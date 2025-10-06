தீபாவளிக்கு முன் உங்கள் பிஎப் பேலன்ஸை ஈஸியாக சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள்..!!

EPFO : உங்கள் பி.எஃப். (வருங்கால வைப்பு நிதி) கணக்கு இருப்பைச் சரிபார்ப்பது (PF Balance Check) என்பது பலரும் நினைப்பது போல கடினமான செயல் அல்ல. ஈஸியாக பிஎப் பேலன்ஸை அறியும் முறை பலருக்குத் தெரியாமல் இருக்கலாம். அது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அதுமட்டுமல்லாமல் உங்கள் நிறுவனத்தால் ஒவ்வொரு மாதமும் பி.எஃப். பணம் செலுத்தப்படுகிறதா என்பதையும் இந்த வழிகளின் மூலம் நீங்கள் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். பி.எஃப். இருப்பைச் சரிபார்க்க உதவும் 4 சுலபமான வழிகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
1. மிஸ்டு கால் (Missed Call) மூலம் இருப்பை அறிதல்
உங்கள் யு.ஏ.என். (UAN - Universal Account Number) எண்ணுடன் உங்கள் மொபைல் எண் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், ஒரு மிஸ்டுகால் மூலம் உங்கள் இருப்பை எளிதாகச் சரிபார்க்கலாம். நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிலிருந்து 9966044425 என்ற எண்ணுக்கு மிஸ்டு கால் கொடுக்கவும். அழைப்பு தானாகவே துண்டிக்கப்படும். சிறிது நேரத்தில், EPFO-விலிருந்து ஒரு எஸ்.எம்.எஸ். (SMS) வரும். அதில் உங்கள் பி.எஃப். இருப்பு விவரங்கள் இருக்கும்.
2. எஸ்.எம்.எஸ். (SMS) அனுப்புவதன் மூலம் இருப்பை அறிதல்
உங்கள் மொபைல் எண் யு.ஏ.என். எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், எஸ்.எம்.எஸ். அனுப்புவதன் மூலமும் உங்கள் பி.எஃப். கணக்கின் தற்போதைய இருப்பு விவரங்களை அறியலாம். நீங்கள் எஸ்.எம்.எஸ். அனுப்ப வேண்டிய எண் 7738299899. ஆங்கிலத்தில் தகவலைப் பெற, நீங்கள் EPFOHO UAN ENG என டைப் செய்து அனுப்ப வேண்டும். தமிழில் தகவலைப் பெற, நீங்கள் EPFOHO UAN TAM என டைப் செய்து அனுப்ப வேண்டும். இதற்குப் பிறகு, உங்கள் பி.எஃப். கணக்கு இருப்பு மற்றும் பிற விவரங்கள் அடங்கிய சில எஸ்.எம்.எஸ். தகவல்களைப் பெறுவீர்கள்.
3. EPFO வலைத்தளத்தில் பாஸ்புக்கைப் பார்த்தல்
அதிகாரப்பூர்வ EPFO வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் முழுமையான பி.எஃப். பாஸ்புக் (Passbook) மற்றும் வட்டி விவரங்களைப் பார்க்கலாம். முதலில், EPFO-வின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான https://www.epfindia.gov.in -க்கு செல்லவும். Employees பகுதிக்குச் சென்று, Member Passbook என்ற இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும். உங்கள் யு.ஏ.என். (UAN) மற்றும் கடவுச்சொல்லை (Password) பயன்படுத்தி உள்நுழையவும் (Log in). அங்கு உங்கள் முழுமையான பி.எஃப். பாஸ்புக்கைக் காணலாம். இதில் ஊழியர் மற்றும் நிறுவனத்தின் பங்களிப்புகள், அத்துடன் உங்கள் பி.எஃப். கணக்கில் நீங்கள் ஈட்டிய வட்டி விவரங்களும் தெளிவாகக் காட்டப்படும்.
4. உமாங் (UMANG) செயலி மூலம் முழுமையான தகவலைப் பெறுதல்
உமாங் செயலி (UMANG App) மூலம் உங்கள் பி.எஃப். இருப்பைச் சரிபார்ப்பது மட்டுமல்லாமல், கோரிக்கைகளைச் (Claims) சமர்ப்பிப்பதும் அதன் நிலையைத் தெரிந்துகொள்வதும் மிகவும் எளிது. முதலில், பிளே ஸ்டோரில் இருந்து உமாங் செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும். உங்கள் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, அதில் பதிவு செய்யவும். பிறகு, EPFO பிரிவுக்குச் சென்று, உங்கள் EPF பாஸ்புக், கோரிக்கை நிலை (Claim Status) மற்றும் சேவை வரலாறு (Service History) ஆகியவற்றைச் சரிபார்த்து, பி.எஃப். தொடர்பான பல்வேறு சேவைகளைப் பயன்படுத்தலாம். இந்த நான்கு வழிகளில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் பி.எஃப். கணக்கு இருப்பை எந்த நேரத்திலும் விரைவாகவும், எளிதாகவும் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம்.
மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள முறைகளுடன், உங்கள் பி.எஃப். (PF) இருப்பைச் சரிபார்க்கும்போது அல்லது அதன் விவரங்களைப் பெறும்போது நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய சில முக்கியமான விவரங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
யு.ஏ.என். (UAN) எண் அவசியம்
பி.எஃப். இருப்பை ஆன்லைனில் அல்லது எஸ்.எம்.எஸ்./மிஸ்டு கால் மூலம் சரிபார்க்க, உங்கள் யு.ஏ.என். (Universal Account Number) எண் மிகவும் அவசியம். உங்கள் யு.ஏ.என். எண்ணை நீங்கள் இன்னும் செயல்படுத்தவில்லை என்றால், முதலில் அதை EPFO வலைத்தளத்தில் (EPFO portal) செயல்படுத்துவது (Activate) அவசியம். இந்த எண் இல்லாமல் எந்த மின்னணு முறையிலும் (Electronic method) இருப்பை அறிய முடியாது.
KYC விவரங்கள் புதுப்பித்தல்
தவறவிட்ட அழைப்பு அல்லது எஸ்.எம்.எஸ். சேவை சரியாக வேலை செய்ய, உங்கள் யு.ஏ.என். எண்ணுடன் உங்கள் மொபைல் எண், ஆதார் (Aadhaar), மற்றும் பான் (PAN) போன்ற KYC (Know Your Customer) விவரங்கள் சரியாக இணைக்கப்பட்டு, புதுப்பிக்கப்பட்டு (Updated) இருக்க வேண்டும். KYC விவரங்களில் ஏதேனும் முரண்பாடு இருந்தால், நீங்கள் கேட்கும் தகவல் கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்படலாம் அல்லது சேவை நிராகரிக்கப்படலாம்.
வட்டி வரவு விவரம்
பி.எஃப். கணக்கில் உள்ள வட்டித் தொகை (Interest amount) பொதுவாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் முடிவில் (மார்ச் 31-க்குப் பிறகு) தான் வரவு வைக்கப்படும். எனவே, நீங்கள் ஒரு வருடத்தின் பாதியிலேயே (உதாரணமாக, அக்டோபரில்) இருப்பைச் சரிபார்க்கும்போது, அந்த நிதியாண்டுக்கான வட்டித் தொகை, பாஸ்புக்கில் காட்டப்படாமல் இருக்கலாம். வட்டி வரவு வைக்கப்பட்ட பிறகு பாஸ்புக்கைச் சரிபார்ப்பதன் மூலம் முழுமையான இருப்பை அறியலாம்.
புதிய EPFO விதிமுறைகள்
EPFO அவ்வப்போது புதிய விதிகளையும், பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளையும் (Security Protocols) அறிமுகப்படுத்தலாம். சில நேரங்களில், உங்கள் பாஸ்புக்கைப் பார்க்க அல்லது கோரிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்க, உங்கள் மொபைல் எண்ணுக்கு வரும் OTP (One-Time Password) அவசியமாகலாம். எனவே, உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணை எப்போதும் கையில் வைத்திருப்பது அவசியம்.
