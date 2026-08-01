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மீண்டும் டிஏ உயர்வு: 63% அகவிலைப்படி? AICPI-IW கொடுத்த குட் நியூஸ்... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்

Central Government Employees News: ஜூலை மாத அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண உயர்வை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணிகளில் ஒன்றான AICPI-IW தரவு நேற்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது 63% அகவிலைப்படிக்கான எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 01, 2026, 09:29 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:29 AM IST
மீண்டும் டிஏ உயர்வு: 63% அகவிலைப்படி? AICPI-IW கொடுத்த குட் நியூஸ்... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்
Image Credit: July 2026 DA Hike (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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