மீண்டும் அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி: இந்த முறை 3% டிஏ உயர்வு... அரசு ஊழியர்களுக்கு AICPI IW குட் நியூஸ்

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி. சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு பற்றிய அறிவிப்பு வெளிவந்த நிலையில், அடுத்து வரும் மாதங்களில் 8வது ஊதியக்குழு குறித்த பல அப்டேட்களும் கிடைக்கவுள்ளன. இதற்கிடையில், அடுத்த டிஏ உயர்வு பற்றிய செய்திகளும் வரத் தொடங்கியுள்ளன.
2% அதிகரித்த அகவிலைப்படி
அகவிலைப்படி (DA) ஜனவரி 2026 முதல் 2% அதிகரிக்கப்பட்டு 60% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய போக்குகள் இது ஜூலை 2026-க்குள் 63% ஆக உயரக்கூடும் என்று சுட்டிக்காட்டுகின்றன. 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் வெளியிடப்படுவதற்கு முன்பே அகவிலைப்படி தொடர்ந்து அதிகரித்துக்கொண்டே இருக்கும் என்பதை இது காட்டுகிறது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் கேள்வி
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய கேள்வி உள்ளது. உயரும் அகவிலைப்படி சம்பளத்தில் நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா? அல்லது இது எதிர்காலப் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருடன் இணைக்கப்பட்டு விடுமா? இந்தக் கணக்கீடு குறித்த ஒரு விரிவான புரிதலை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
அகவிலைப்படி எவ்வாறு அதிகரிக்கிறது?
அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) முழுவதுமாக தொழிலாளர் பணிகம் மூலம் வெளியிடப்ப்படும் AICPI குறியீட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது. AICPI குறியீட்டின் தற்போதைய தரவுகள் அகவிலைப்படியில் ஒரு சீரான மேல்நோக்கிய போக்கைக் காட்டுகின்றன. இது கிட்டத்தட்ட 62 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது. இந்தப் போக்கு தொடர்ந்தால், ஜூலை மாதத்திற்குள் அது 63.37 சதவீதத்தை எட்டும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
அகவிலைப்படியில் சீரான ஏற்றம்
அகவிலைப்படி ஒவ்வொரு மாதமும் சீராக அதிகரித்து வருகிறது. ஜூன் மாதத்திற்குள், இது 63%-ஐத் தாண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அப்படி நடந்தால், ஜூலை 2026 -க்கான அகவிலைப்படி 63% (தோராயமாக) ஆக ரவுண்ட் ஆஃப் செய்யப்படும்.
AICPI என்றால் என்ன?
AICPI (அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (IW)) என்பது நாட்டில் அன்றாடப் பொருட்களின் (உணவு, வாடகை, உடை போன்றவை) விலை எவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது என்பதைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு குறியீடாகும். IW என்பது தொழில்துறை தொழிலாளர்கள் என பொருள்படும். அதாவது இந்தக் குறியீடு குறிப்பாகப் பணிபுரியும் தனிநபர்களின் செலவுகளைக் கண்காணிக்கிறது. AICPI-ஐ யார் தொகுக்கிறார்கள்? இது இந்திய அரசின் தொழிலாளர் பணியகத்தால் தொகுக்கப்பட்டு, மாதந்தோறும் வெளியிடப்படுகிறது.
AICPI ஒரு மதிப்பீடு அல்ல, அது முற்றிலும் உண்மையான தரவுகளைச் சார்ந்துள்ளது. இது ஒரு நிலையான செலவினக் கூடையைக் கொண்டுள்ளது. அரசாங்கம் உணவு (அரிசி, பருப்பு, பால்), உடை, வீட்டுவசதி/வாடகை, எரிபொருள், போக்குவரத்து, இதர செலவுகள் என பல்வேறு பொருட்களை உள்ளடக்கிய "செலவினத் தொகுப்பை" நிறுவுகிறது. இது நுகர்வுக் கூடை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. நாடு முழுவதிலுமிருந்து விலைகள் சேகரிக்கப்படுகின்றன. சந்தைகள், சில்லறைக் கடைகள், உள்ளூர் சந்தைகள் ஆகிய முக்கிய அம்சங்களில் சுமார் 80-க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களிலிருந்து தரவுகள் சேகரிக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பொருளின் விலையும் மாதந்தோறும் ஆவணப்படுத்தப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு எடை ஒதுக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், எல்லாப் பொருட்களும் ஒரே எடையைக் கொண்டிருப்பதில்லை. இவற்றின் அடிப்படையில் குறியீடு கணக்கிடப்படுகிறது.
அதற்கான சூத்திரம்: குறியீடு = (தற்போதைய விலை ÷ அடிப்படை விலை) × 100. அகவிலைப்படி (DA) சூத்திரம்: DA = [(AICPI சராசரி – 261.42) ÷ 261.42] × 100
இதில் 261.42 என்பது 7-வது ஊதியக் குழுவின் (CPC) அடிப்படை மதிப்பாகும். ஒரு எளிய உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். AICPI சராசரி = 149 என்று வைத்துக்கொள்வோம். கணக்கீட்டிற்குப் பிறகு: DA = 62% ஆகும். அடிப்படை ஆண்டு = 2016 (தற்போதைய அடிப்படை). இறுதி குறியீட்டு எண்கள் பின்வருமாறு அமைகின்றன: 148.6 மற்றும் 149.3.
இதன் பொருள் என்னவென்றால் அடிப்படை ஆண்டிலிருந்து விலைகள் 48-49% உயர்ந்துள்ளன. இந்த காரணங்களால் ஒவ்வொரு மாதமும் AICPI தரவு அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அகவிலைப்படி (DA) இதன் அடிப்படையிலேயே தீர்மானிக்கப்படுகிறது. சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு என அனைத்தும் இதன் மூலமே நிகழ்கின்றன. அதாவது, AICPI என்பது உங்கள் சம்பளத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் 'ரிமோட் கண்ட்ரோல்' போன்றது.
எதிர்காலத்தில் அகவிலைப்படி (DA) தொடர்ந்து உயருமா?
8வது ஊதியக் குழு இன்னும் அமல்படுத்தப்படவில்லை. அது வரை, 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் கீழ், 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அகவிலைப்படி தொடர்ந்து திருத்தப்படும். இதற்கான விதிமுறை மிகவும் தெளிவாக உள்ளது, அதாவது, புதிய ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்படும் வரை, அகவிலைப்படி தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.
8வது ஊதியக் குழுவிற்கும் டிஏ உயர்வுக்கும் என்ன தொடர்பு?
- 8வது ஊதியக் குழு 2026-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1-ஆம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது.
- ஜனவரி 1-ஆம் தேதி நிலவரப்படி, அகவிலைப்படி (DA) 60% ஆக இருக்கும்.
- இதன் பொருள் என்னவென்றால், அந்த 60% அகவிலைப்படியானது அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டுச் சரிசெய்யப்படும்.
- அதன் அடிப்படையிலேயே புதிய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் நிர்ணயம் செய்யப்படும்.
- அதாவது அகவிலைப்படி (DA) அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டு, அகவிலைப்படி கணக்கீடு மீண்டும் புஜ்ஜியம் முதல் தொடங்கும்.
சம்பள உயர்வு எப்படி இருக்கும்?
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.
- ஒரு மத்திய அரசு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 20,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம்.
- அதற்கான 60% அகவிலைப்படி = ரூ. 12,000 ஆகும்.
- புதிய அடிப்படை ஊதியம் = ரூ. 20,000 + ரூ. 12,000 = ரூ. 32,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்படும்.
- இந்தத் தொகையின் அடிப்படையிலேயே புதிய ஊதிய உயர்வு மற்றும் ஊதிய நிர்ணயச் சலுகைகள் பொருந்தும்.
அகவிலைப்படி 63%-ஐத் தாண்டிய பிறகும் தொடர்ந்து உயருமா?
ஆம், 8-வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்படுவதற்கு எவ்வளவு காலம் ஆகிறதோ, அந்த அளவிற்கு அகவிலைப்படி தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே இருக்கும். ஜனவரி 2027-இல் மீண்டும் ஒருமுறை அகவிலைப்படி திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படும். அப்போது அகவிலைப்படியின் அளவு 65%-க்கும் அதிகமாக உயரக்கூடும்.
ஒரு வகையில், அகவிலைப்படி 8வது ஊதியக் குழுவின் முழு சம்பள நிர்ணயத்தில் மிக முக்கிய பங்காற்றும் என கருதலாம். இந்த முறை, அகவிலைப்படி என்பது பணவீக்கத்தை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான ஒரு கருவி மட்டுமல்ல, மாறாக அதுவே உங்கள் அடுத்த சம்பளத்தின் உந்துசக்தியாக செயல்படும். அதனால்தான் அகவிலைப்படியில் 1% உயர்வு கூட, இப்போது முன்னெப்போதையும் விட மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும். இந்த வகையில், அகவிலைப்படி உயர்வு என்பது பெரிய சம்பள உயர்வையும், தாமதங்கள் ஏற்பட்டால் ஒரு கூடுதல் நிதி பாதுகாப்பையும் குறிக்கிறது.
டிஏ உயர்வு பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. அகவிலைப்படி ஏன் அளிக்கப்படுகின்றது?
பணவீக்கத்தை சமாளிக்க அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி அளிக்கப்படுகின்றது. அகவிலைப்படி என்பது அரசு ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். இது அவ்வப்போது திருத்தி அமைக்கப்படுகிறது.
2. அகவிலைப்படி 63%-ஐத் தாண்டிய பிறகும் தொடர்ந்து உயருமா?
ஆம், 8-வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்படுவதற்கு எவ்வளவு காலம் ஆகிறதோ, அது வரை அகவிலைப்படி தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.
3. AICPI என்றால் என்ன?
AICPI (அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (IW)) என்பது நாட்டில் அன்றாடப் பொருட்களின் (உணவு, வாடகை, உடை போன்றவை) விலை எவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது என்பதைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு குறியீடாகும்.
