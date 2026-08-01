/மீண்டும் டிஏ உயர்வு: 63% அகவிலைப்படி? AICPI-IW கொடுத்த குட் நியூஸ்... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்

DA Hike News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. ஜூலை மாத அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண உயர்வை தீர்மானிக்கும் முக்கிய காரணிகளில் ஒன்றான AICPI-IW தரவு நேற்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது 63% அகவிலைப்படிக்கான எதிர்பார்ப்புகளை அதிகரித்துள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியில் (DA) 3 சதவீதம் உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இது நடந்தால் மொத்த அகவிலைப்படி 63 சதவீதமாக உயரும். தொழிலாளர் நலத்துறை (Labour Bureau) வெளியிட்ட தொழிலாளர்களுக்கான ஜூன் 2026 பணவீக்கத் தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்த மதிப்பீடு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
எனினும், அரசு இன்னும் இந்த உயர்வை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. இருப்பினும், சமீபத்திய புள்ளிவிவரங்கள் மற்றொரு அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான வாய்ப்பை உறுதிப்படுத்துகின்றன.
June 2026 AICPI-IW: 151.9— 8th pay commission (@8thpaycommision) July 31, 2026
With the final AICPI data now available, the next DA/DR hike is confirmed at 3% for Central Government employees and pensioners.
The official announcement is expected after Union Cabinet approval in September 2026, effective from 01.07.2026.#DA… pic.twitter.com/unbjt1fbrH
கடந்த சில மாதங்களாக AICPI-IW குறியீடு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றது. மே 2025 முதல் ஜூன் 2026 வரையிலான AICPI-IW தரவுகளை இங்கே காணலாம்.
|மாதம்
|AICPI-IW தரவு
|மே 2025
|144
|ஜூன் 2025
|145
|ஜூலை 2025
|146.5
|ஆகஸ்ட் 2025
|147.1
|செப்டம்பர் 2025
|147.3
|அக்டோபர் 2025
|147.7
|நவம்பர் 2025
|148.2
|டிசம்பர் 2025
|148.2
|ஜனவரி 2026
|148.6
|பிப்ரவரி 2026
|148.5
|மார்ச் 2026
|149.1
|ஏப்ரல் 2026
|149.9
|மே 2026
|150.8
|ஜூன் 2026
|151.9
அகவிலைப்படி = [{(கடந்த 12 மாதங்களின் சராசரி AICPI-IW x 2.88)−261.41}/261.41]×100-தற்போதுள்ள DA(%)
நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கத்தால் ஏற்படும் தாக்கத்தைக் குறைத்து, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் மாத வருமானத்தைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில் அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் வழங்கப்படுகின்றன. அன்றாடம் உயரும் விலைவாசியை ஊழியர்கள் ஈடுகட்டும் வகையில் இந்த அலவன்ஸ் அளிக்கப்படுகின்றது.
தொழிலாளர் நலத்துறை வெளியிடும் AICPI-IW தரவுகளைக் கொண்டு இது ஆண்டுக்கு இருமுறை, அதாவது, மார்ச் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் திருத்தி அமைக்கப்படுகிறது.
சதவீத அடிப்படையில் இந்த உயர்வு சிறியதாகத் தோன்றினாலும், இது மாதச் சம்பளத்தில் கூடுதல் தொகையைச் சேர்க்கும். இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.
டிஏ உயர்வுக்கான (DA Hike) அறிவிப்பு செப்டம்பர்-அக்டோபர் மாதங்களில் வந்தாலும், இது ஜூலை முதல் அமலுக்கு வரும். ஆகையால், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜூலை முதலான டிஏ அரியர் (DA Arrears) தொகையும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலை நிவாரணம் அரியர் தொகையும் கிடைக்கும்.
7-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் கடைசி சில அகவிலைப்படி திருத்தங்களில் இதுவும் ஒன்றாக இருக்கலாம். மத்திய அரசு ஏற்கனவே ஜனவரி 2026-ல் அகவிலைப்படியை 2 சதவீதம் உயர்த்தியிருந்தது. தற்போது மேலும் 3 சதவீத உயர்வு அங்கீகரிக்கப்பட்டால், 7-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் மொத்த அகவிலைப்படி 63 சதவீதத்தை எட்டும்.
8வது ஊதியக் குழு முழுவதாக அமலுக்கு வரும் வரை தற்போதைய அகவிலைப்படி முறையே தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும். சமீபத்திய பணவீக்க புள்ளிவிவரங்கள் மற்றொரு அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த எதிர்பார்ப்புகளை வலுப்படுத்தியுள்ளன. எனினும், அரசங்கத்திம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வந்த பிறகுதான் இதில் முழுமையான தெளிவு கிடைக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்வது நல்லது.