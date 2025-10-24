English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Business
  • SBI Card: நவம்பர் 1 முதல் கட்டணங்களில் மாற்றம், விவரம் இதோ

SBI Card: நவம்பர் 1 முதல் கட்டணங்களில் மாற்றம், விவரம் இதோ

SBI Latest News: SBI கார்டுதாரரா நீங்கள்? உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய புதுப்பிப்பு உள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 24, 2025, 06:35 PM IST
  • SBI கார்டுதாரரா நீங்கள்?
  • உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய தகவல் உள்ளது.
  • SBI கார்டு புதுப்பிக்கப்பட்ட கட்டண விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

SBI Card: நவம்பர் 1 முதல் கட்டணங்களில் மாற்றம், விவரம் இதோ

SBI Card News: நவம்பர் முதல், SBI கார்டு பல்வேறு பரிவர்த்தனைகளுக்கு திருத்தப்பட்ட கட்டணங்களை விதிக்கும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளுக்கான புதிய கட்டணங்கள் நவம்பர் 1, 2025 முதல் பொருந்தும் என SBI கிரெடிட் கார்டு அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால், SBI கார்டுதாரர்கள், புதுப்பிக்கப்பட்ட கட்டணங்களைப் பற்றி சரியாக தெரிந்துகொண்டு, தேவையற்ற கழிப்புகளையும், குழப்பங்களையும் தவிர்ப்பது நல்லது.



SBI கார்டு புதுப்பிக்கப்பட்ட கட்டண விவரங்களை இங்கே காணலாம்:

கல்வி கட்டணங்கள்: CRED மற்றும் MobiKwik போன்ற மூன்றாம் தரப்பு செயலிகள் மூலம் செய்யப்படும் கல்வி கட்டணங்களுக்கு பரிவர்த்தனைத் தொகையில் 1% கட்டணம் பொருந்தும். இருப்பினும், கல்லூரிகள் அல்லது பள்ளிகளுக்கு அவர்களின் வலைத்தளங்கள் அல்லது பாயிண்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் (POS) இயந்திரங்களில் கார்டைப் பயன்படுத்தி நேரடியாக பணம் செலுத்தினால், கட்டணம் எதுவும் பொருந்தாது.

வாலட் லோட்: ரூ.1,000 க்கு மேல் உள்ள ஒவ்வொரு வாலட் லோட் பரிவர்த்தனைக்கும் பரிவர்த்தனைத் தொகையில் 1% வசூலிக்கப்படும்.

பிற கட்டணங்கள்

பல பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் சேவைகளுக்கு SBI கார்டு வேறு சில கட்டணங்களையும் கொண்டுள்ளது:

- SBI கவுண்டர்களில் ரொக்கமாக செலுத்தும் போது ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ₹250 கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு ரூ.49,999 வரை ரொக்கமாக செலுத்த அனுமதிக்கப்படுகிறது.

- காசோலை செலுத்தும் போது, ​​ரூ.200 கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.

- உங்கள் பணம் செலுத்தப்படாவிட்டால், கட்டணத் தொகையில் 2% (குறைந்தபட்சம் ₹500) டிஸ்ஹானர் கட்டணம் பொருந்தும்.

- SBI ATM -கள் மற்றும் பிற டொமஸ்டிக் ATM -களில் ரொக்க முன்பணங்களுக்கு (கிரெடிட் கார்டு மூலம் பணம் எடுக்கும்போது), பரிவர்த்தனைத் தொகையில் 2.5% (குறைந்தபட்சம் ரூ.500) கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

- கார்டை மாற்றுவதற்கு, வாடிக்கையாளர்கள் ரூ.100 முதல் ரூ.250 வரை (கார்டைப் பொறுத்து) கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். ஆரம் கார்டுகளுக்கு, கட்டணம் ரூ.1,500.

குறைந்தபட்ச நிலுவைத் தொகை (MAD) உரிய தேதிக்குள் செலுத்தப்படாவிட்டால், ₹1,300 வரை தாமதமாக செலுத்தும் கட்டணங்களும் உள்ளன. மேலும், இரண்டு பில்லிங் சுழற்சிகளுக்கு குறைந்தபட்ச நிலுவைத் தொகை (MAD) உரிய தேதிக்குள் செலுத்தப்படாவிட்டால் ₹100 கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். மேலும் MAD செலுத்தப்படும் வரை இது பொருந்தும்.

மேலும், செப்டம்பர் 1 முதல், சில கார்டுகளுக்கான சில செலவுகளுக்கு வெகுமதி புள்ளிகளைப் பெறுவதை SBI கார்டு நிறுத்தியது. மேலும், ஜூலை 15 முதல் SBI கார்டு எலைட், SBI கார்டு மைல்ஸ் எலைட் மற்றும் SBI கார்டு மைல்ஸ் பிரைம் ஆகியவற்றில் ₹1 கோடிக்கான இலவச விமான விபத்து காப்பீட்டுத் திட்டத்தையும் நிறுத்தியது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

SBI CardSBIState Bank of IndiaPersonal FinanceBanks

