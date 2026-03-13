31st March Deadline: இந்த பணிகளை மார்ச் 31-க்குள் செய்து முடிப்பது அவசியம்

31st March Deadline: 2025-26 நிதியாண்டு முடிவடையவுள்ளது. மார்ச் 31 ஆம் தேதிக்குள் செய்து முடிக்க வேண்டிய சில முக்கிய பணிகள் உள்ளன. வரித் திட்டமிடல், முதலீடு மற்றும் நிதி ஆவணங்களை ஆய்வு செய்வதற்கு இதுவே மிக முக்கியமான காலமாக கருதப்படுகிறது.
சில அத்தியாவசியப் பணிகளைச் சரியான நேரத்தில் முடிப்பது, வரியைச் சேமிப்பதில் உதவுவதோடு மட்டுமல்லாமல், அபராதங்கள் மற்றும் அதிகப்படியான TDS பிடித்தங்களையும் தவிர்க்க உதவும். இந்த பதிவில், மார்ச் 31-ஆம் தேதிக்குள் கட்டாயம் செய்து முடிக்கப்பட வேண்டிய முக்கியமான நிதி சார்ந்த பணிகளைப் பற்றி காணலாம். இவற்றில் கவனம் செலுத்தாவிட்டால், பெரும் அபராதங்களை கட்ட வேண்டியிருக்கலாம்.
Advance Tax Installment
அட்வான்ஸ் டாக்சின் கடைசித் தவணை: உங்கள் வருமானம் சம்பளத்துடன் மட்டும் நின்றுவிடாமல், ஃப்ரீலான்சிங், வணிகம் அல்லது முதலீடுகள் மூலமாகவும் வருகிறதென்றால், நீங்கள் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் செலுத்த வேண்டியிருக்கலாம். இதற்கான விதிகளின்படி, உங்கள் மொத்த வரிப் பொறுப்பில் 100 சதவீதத்தை மார்ச் 15, 2026-க்குள் செலுத்தியிருக்க வேண்டும். வரியைச் செலுத்தாமல் இருப்பது அல்லது குறைவாகச் செலுத்துவது, வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவுகள் 234B மற்றும் 234C-இன் கீழ் வட்டி செலுத்த வேண்டிய நிலையை உருவாக்கலாம்.
Investment Proof
நிறுவனத்திடம் முதலீட்டுச் சான்றுகளைச் சமர்ப்பித்தல்: பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் பிப்ரவரி அல்லது மார்ச் மாதங்களில் முதலீட்டுச் சான்றுகளைப் பெறுவதை நிறுத்திவிடுகின்றன. இதில் ஆயுள் காப்பீட்டுத் தவணைகள், ELSS முதலீட்டு அறிக்கைகள், PPF ஆவணங்கள், வீட்டுக் கடன் வட்டிச் சான்றிதழ்கள், மருத்துவக் காப்பீட்டுத் தவணைகள் மற்றும் வீட்டு வாடகைப்படிக்கான (HRA) வாடகை ரசீதுகள் போன்ற ஆவணங்கள் அடங்கும். முதலீட்டுச் சான்றுகள் சரியான நேரத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படாவிட்டால், மார்ச் மாதச் சம்பளத்திலிருந்து அதிகப்படியான TDS பிடிக்கப்படலாம் என்பதை நினைவில் கொள்வது நல்லது.
Tax-Saving Investments
வரி சேமிப்பு முதலீடுகளை நிறைவு செய்தல்: நீங்கள் பழைய வரி முறையை தேர்ந்தெடுத்திருந்தால், வரி சேமிப்பு முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு இந்த மாதமே கடைசி வாய்ப்பாக இருக்கும். வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80C-இன் கீழ், ₹1.5 லட்சம் வரையிலான வரி விலக்குகளைப் பெற முடியும். இதற்கான முதலீட்டு வாய்ப்புகளில் PPF, பங்கு சார்ந்த சேமிப்புத் திட்டம் (ELSS) மற்றும் சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா ஆகியவை அடங்கும்.
NPS
NPS-இல் முதலீடு செய்து கூடுதல் வரியைச் சேமித்தல்: தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பில் முதலீடு செய்து கூடுதல் வரியைச் சேமிக்க முடியும். இது பிரிவு 80C-இன் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள வரம்பிற்கு மேலதிகமாக, பிரிவு 80CCD(1B)-இன் கீழ் ₹50,000 வரையிலான கூடுதல் வரி விலக்கை வழங்குகிறது.
PPF and SSY Accounts
PPF மற்றும் SSY கணக்குகளில் செலுத்த வேண்டிய குறைந்தபட்சத் தொகை: சில அரசு சேமிப்புத் திட்டங்களில், கணக்கைச் செயல்பாட்டில் வைத்திருக்க, ஒரு குறிப்பிட்ட குறைந்தபட்சத் தொகையை முதலீடு செய்வது அவசியமாகும். PPF-க்கு குறைந்தபட்சம் ₹500 வருடாந்திர வைப்புத்தொகை மற்றும் செல்வமகள் சேமிப்புத் திட்டத்திற்கு ₹250 தேவை. அவ்வாறு செய்யத் தவறினால் கணக்கு செயலிழக்க வய்ப்புள்ளது. மேலும் மீண்டும் செயல்படுத்த கூடுதல் கட்டணங்கள் விதிக்கப்படும்.
Capital Gains
முதலீடுகளிலிருந்து மூலதன ஆதாயங்களை மதிப்பாய்வு செய்யவும்: பங்குகள், பரஸ்பர நிதிகள் அல்லது சொத்து விற்பனை போன்ற வருடத்தில் செய்யப்பட்ட முதலீடுகளிலிருந்து ஈட்டப்பட்ட லாபத்தை மதிப்பாய்வு செய்ய வேண்டும். இது குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்களை துல்லியமாகக் கணக்கிடவும், உங்கள் வரிப் பொறுப்பை மதிப்பிடவும் உதவும்.
Home Loan Interest and Principal
வீட்டுக் கடன் வட்டி மற்றும் அசல் பற்றிய தகவல்: உங்களிடம் வீட்டுக் கடன் இருந்தால், உங்கள் வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்திடமிருந்து உங்கள் வருடாந்திர கடன் அறிக்கை அல்லது வட்டி சான்றிதழைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும். வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 24(b) இன் கீழ், வீட்டுக் கடன் வட்டி ₹2 லட்சம் வரை வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
Tax Gain Harvesting
வரி ஆதாயத்தை கருத்தில் கொள்ளுங்கள்: நீங்கள் 12 மாதங்களுக்கும் மேலாக பங்குகள் அல்லது பங்கு பரஸ்பர நிதிகளில் முதலீடு செய்திருந்தால், நிதியாண்டு இறுதிக்குள் சில லாபங்களை முன்பதிவு செய்வது நன்மை பயக்கும். பிரிவு 112A இன் கீழ், பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகள் மற்றும் பங்கு பரஸ்பர நிதிகளிலிருந்து ரூ.1.25 லட்சம் வரையிலான நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்கள் ஒரு நிதியாண்டில் வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றன.
இந்த தேவையான அனைத்து பணிகளையும் மார்ச் 31 க்கு முன் முடிப்பது கடைசி நேர அவசரத்தைத் தவிர்க்க உதவும். மேலும், உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வரிச் சலுகைகளை முழுமையாகப் பயன்படுத்தலாம்.
