- ஆன்லைன் அமைப்பு வலுவானது: இந்த ஆண்டு, அரசாங்கம் CGHS போர்டல் மற்றும் மொபைல் செயலியை மேலும் மேம்படுத்தியது. இதனால் பயனாளிகள் மருத்துவமனை பட்டியல்கள், மருந்து கிடைக்கும் தன்மை மற்றும் அவர்களின் மருத்துவ பில்களின் நிலையை எளிதாகப் பார்க்க முடிந்தது.

- பணமில்லா சிகிச்சையின் விரிவாக்கம்: 2025 ஆம் ஆண்டில், அரசாங்கம் அதிக மருத்துவமனைகளுக்கு பணமில்லா சிகிச்சையை விரிவுபடுத்தியது. ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு இது நிவாரணம் வழங்கியது.

- புதிய மருத்துவமனைகளுக்கான அங்கீகாரம்: கடந்த சில மாதங்களில், நாடு முழுவதும் உள்ள பல முக்கிய தனியார் மருத்துவமனைகள் மற்றும் நோயறிதல் மையங்களை அமைச்சகம் CGHS குழுவில் சேர்த்துள்ளது. இது குறிப்பாக சிறிய நகரங்கள் மற்றும் இரண்டாம் நிலை நகரங்களில் அணுகலை அதிகரித்துள்ளது.

- ஆன்லைன் பரிந்துரை முறை: ஒரு மருத்துவரிடம் பரிந்துரை பெறும் செயல்முறை எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆன்லைன் பரிந்துரைகள் இப்போது பல இடங்களில் கிடைக்கின்றன.

- மருந்துகளின் கிடைக்கும் தன்மையை மேம்படுத்துதல்: மருந்து விநியோகம் தொடர்பான புகார்களைக் குறைக்க, அமைச்சகம் விநியோகச் சங்கிலியில் கவனம் செலுத்தியுள்ளது. மருந்து இருப்புகளின் நிகழ்நேர கண்காணிப்பு 2025 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

- மூத்த குடிமக்களுக்கு சிறப்பு கவனம்: 2025 ஆம் ஆண்டில், சிறப்பு உதவி மையங்கள் மற்றும் பிரத்யேக சேவை மையங்களைத் திறந்து ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் சிறப்பு கவனிப்பைப் பெறுவதை அரசாங்கம் உறுதி செய்தது.

அனைவரையும் உள்ளடக்கிய தன்மை

மூன்றாம் பாலின சமூகத்திற்கு மருத்துவ வசதிகளுக்கு சமமான அணுகலை வழங்கியது இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய மாற்றங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. இதுவரை, சார்ந்திருப்பவர்களின் வரையறை பெரும்பாலும் வயது மற்றும் திருமண நிலையை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தது. ஆனால் புதிய உத்தரவு சமூக நீதி மற்றும் உணர்வுகளுக்கான முக்கியத்துவத்தை நோக்கிய ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நடவடிக்கை மூன்றாம் பாலினத்தவரின் உரிமைகளை வலுப்படுத்தும் என்றும், அரசாங்கக் கொள்கைகளில் அவர்களின் அடையாளம் சமமாக அங்கீகரிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய உதவும் என்றும் நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

CGHSCentral Government Health SchemeCentral government employeesTransgendersCentral Government Pensioners

