சொந்தத் தொழில் தொடங்க ஆசையா? தமிழக அரசின் இலவச பயிற்சி: சென்னையில் பொன்னான வாய்ப்பு!

Tamil Nadu Government Training Chennai February 2026 : சொந்த தொழில் தொடங்க விருப்பம் உள்ளவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ள 2 இலவச பயிற்சிகள் குறித்த அறிவிப்பை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 17, 2026, 08:18 AM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு 2 தொழில் பயிற்சி
  • சென்னையில் நடக்கிறது
  • விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம்

சொந்தத் தொழில் தொடங்க ஆசையா? தமிழக அரசின் இலவச பயிற்சி: சென்னையில் பொன்னான வாய்ப்பு!

Tamil Nadu Government Training Chennai February 2026 : தமிழக இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களைச் சிறந்த தொழில் முனைவோர்களாக மாற்றும் நோக்கில், தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII) பிப்ரவரி மாதத்திற்கான முக்கியப் பயிற்சி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. சென்னையில் நடைபெறவுள்ள இந்தப் பயிற்சிகள், வெறும் வழிகாட்டுதலாக மட்டுமின்றி, சுய தொழில் தொடங்குவதற்கான முழுமையான செயல்முறைப் பாடங்களாகவும் அமையவுள்ளன.

"நீங்களும் ஒரு தொழிலதிபராகலாம்": 5 நாட்கள் மெகா பயிற்சி

தொழில் தொடங்குவதில் இருக்கும் தயக்கத்தைப் போக்கி, ஒரு நிறுவனத்தை வெற்றிகரமாக நடத்துவது எப்படி என்பது குறித்த விரிவான பயிற்சி பிப்ரவரி 23 முதல் தொடங்குகிறது.

இந்த 5 நாள் பயிற்சியின் சிறப்பம்சங்கள்:

வணிகத் திட்டமிடல்: தொழிலின் அடிப்படை நெறிமுறைகள் மற்றும் சந்தை ஆய்வு (Market Research) செய்வது எப்படி?

டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்: சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் இணையம் மூலம் உங்கள் தயாரிப்புகளை உலகறியச் செய்யும் நுணுக்கங்கள்.

நிதி மற்றும் கணக்கு மேலாண்மை: ERP Tally மூலம் கணக்குகளைப் பராமரிப்பது, லாப-நஷ்டக் கணக்கீடு மற்றும் நிதி மேலாண்மை.

சட்ட நடைமுறைகள்: ஜிஎஸ்டி (GST), இ-வே பில் மற்றும் MSME பதிவுகள் குறித்த தெளிவான விளக்கங்கள்.

அரசு சலுகைகள்: மாநில அரசின் தொழில் கொள்கைகள் மற்றும் அரசு வழங்கும் மானியங்கள் குறித்த வழிகாட்டுதல்.

வீட்டுப் பராமரிப்புப் பொருட்கள் தயாரிப்பு: 3 நாட்கள் செய்முறைப் பயிற்சி

குறைந்த முதலீட்டில் அதிக லாபம் தரக்கூடிய அன்றாடப் பயன்பாட்டுப் பொருட்கள் மற்றும் தொழிற்சாலை வேதிப் பொருட்கள் தயாரிப்பது குறித்து பிப்ரவரி 25 முதல் 27 வரை பயிற்சி அளிக்கப்படவுள்ளது.

பயிற்சியில் கற்றுத்தரப்படும் பொருட்கள்:

வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள்: ஃபீனைல், டிடர்ஜென்ட் சோப்பு, பாத்திரம் கழுவும் திரவம் (Dishwash), கை கழுவும் திரவம் (Handwash), டெட்டால் மற்றும் நீர்த்தேக்கத் தொட்டி (Water Tank) சுத்தம் செய்யும் திரவம்.

தொழிற்சாலைப் பொருட்கள்: கட்டிங் ஆயில், கிரீஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் சோப்பு எண்ணெய், எஃகு (SS) மெட்டல் கிளீனிங் லிக்விட்.

வாகனப் பராமரிப்பு: கார் பாலிஷ் மற்றும் தரை சுத்தம் செய்யும் திரவங்கள் (Floor Cleaner) தயாரிக்கும் முறை.

விண்ணப்பத் தகுதி மற்றும் வசதிகள்

இந்தப் பயிற்சிகளில் பங்குபெற விரும்பும் ஆர்வலர்கள் கீழ்க்கண்ட தகுதிகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்:

கல்வித் தகுதி: குறைந்தபட்சம் 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 18 வயது பூர்த்தியடைந்த ஆண்/பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

விடுதி வசதி: வெளியூரிலிருந்து வருபவர்களுக்குக் குறைந்த வாடகையில் குளிரூட்டப்பட்ட தங்கும் விடுதி வசதி அலுவலக வளாகத்திலேயே உள்ளது.

அரசு சான்றிதழ்: வெற்றிகரமாகப் பயிற்சியை முடிப்பவர்களுக்குத் தமிழக அரசின் அதிகாரப்பூர்வச் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். இது வங்கி கடன் மற்றும் அரசு மானியங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கப் பெரிதும் உதவும்.

முன்பதிவு மற்றும் தொடர்புக்கு

பயிற்சியில் கலந்துகொள்ள முன்பதிவு செய்வது அவசியம். ஆர்வமுள்ளவர்கள் www.editn.in என்ற இணையதளத்தில் கூடுதல் விவரங்களைப் பெறலாம்.

அலுவலக முகவரி: தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம்,
சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை - 600 032.

தொடர்பு எண்கள்: 8668102600, 8754495254. அலுவலக நேரமான காலை 10 மணி முதல் மாலை 5:45 மணி வரை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

chennai edii entrepreneurship training february 2026 apply now

தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் பயிற்சி: சென்னையில் 5 நாள் சிறப்பு முகாம்!

சென்னையில் தமிழக அரசின் EDII சார்பில் தொழில் முனைவோர் மற்றும் வீட்டுப் பராமரிப்புப் பொருட்கள் தயாரிப்புப் பயிற்சி நடைபெறுகிறது. அரசு சான்றிதழ் மற்றும் விடுதி வசதி உண்டு.

