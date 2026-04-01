அதிர்ச்சி... LPG சிலிண்டர் விலை கிடுகிடு உயர்வு - சென்னையில் எவ்வளவு தெரியுமா?

Commercial LPG Cylinder Price Hike: இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா - ஈரான் போர் காரணமாக மத்திய கிழக்கில் நிலவும் பதற்றம் காரணமாக, அரசின் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வணிக சிலிண்டர்களின் விலையை கடுமையாக உயர்த்தி உள்ளது.
19 கிலோ வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டர் மற்றும் 5 கிலோ மினி சிலிண்டர் ஆகியவற்றின் விலையை இன்று (ஏப். 1) எண்ணெய் நிறுவனங்கள் உயர்த்தி உள்ளன. 5 கிலோ மினி சிலிண்டரின் விலை சுமார் ரூ.51 அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது. 19 கிலோ வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டர் ரூ.195 முதல் ரூ.218 அளவிற்கு விலை உயர்ந்துள்ளது.
சென்னை விலை உயர்வு
19 கிலோ வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டர் சென்னையில் 203 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. இதனால், சென்னையில் 19 கிலோ வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டர் ரூ.2,246 ஆக விற்பனையாகிறது. அதேநேரத்தில் ஆறுதல் அளிக்கும் விதமாக, வீட்டு உபயோக LPG சிலிண்டர்களின் விலையில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை. இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா - ஈரான் போர் தொடங்கிய பின்னர், கடந்த மார்ச் 7ஆம் தேதி 60 ரூபாய் அளவிற்கு உயர்ந்தது. இப்போது சென்னையில் வீட்டு உபயோக சிலிண்டரின் விலை ரூ.913 ஆக உள்ளது.
மற்ற நகரங்களில் விலை நிலவரம்
சென்னையில் ரூ.2,246 ஆக விற்பனையாகும் வணிக சிலிண்டர் டெல்லி மற்றும் மும்பை ஆகிய நகரங்களை ஒப்பிடுகையில் அதிக விலையில் உள்ளது. டெல்லி, மும்பையில் 19 கிலோ வணிக சிலிண்டரின் விலை ரூ.195.5 ஆக உயர்ந்துள்ளது. டெல்லியில் ரூ.2,078.50, மும்பையில் ரூ.2,031 ஆக விற்பனையாகிறது. கொல்கத்தாவில் ரூ.218 அளவிற்கு உயர்ந்து, தற்போது ரூ.2,208 ஆக விற்பனையாகிறது.
பெங்களூருவில் ரூ.203 உயர்ந்து ரூ.2,161 ஆகவும்; ஹைதராபாத் நகரில் ரூ.215 உயர்ந்து ரூ.2,320.50 ஆகவும் விற்பனையாகிறது. நாட்டிலேயே பாட்னாவில்தான் அதிக விலையில் வணிக சிலிண்டர் விற்பனையாகிறது. அங்கு ரூ.220 அளவிற்கு உயர்ந்து ரூ.2,353 ஆக விற்பனையாகிறது.
போரால் வந்த வினை
இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போர் காரணமாக இந்தளவிற்கு விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. உலகின் 5இல் ஒரு பங்கு கச்சா எண்ணெய், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாகவே போக்குவரத்து செய்யப்பட்டு வந்தது. ஆனால் போர் காரணமாக, ஈரான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை முடக்கியுள்ளது, குறிப்பிட்ட சில நாடுகளுக்கான எண்ணெய் கப்பல்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றன.
இதனால், கச்சா எண்ணெய் விலை சர்வதேச அளவில் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. போர் தொடங்கிய பின்னர் கச்சா எண்ணெய்யின் விலை சுமார் 50% அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது. கச்சா எண்ணெய்யின் விநியோக சங்கிலி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டதன் அடிப்படையிலேயே விலை உயர்வும் ஏற்பட்டுள்ளது. கச்சா எண்ணெய்யின் விலை ஏற்றம் காரணமாக, LPG சலிண்டர்களின் விலையிலும் மாற்றம் கொண்டுவர வேண்டிய கட்டாயத்தில் இந்திய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இன்று விலையை அதிகளவில் உயர்த்தியிருக்கின்றன.
ஏற்கெனவே, வணிக சிலிண்டர் தட்டுபாடு காரணமாக சிறு சிறு உணவகங்கள், ஹோட்டல்கள், உணவு தயாரிப்பு நிலையங்கள், ஆலைகள் ஆகியவை உள்நாட்டில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் சூழலில், தற்போதைய விலை உயர்வு அவர்களை மீண்டும் கவலையடைய செய்கிறது.
பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றமில்லை
இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் (IOC), பாரத் பெட்ரோலியம் (BPCL), ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் (HPCL) உள்ளிட்ட இந்தியாவின் முக்கிய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நாணய மாற்று விகிதங்கள் மற்றும் சர்வதேச அளவுகோல்களை கருத்தில்கொண்டு, ஒவ்வொரு ஆங்கில மாதத்தின் முதல் நாளில் விலையில் மாற்றத்தை கொண்டுவருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
வணிக சிலிண்டர் விலை அதிகமாகியிருக்கும் சூழலில், சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.100.80 என்ற விலையிலும்; டீசல் ரூ.92.39 என்ற விலையிலும் விற்பனையாகிறது, அதாவது பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றம் ஏதும் செய்யப்படவில்லை. கடந்தாண்டு மார்ச் மாதம் பெட்ரோல், டீசல் விலையில் ரூ.2 குறைக்கப்பட்ட பின்னர் அதில் மாற்றம் ஏதும் செய்யப்படவில்லை.
கலால் வரி உயர்வு
பெட்ரோல், டீசல் மீதான கலால் வரியை குறைப்பதாக ஒன்றிய அரசு கடந்த மார்ச் 27ஆம் தேதி அறிவித்தது. ஒரு லிட்டருக்கு ரூ.13 ஆக இருந்த பெட்ரோல் மீதான கலால் வரி ரூ.10 குறைந்து, ரூ.3 ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு லிட்டருக்கு 10 ரூபாயாக இருந்த டீசல் மீதான கலால் வரி முற்றிலுமாக நீக்கப்பட்டுள்ளது.
பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான கலால் வரி நீக்கத்தால் சில்லறை வர்த்தகத்தில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் ஏதுமில்லை. எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நஷ்டத்தில் இயங்கி வருவதை தடுக்கும் முயற்சியாக இந்த கலால் வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
