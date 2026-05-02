  • NPS கட்டணங்களில் முக்கிய மாற்றங்கள்: AMC, PRAN.... PFRDA அளித்த மிகப்பெரிய நிவாரணம்

NPS கட்டணங்களில் முக்கிய மாற்றங்கள்: AMC, PRAN.... PFRDA அளித்த மிகப்பெரிய நிவாரணம்

NPS Changes: NPS மற்றும் அது சார்ந்த திட்டங்களின் கீழ் சந்தாதாரர்களுக்குக் கட்டணங்கள் எவ்வாறு விதிக்கப்படும் என்பதைத் தெளிவுபடுத்தும் வகையில் PFRDA சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 2, 2026, 10:03 AM IST
Ajith Kumar
Rasipalan
Gold price
New Ration Card
NPS கட்டணங்களில் முக்கிய மாற்றங்கள்: AMC, PRAN.... PFRDA அளித்த மிகப்பெரிய நிவாரணம்

NPS Changes: NPS சந்தாதாரர்களுக்கு ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA) ஒரு புதிய சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பு (NPS) மற்றும் அது சார்ந்த திட்டங்களின் கீழ் சந்தாதாரர்களுக்குக் கட்டணங்கள் எவ்வாறு விதிக்கப்படும் என்பதைத் தெளிவுபடுத்தும் வகையில் இந்த சுற்றறிக்கை அமைந்துள்ளது. இந்தப் புதிய தெளிவுரைகள் ஜூலை 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும்.

மத்தியப் பதிவேட்டு முகமைகள் (CRAs) கட்டணங்களை வசூலிக்கும் முறையில் அதிக தெளிவையும் ஒருமைப்பாட்டையும் கொண்டு வருவதே இந்த நடவடிக்கையின் நோக்கம் என்று ஒழுங்குமுறை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

Tier I மற்றும் Tier II கணக்குகளுக்கான AMC: என்ன மாற்றங்கள்?

Tier I மற்றும் Tier II கணக்குகளுக்கான AMC -இல் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும்? முக்கியமான தெளிவுரைகளில் ஒன்று, வருடாந்திர பராமரிப்புக் கட்டணங்கள் (AMC) தொடர்பானது. ஒரே துறையின் (அரசு அல்லது தனியார்) கீழ் வரும் Tier I கணக்குகளுக்கு இணையாகவே, Tier II கணக்குகளுக்கான AMC கட்டணங்களும் இனி நிர்ணயிக்கப்படும் என்று PFRDA கூறியுள்ளது. இருப்பினும், சிறு முதலீட்டாளர்களுக்கு இதில் ஒரு நிவாரணம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

"ஒரு காலாண்டின் இறுதியில், [Tier II] கணக்கில் உள்ள மொத்த நிதித் தொகை ₹1,000 வரை இருந்தால், அந்தக் கணக்கிற்கு AMC கட்டணம் எதுவும் வசூலிக்கப்படாது." என்று சுற்றறிக்கை கூறுகிறது.

இதன் பொருள் என்னவென்றால், உங்கள் Tier II கணக்கின் இருப்புத் தொகை ₹1,000 அல்லது அதற்குக் குறைவாகவே நீடித்தால், உங்களிடமிருந்து AMC கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது.

ஒரே PRAN-இன் கீழ் உள்ள ஒவ்வொரு திட்டத்திற்கும் தனித்தனி AMC

உங்களிடம் ஒரே ஒரு PRAN (நிரந்தர ஓய்வூதியக் கணக்கு எண்) மட்டுமே இருந்தாலும், அதன் கீழ் உள்ள ஒவ்வொரு திட்டமும் ஒரு தனித்தனி கணக்காகவே கருதப்படும் என்பதை இந்தச் சுற்றறிக்கை தெளிவாகக் குறிப்பிடுகிறது. 

"ஒரு PRAN-இன் கீழ் பராமரிக்கப்படும் ஒவ்வொரு ஓய்வூதியத் திட்டமும் ஒரு தனித்தனி கணக்காகவே கருதப்படும்... மேலும் அத்தகைய ஒவ்வொரு கணக்கிற்கும் AMC கட்டணம் தனித்தனியாகவே விதிக்கப்படும்." என்று சுற்றறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஆகையால், ஒரே PRAN-இன் கீழ் நீங்கள் பல திட்டங்களை வைத்திருந்தால், ஒவ்வொரு திட்டத்திற்கும் கட்டணங்கள் தனித்தனியாக விதிக்கப்படலாம்.

செயலற்ற கணக்குகளுக்குப் பெரும் நிவாரணம்

செயலற்ற நிலையில் உள்ள சந்தாதாரர்களுக்கு இதில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சலுகை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் கணக்கு 'செயலற்ற கணக்கு' (dormant account) நிலையை அடைந்தால் (அதாவது, தொடர்ந்து 4 காலாண்டுகளுக்கு எந்தப் பங்களிப்பும் செய்யப்படாமல் இருந்தால்), உங்களிடமிருந்து வழக்கமான AMC கட்டணத்தில் 10% மட்டுமே வசூலிக்கப்படும்.

"செயலற்ற கணக்குகளைப் பொறுத்தவரை, வழக்கமாகப் பொருந்தக்கூடிய AMC கட்டணத்தில் 10% மட்டுமே வசூலிக்கப்படும்," என்று அந்தச் சுற்றறிக்கை கூறியுள்ளது.

'செயலற்ற கணக்கு' என்றால் என்ன?

PFRDA இதைத் தெளிவாக வரையறுத்துள்ளது: "தொடர்ந்து நான்கு காலாண்டுகளுக்கு எந்தவிதமான பங்களிப்பும் பெறப்படாத கணக்கே 'செயலற்ற கணக்கு' ஆகும்...". இத்தகைய கணக்குகள், அடுத்த காலாண்டின் முதல் வாரத்திலேயே 'செயலற்ற கணக்கு' எனப் பட்டியலிடப்படும். அந்தக் கணக்கு மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு வரும் வரை, அதற்குக் குறைக்கப்பட்ட கட்டணங்களே பொருந்தும்.

PRAN தொடக்கக் கட்டணங்கள்: கூடுதல் கணக்குகளுக்குக் கூடுதல் கட்டணம் இல்லை

PRAN தொடர்பான கட்டணங்கள் குறித்தும் ஒழுங்குமுறை ஆணையம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது:

- PRAN கணக்கைத் தொடங்குவதற்கான கட்டணம், கணக்கை முதன்முதலில் உருவாக்கும்போது ஒருமுறை மட்டுமே வசூலிக்கப்படும். 

- ஒரே PRAN-இன் கீழ் நீங்கள் கூடுதல் கணக்குகளை (Tier I அல்லது Tier II) திறந்தால் அல்லது செயல்படுத்தினால், கூடுதல் கட்டணம் எதுவும் விதிக்கப்படாது.

- ஏற்கனவே உள்ள ஒரு PRAN-க்குள் ஒவ்வொரு கணக்கையும் செயல்படுத்துவதற்கும்/திறப்பதற்கும், கட்டணம் பூஜ்ஜியமாகும்.

சில திட்டங்களுக்கு பூஜ்ஜிய AMC

PFRDA சில குறைந்த இருப்பு கணக்குகளுக்கும் நிவாரணம் வழங்கியுள்ளது:

அடல் பென்ஷன் யோஜனா (APY) மற்றும் NPS-Lite திட்டங்களின் கீழ் உள்ள பூஜ்ஜிய இருப்பு கணக்குகளுக்கு AMC வசூலிக்கப்படாது.

கட்டணங்கள் எவ்வாறு, எப்போது வசூலிக்கப்படும்?

- ஒவ்வொரு காலாண்டின் முடிவிலும் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும் என்று சுற்றறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

- நிறுவனத்திற்கு பில் அனுப்பப்படும் (செலவை அவர்கள் ஏற்றால்), அல்லது சந்தாதாரரின் கணக்கிலிருந்து நேரடியாகப் பிடித்தம் செய்யப்படும்.

- பொருந்தக்கூடிய கட்டணங்கள், ஒவ்வொரு காலாண்டின் முடிவிலும், அல்லது சந்தாதாரரின் கணக்கிலிருந்து யூனிட் பிடித்தம் மூலம் வசூலிக்கப்படும் என்று PFRDA சுற்றறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

எதில் மாற்றங்கள் செய்யப்படவில்லை?

செப்டம்பர் 15, 2025 தேதியிட்ட தனது முந்தைய சுற்றறிக்கையில் உள்ள மற்ற அனைத்து விதிகளும் எந்த மாற்றமும் இன்றி தொடரும் என்று PFRDA தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

NPS சந்தாதாரர்களுக்கு இது ஏன் முக்கியம்?

எளிமையாகச் சொன்னால், இந்தக் தெளிவுபடுத்தல்கள் கட்டணங்கள் எவ்வாறு விதிக்கப்படுகின்றன என்பதில் சிறந்த வெளிப்படைத்தன்மையையும், சிறு மற்றும் செயலற்ற முதலீட்டாளர்களுக்கு நிவாரணத்தையும், ஒரே PRAN-இன் கீழ் உள்ள பல கணக்குகள் குறித்த தெளிவையும் தருகின்றன. 

NPS மாற்றங்கள் பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs):

1. NPS என்றால் என்ன?

NPS என்பது பொதுவாக தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பைக் குறிக்கிறது. இது இந்தியாவில் PFRDA-ஆல் ஒழுங்குபடுத்தப்படும் ஒரு தன்னார்வ, குறைந்த செலவிலான ஓய்வூதிய சேமிப்புத் திட்டமாகும். 

2. NPS -இன் முக்கிய நோக்கம் என்ன?

NPS நீண்ட கால செல்வக் குவிப்பிற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இது வரிச் சலுகைகள், சந்தையுடன் இணைந்த வருமானம் மற்றும் ஓய்வுக்குப் பிந்தைய வருமானத்திற்கான முறையான சேமிப்பு ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. இத்திட்டம் 18 முதல் 70 வயதுக்குட்பட்ட குடிமக்களுக்குக் கிடைக்கிறது.

3 NPS மாற்றங்களால் என்ன நன்மை கிடைக்கும்?

சந்தாதாரர்களுக்கு, குறிப்பாக பல திட்டங்கள் அல்லது செயலற்ற கணக்குகளைக் கொண்டவர்களுக்கு, NPS -இல் செய்யப்படவுள்ள மாற்றங்கள் குழப்பத்தைக் குறைத்து, சில சமயங்களில் கட்டணங்களையும் குறைக்கக்கூடும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

