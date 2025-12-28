கிறிஸ்துமஸ் பரிசு 20 ஆயிரம், வேலைவாய்ப்பற்றோருக்கு ரூ.2,500 உதவித்தொகை? - யாருக்கு கிடைக்கும்?

PIB Fact Check : மத்திய அரசு கிறிஸ்துமஸ் பரிசு கொடுப்பதாகவும், வேலைவாய்பற்றோருக்கு மாதம் 2,500 ரூபாய் கொடுப்பதாக வாட்ஸ்அப் உள்ளிட்ட சோஷியல் மீடியாக்களில் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது. இதுதவிர இன்னும் பல செய்திகள் மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர் அறிவிப்பு போல் பரவிக் கொண்டிருக்கிறது. இதையெல்லாம் உண்மையா? பொதுமக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பது குறித்து மத்திய அரசின் PIB Fact Check கொடுத்துள்ள எச்சரிக்கையை இங்கே பார்க்கலாம்.
1. SBI ரிவார்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் மோசடி
ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI) வாடிக்கையாளர்களுக்கு "ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ்" (Reward Points) வழங்குவதாகக் கூறி, ஒரு APK ஃபைலை பதிவிறக்கம் செய்யச் சொல்லி குறுஞ்செய்திகள் அனுப்பப்படுகின்றன. SBI வங்கி ஒருபோதும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இதுபோன்ற APK ஃபைல்களை வாட்ஸ்அப் அல்லது SMS மூலம் அனுப்பாது. அந்த ஃபைலை இன்ஸ்டால் செய்தால் உங்கள் வங்கித் தகவல்கள் திருடப்பட்டு பண இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
2. தொலைபேசி அழைப்புகளுக்கான 'புதிய விதிகள்'
மத்திய அரசு தொலைபேசி அழைப்புகள் மற்றும் சமூக வலைதளங்களுக்குப் புதிய தகவல் தொடர்பு விதிகளை அமல்படுத்தியுள்ளதாக ஒரு செய்தி வைரலாகி வருகிறது. மத்திய அரசு இது போன்ற எந்தப் புதிய விதிகளையும் கொண்டு வரவில்லை. இது முற்றிலும் வதந்தி. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இல்லாமல் இதுபோன்ற செய்திகளை மற்றவர்களுக்குப் பகிர வேண்டாம்.
3. DoT பெயரில் வரும் போலி மிரட்டல் அழைப்புகள்
தொலைத்தொடர்புத் துறையிலிருந்து (DoT) பேசுவதாகக் கூறி, "உங்கள் மொபைல் எண் இன்னும் இரண்டு மணிநேரத்தில் துண்டிக்கப்படும்" என்று மிரட்டும் அழைப்புகள் வருகின்றன. DoT ஒருபோதும் இதுபோன்ற மிரட்டல் அழைப்புகளைச் செய்யாது. சைபர் குற்றங்கள் தொடர்பாக 1930 என்ற எண்ணைத் தொடர்புகொள்ளவும் அல்லது www.cybercrime.gov.in என்ற இணையதளத்தில் புகார் அளிக்கவும்.
4. இந்திய அஞ்சல் துறையின் 'கிறிஸ்துமஸ் பரிசு' மோசடி
கிறிஸ்துமஸ் விழாவை முன்னிட்டு இந்திய அஞ்சல் துறை (India Post) சார்பில் ரூ.20,000 பரிசு வழங்கப்படுவதாக வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு குவிஸ் லிங்க் பகிரப்படுகிறது. இது அஞ்சல் துறை நடத்தும் போட்டி அல்ல; இது ஒரு மோசடி. அஞ்சல் துறை இதுபோன்ற பரிசுப் போட்டிகளை அறிவிக்கவில்லை. உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பகிர வேண்டாம்.
5. வேலைவாய்ப்பற்றோருக்கு ரூ.2,500 உதவித்தொகை?
'Mahakcomputer2844' என்ற யூடியூப் சேனலில், வேலையில்லாத இளைஞர்களுக்கு மத்திய அரசு மாதம் ரூ.2,500 உதவித்தொகை வழங்குவதாகக் கூறப்படுகிறது. மத்திய அரசு தற்போது இத்தகைய வேலையில்லா கால உதவித்தொகைத் திட்டம் எதையும் செயல்படுத்தவில்லை. இது போலி செய்தி.
6. 'ஒரே மாணவர், ஒரு லேப்டாப்' திட்டம்
"ஒரே மாணவர் - ஒரே மடிக்கணினி" (One Student-One Laptop) திட்டத்தின் கீழ் 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் இலவச லேப்டாப் வழங்கப்படும் என ஒரு வீடியோ பரவி வருகிறது. AICTE அல்லது மத்திய கல்வி அமைச்சகம் இது போன்ற எந்தத் திட்டத்தையும் அறிவிக்கவில்லை. இந்தத் தகவல் முற்றிலும் தவறானது.
பொதுமக்கள் கவனத்திற்கு:
எப்போதும் மத்திய அரசின் திட்டங்கள் குறித்த தகவல்களை www.myscheme.gov.in போன்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் மட்டும் சரிபார்க்கவும். உங்களுக்கு வரும் சந்தேகத்திற்குரிய தகவல்களை ஆய்வு செய்ய @PIBFactCheck என்ற சமூக வலைதள பக்கத்தைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
மேலும் படிக்க | மத்திய அரசு வழங்கும் டாப் 5 தொழில் கடன்கள் - ரூ. 1 கோடி வரை உத்தரவாதம் இல்லா கடன் பெறலாம்
மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்கள், ராணுவ வீரர்களுக்கு மத்திய அரசின் 5 குட் நியூஸ்
மேலும் படிக்க | புத்தாண்டு முதல் பிபிஎஃப், சுகன்யா சம்ரிதி வட்டி விகிதம் மாறுமா? மத்திய அரசின் முக்கிய முடிவு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ