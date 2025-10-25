English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • CGHS vs Health Insurance Policy: அரசு ஊழியர்களுக்கு CGHS போதுமா? தனி சுகாதாரக் காப்பீடும் தேவையா?

CGHS vs Health Insurance Policy: அரசு ஊழியர்களுக்கு CGHS போதுமா? தனி சுகாதாரக் காப்பீடும் தேவையா?

CGHS vs Health Insurance Policy: CGHS வசதி உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தனி சுகாதாரக் காப்பீடு தேவையா? முழுமையான ஒப்பீட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Oct 25, 2025
  • ஊழியர்கள் தனி சுகாதாரக் காப்பீட்டை வைத்திருப்பது அவசியமா?
  • CGHS போதுமானதா?
  • முழு ஒப்பீட்டை இங்கே காணலாம்.

CGHS vs Health Insurance Policy: அரசு ஊழியர்களுக்கு CGHS போதுமா? தனி சுகாதாரக் காப்பீடும் தேவையா?

Central Government Health Scheme: மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்டம் (CGHS) மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான சுகாதாரத் திட்டமாக உள்ளது. இதன் மூலம் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பல விதமான நன்மைகள் கிடைக்கின்றன. ஊழியர்கள் தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் இதன் மூலம் சிகிச்சை பெறலாம். ஆனால் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்குப் CGHS போதுமானதா? அல்லது அவர்கள் தனி சுகாதாரக் காப்பீட்டுக் கொள்கையையும் வைத்திருப்பது நல்லதா?

CGHS இன் நன்மைகள்

CGHS எனப்படும் மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்டம், மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியம் பெறுவோர் மற்றும் அவர்களைச் சார்ந்திருப்போருக்கான சுகாதாரக் காப்பீட்டுத் திட்டமாகும். இது நாடு முழுவதும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நகரங்களில் அமைந்துள்ள மருத்துவமனைகள், நல்வாழ்வு மையங்கள் மற்றும் மருந்தகங்களில் சிகிச்சையை வழங்குகிறது.

இந்தத் திட்டம் அரசு ஊழியர்களுக்கு பணமில்லா மருத்துவ சிகிச்சை மற்றும் அடிப்படை சுகாதாரப் பராமரிப்பு வசதிகளை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. எனினும், இந்தத் திட்டத்திற்கும் சில வரம்புகள் உள்ளன. இந்தத் திட்டம் முதன்மையாக CGHS உடன் இணைக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் செயல்படுகிறது, மேலும் அத்தகைய மருத்துவமனைகள் ஒவ்வொரு நகரத்திலும் இருப்பதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Personal Health Insurance Policy: ஊழியர்கள் தனி சுகாதாரக் காப்பீட்டை வைத்திருப்பது அவசியமா?

இன்றைய காலகட்டத்தில் மருத்துவ சிகிச்சைக்கான செலவு வேகமாக உயர்ந்துள்ளது. இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில், CGHS ஐ மட்டுமே நம்பியிருப்பது பெரும்பாலும் போதுமானதாக இருப்பதில்லை. CGHS காப்பீடு முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். மேலும் ஒரு மத்திய அரசு ஊழியரோ அல்லது ஓய்வூதியதாரரோ CGHS-இணைக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகள் இல்லாத ஒரு நகரத்தில் இருந்தால் அல்லது அங்கு கிடைக்காத சிறப்பு சிகிச்சை தேவைப்பட்டால், வேறு இடங்களில் சிகிச்சை பெற்ற பிறகு பணத்தைத் திரும்பப் பெற விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ரொக்கமில்லா காப்பீடு கிடைக்காது. மேலும், ரீயெம்பர்ஸ்மெண்ட் செயல்முறை சில நேரங்களில் நீண்டதாகவும் சிக்கலானதாகவும் இருக்கலாம். இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில், தனிப்பட்ட சுகாதார காப்பீட்டுக் கொள்கையை வைத்திருப்பது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

Central Government Employees: ஊழியர்களுக்கு தனிப்பட்ட சுகாதாரக் கொள்கையின் நன்மைகள்

ஊழியர்களுக்கு தனிப்பட்ட சுகாதாரக் கொள்கை பல வழிகளில் நன்மை அளிக்கும். ஒரு தனிப்பட்ட சுகாதாரக் கொள்கை பொதுவாக நாடு முழுவதும் 15,000க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகளில் பணமில்லா சிகிச்சையை வழங்குகிறது. இந்த அம்சம் பயணத்தின் போது அல்லது அவசர காலங்களில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். மேலும், CGHS நெட்வொர்க் மருத்துவமனை கிடைக்காதபோதும் இது காப்பீட்டை வழங்குகிறது.

நெகிழ்வான சுகாதாரக் காப்பீடு

ஊழியர்கள் அரசுப் பணிகளில் இருக்கும் வரை அல்லது ஓய்வூதியதாரராகத் தகுதியுடையவராக இருக்கும் வரை மட்டுமே CGHS சலுகைகள் கிடைக்கும். ஆனால், ஓய்வு பெற்ற பிறகு CGHS-இணைக்கப்பட்ட மருத்துவமனை இல்லாத ஒரு நகரத்திற்கு ஊழியர்கள் குடிபெயர்ந்தால், அல்லது ஊழியர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் திட்டத்திற்குத் தகுதியற்றவர்களாக இல்லாத நிலை ஏற்பட்டால், அப்போது சிகிச்சைகளுக்கான செலவுகள் சில நேரங்களில் சவால்களை ஏற்படுத்தலாம்.

அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில், ஒரு தனிப்பட்ட சுகாதார காப்பீட்டுக் கொள்கை ஒரு வலுவான பாதுகாப்பாக செயல்படுகிறது. இது ஊழியர்களின் தொடர்ச்சியான சுகாதார காப்பீட்டைப் பராமரிப்பது மட்டுமல்லாமல், அவர்களது காப்பீட்டுத் தொகையை அதிகரிக்கவோ அல்லது தீவிர நோய் மற்றும் தனிப்பட்ட விபத்து காப்பீட்டைச் சேர்க்கவோ அனுமதிக்கிறது.

நவீன சிகிச்சைக்கான அணுகல்

பல காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் இப்போது ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சை, புதிய புற்றுநோயியல் சிகிச்சைகள் மற்றும் உயர்நிலை மருத்துவ நடைமுறைகள் போன்ற புதிய மற்றும் மேம்பட்ட சிகிச்சைகளை உள்ளடக்கியுள்ளன. அத்தகைய மேம்பட்ட சிகிச்சைகளுக்கான CGHS கவரேஜ் குறைவாகவே உள்ளது. ஆகையால், ஒரு தனிப்பட்ட பாலிசி நவீன சுகாதாரப் பராமரிப்பை அணுக ஊழியர்களுக்கு உதவும்.

இரண்டு காப்பீட்டையும் ஒன்றாக பயன்படுத்தலாம்

CGHS மற்றும் தனிப்பட்ட சுகாதார காப்பீடு இரண்டையும் சீரான முறையில் பயன்படுத்துவதே ஊழியர்களுக்கு சிறந்த உத்தியாக இருக்கும். உதாரணமாக, ஊழியர்கள் வழக்கமான அல்லது முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்ட சிகிச்சைகளுக்கு CGHS கவரேஜைப் பயன்படுத்தலாம். அவசரநிலைகள், நவீன, பயணம் அல்லது சிறப்பு சிகிச்சைகளுக்கு, ஊழியர்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட பாலிசியை சார்ந்திருக்கலாம். இது ஊழியர்களின் சுகாதார காப்பீட்டை விரிவுபடுத்தி நிதி பாதுகாப்பை வழங்கும்.

CGHS சுருக்கமாக....

- CGHS அரசு ஊழியர்களுக்கு சுகாதார காப்பீட்டின் அடிப்படையில் ஒரு வலுவான அடித்தளத்தை வழங்குகிறது.

- ஆனால் சுகாதார செலவுகள் மற்றும் தேவைகள் காலப்போக்கில் அதிகரித்து வருகின்றன. 

- ஆகையால், ஊழியர்கள் ஒரு தனி சுகாதார காப்பீட்டுக் கொள்கையைப் பெறுவது புத்திசாலித்தனமாக இருக்கலாம்.

