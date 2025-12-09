ECHS பயனாளிகளுக்கு புதிய CGHS விகிதங்கள்: இந்த மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய மாற்றம்

Central Government Health Scheme: முன்னாள் படைவீரர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கும் ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. முன்னாள் படைவீரர் பங்களிப்பு சுகாதாரத் திட்டமான ECHS -இன் சிகிச்சை விகிதங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. புதிய ECHS விகிதங்கள் என்ன? இதனால் என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்? புதிய ECHS விகிதங்களால் யாரெல்லாம் பயனடைவார்கள்? இந்த அனைத்து கேள்விகளுக்கான விடைகளையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
ECHS: சிகிச்சைக்கான விகிதங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டன
ECHS அதன் சிகிச்சை விகிதங்களை புதுப்பித்துள்ளது. அரசாங்கத்தின் புதிய CGHS பட்டியல் இப்போது சுகாதார அமைச்சகத்தால் நிறுவப்பட்ட விகிதங்களைக் காண்பிக்கும். இது குறித்த அறிவிப்பை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த புதுப்பிக்கப்பட்ட விகிதங்கள் டிசம்பர் 15, 2025 முதல் நடைமுறைக்கு வரும். புதிய விகிதங்கள் வெளிநோயாளர் பராமரிப்பு, உள்நோயாளி பராமரிப்பு, மருந்துகள் மற்றும் பில் ரீயெம்பர்ஸ்மெண்டுகளுக்குப் பொருந்தும் என்பதால், இந்த மாற்றம் மில்லியன் கணக்கான முன்னாள் படைவீரர்களின் குடும்பங்களுக்கு உதவும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Cashless Treatment: பணமில்லா சிகிச்சை தொடர்ந்து கிடைக்கும்
முன்னாள் படைவீரர் பங்களிப்பு சுகாதாரத் திட்டம் (ECHS) அதன் சுகாதார விலை நிர்ணய கட்டமைப்பில் ஒரு பெரிய புதுப்பிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தால் (MoH&FW) அறிவிக்கப்பட்ட திருத்தப்பட்ட மத்திய அரசின் சுகாதாரத் திட்டம் (CGHS) தொகுப்பு விகிதங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறது.முன்பு போலவே பணமில்லா சிகிச்சை தொடர்ந்து கிடைக்கும். இப்போது, செலவுகள் மருத்துவமனை மற்றும் நகரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கும். முக்கிய மாற்றம் என்னவென்றால், சிகிச்சை செலவுகள் இப்போது மருத்துவமனையின் தரம் மற்றும் அதன் இருப்பிடத்தின் அடிப்படையில் இடுக்கும். தர அங்கீகாரம் இல்லாத மருத்துவமனைகள் முன்பை விட அரசாங்கத்திடமிருந்து 15% குறைவான நிதியைப் பெறும். மறுபுறம், பெரிய மற்றும் மேம்பட்ட மருத்துவமனைகள் அவற்றின் கொடுப்பனவுகளில் 15% அதிகரிப்பைக் காணும்.
New EGHS Rates: நகரங்களுக்கான புதிய விகித அமைப்பு
முக்கிய நகரங்கள் (டயர்-1) – முழு கட்டணம்
நடுத்தர நகரங்கள் (டயர்-2) – 10% குறைவு
சிறிய நகரங்கள் (டயர்-3) – 20% குறைவு
வடகிழக்கு பகுதி, ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் ஆகியவையும் டயர் 2 நகரங்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதாவது, சென்னை, மதுரை, டெல்லி, குவஹாத்தி, வேறு சிறிய நகரங்கள் என நகரம் மற்றும் நீங்கள் இருக்கும் வார்டைப் பொறுத்து சிகிச்சை செலவுகள் இப்போது மாறுபடும்.
புதிய கட்டணங்கள் செமி-ப்ரைவேட் வார்டுகளை தரநிலையாகக் கொண்டு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
பொது வார்டு நோயாளிகளுக்கு 5% குறைவு
செமி-ப்ரைவேட் - நிலையான விலை
தனியார் வார்டு - 5% அதிக செலவு
வெளிநோயாளி பராமரிப்பு, சில குறிப்பிட்ட சிகிச்சைகள், பரிசோதனைகள் மற்றும் பகல்நேர பராமரிப்பு போன்ற சேவைகளுக்கான விலைகள் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சைகளுக்கான விலை முன்பு போலவே இருக்கும். ஆனால் கீமோதெரபி மற்றும் கதிர்வீச்சு, அதாவது ரேடியேஷன் சிகிச்சைக்களுக்கு புதிய கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும்.
எளிய விலை நிர்ணய முறை:
ஒரு சிகிச்சையின் அசல் செலவு A ஆக இருந்தால்.
பொது வார்டு: A – 5%
செமி-ப்ரைவேட்: A
தனியார் வார்டு: A + 5%
நோயாளியின் அட்டையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வார்டின் அடிப்படையில் மருத்துவமனை பில்லை உருவாக்கும்.
What is ECHS: ECHS என்றால் என்ன?
ECHS (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) எனப்படும் அல்லது முன்னாள் படைவீரர் பங்களிப்பு சுகாதாரத் திட்டம், ஆயுதப்படை வீரர்கள் (ஓய்வூதியம் பெறுவோர்) மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்தவர்களுக்கு விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டை வழங்கும் ஒரு மத்திய அரசு நிதியளிக்கும் சுகாதார முயற்சியாகும். இது பாலிகிளினிக்குகள், இராணுவ மருத்துவமனைகள் மற்றும் பணமில்லா சிகிச்சைக்கான எம்பேனல் செய்யப்பட்ட தனியார் வசதிகளின் வலையமைப்பைப் பயன்படுத்தி, வழக்கமான பராமரிப்பு முதல் பெரிய அறுவை சிகிச்சைகள் வரை அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய சேவைகளை வழங்குகிறது. புதிய கட்டணங்கள் அமைப்பை மேலும் நெறிப்படுத்தும். அனைத்து நகரங்களிலும், மருத்துவமனைகளிலும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட செலவை அனைத்து நோயாளிகளும் அறிவார்கள். சிகிச்சை பெறுவது எளிதாகவும் வெளிப்படையாகவும் மாறும்.
