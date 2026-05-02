மீண்டும் டிஏ உயர்வு: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜூலை முதல் 63% அகவிலைப்படி.... AICPI IW குட் நியூஸ்

Central Government Employees DA Hike: ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒரு நற்செய்தி காத்திருக்கிறது. சில நாட்களுக்கு முன்னர் மத்திய அரசு ஜனவரி 2026 -க்கான டிஏ உயர்வு பற்றிய அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதைத் தொடர்ந்து தற்போது மீண்டும் ஒரு நல்ல செய்தி கிடைத்துள்ளது.
AICPI-IW மூலம் வந்த குட் நியூஸ்
சமீபத்தில் AICPI-IW தரவுகளின் அடிப்படையில், ஜூலை 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில், அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தில் (DR) 3 சதவீதம் உயர்வை அரசு அறிவிக்கக்கூடும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த உயர்வைத் தொடர்ந்து, மொத்த அகவிலைப்படி 63 சதவீதமாக உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது ஊழியர்களின் மாதச் சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தும்.
டிஏ உயர்வால் ஊழியர்களுக்கு நேரடிப் பலன்
மத்திய அரசு ஜூலை 2026 முதல் அகவிலைப்படியை 3 சதவீதம் உயர்த்தினால், அது சுமார் 50 லட்சம் ஊழியர்களுக்கும், 65 லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் நேரடியாகப் பயனளிக்கும் வகையில் அமையும். தொழிலாளர் அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்படும் 'தொழில்துறைத் தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு' (AICPI-IW) தரவுகளின் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி தீர்மானிக்கப்படுகிறது. கடந்த 12 மாதங்களில் தொழில்துறைத் தொழிலாளர்களுக்கான சராசரி சில்லறைப் பணவீக்க விகிதத்தின் அடிப்படையில் இந்த அகவிலைப்படி கணக்கிடப்படுகிறது.
ஜனவரி 2026-இல் எவ்வளவு உயர்வு இருந்தது?
ஜனவரி 2026-இல், அகவிலைப்படி 2 சதவீதம் அதிகரித்தது. இதன் காரணமாக, மொத்த அகவிலைப்படி 58% -இலிருந்து 60% ஆக அதிகரித்தது. தற்போது, ஜூலை 2026 -இல் இது 3% அதிகரித்தால், மொத்த அகவிலைப்படி 63% ஆக இயரும்.
அரசு அகவிலைப்படியை 3% உயர்த்துமா?
மத்திய அரசு அகவிலைப்படியை (DA) 3% உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்குமா என்பதே தற்போது எழுந்துள்ள கேள்வியாகும். இது நிகழ்ந்தால், அகவிலைப்படியின் அளவு 63 சதவீதத்தை எட்டும். இதன் பொருள் என்னவென்றால், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் அடிப்படை ஊதியத்தில் 63 சதவீதத்தை அகவிலைப்படியாகப் பெறுவார்கள். இத்தகைய எதிர்பார்ப்புகள் ஏன் எழுந்துள்ளன? இந்த எதிர்பார்ப்புகளின் அடிப்படையாக AICPI-IW எண்கள் அமைகின்றன.
CPI-IW தரவுகள்: மார்ச் 2026-ஆம் ஆண்டிற்காக வெளியிடப்பட்ட சமீபத்திய புள்ளிவிவரங்களின்படி, CPI-IW (தொழில்துறைத் தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு) 0.6 புள்ளிகள் உயர்ந்து, 149.1-ஐ எட்டியுள்ளது.
CPI-IW கணிப்பு: ஏப்ரல் 2026-லும் இதே போக்கு தொடர்ந்தால், CPI-IW மேலும் 0.6 புள்ளிகள் உயர்ந்து 149.7-ஐ எட்டக்கூடும். அதைத் தொடர்ந்து, மே 2026-இல் 150.3-ஐயும், ஜூன் 2026-இல் 150.9-ஐயும் இது எட்டக்கூடும்.
DA மீதான தாக்கம்: இந்த உயர்வு, ஜூலை 2026 முதல் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் பெறும் அகவிலைப்படியின் (DA) மீது நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
தற்போதைய நிலை: முதல் மூன்று மாதங்களுக்கான தரவுகளின் அடிப்படையில் பார்க்கையில், அகவிலைப்படிக்கான கணக்கீட்டுப் புள்ளிகள் ஏற்கனவே 61.94 சதவீதத்தை எட்டிவிட்டன.
எதிர்கால கணிப்பு: துல்லியமான புள்ளிவிவரங்கள், வரவிருக்கும் மூன்று மாதங்களுக்கான (ஏப்ரல், மே மற்றும் ஜூன்) குறியீட்டு அளவீடுகளைப் பொறுத்தே அமையும்.
சாத்தியமான உயர்வு: அடுத்த மூன்று மாதங்களில் பணவீக்கக் குறியீட்டில் எவ்வித மாற்றமும் ஏற்படாமல், அது நிலையாகவே நீடித்தாலும் கூட, ஜூலை 2026 முதல் அகவிலைப்படி 63 சதவீதத்தை எட்டும் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போதைய நிலவரப்படி, மார்ச் மாதம் வரையிலான புள்ளிவிவரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. ஏப்ரல், மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களுக்கான தரவுகள் இன்னும் பெறப்படவில்லை. முதல் மூன்று மாதங்களின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்கீடுகளின்படி, அகவிலைப்படி (DA) குறியீட்டு எண் தற்போது 61.94 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது. மதிப்பீடுகளின்படி, இந்த எண்ணிக்கை 63.63 சதவீதம் வரை உயரக்கூடும். விதிமுறைகளின்படி, தசமப் பகுதியை (decimal portion) கணக்கில் கொள்ளாமல் புறக்கணித்தால், இது முழு எண்ணாக 63 சதவீதமாகக் கணக்கிடப்படும்.
ஜூலை மாதத்திற்கான துல்லியமான புள்ளிவிவரங்கள், வரவிருக்கும் மூன்று மாதங்களுக்கான (ஏப்ரல், மே மற்றும் ஜூன்) குறியீட்டு அளவீடுகளைச் சார்ந்தே அமையும். இந்த அடுத்த மூன்று மாதங்களில் பணவீக்கக் குறியீடு எவ்வித மாற்றமுமின்றி, நிலையாகவே நீடித்தால், ஜூலை 2026 முதல் அகவிலைப்படி 63 சதவீதமாக உயருவதற்கான வலுவான வாய்ப்பு உள்ளது. இருப்பினும், பணவீக்கம் குறைந்தால், அகவிலைப்படி உயர்வின் அளவு குறைவாக இருக்கக்கூடும்.
AICPI என்றால் என்ன?
- AICPI (அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு) என்பது நாட்டில் அன்றாடப் பொருட்களின் (உணவு, வாடகை, உடை போன்றவை) விலை எவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது என்பதைப் பிரதிபலிக்கும் குறியீடாகும்.
- IW என்பது தொழில்துறை தொழிலாளர்கள் என பொருள்படும்.
- இந்தக் குறியீடு குறிப்பாகப் பணிபுரியும் தனிநபர்களின் செலவுகளைக் கண்காணிக்கிறது.
AICPI-ஐ யார் தொகுக்கிறார்கள்?
இது இந்திய அரசின் தொழிலாளர் பணியகத்தால் தொகுக்கப்பட்டு, மாதந்தோறும் வெளியிடப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி திருத்தப்படுகின்றது.
டிஏ உயர்வு பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. அகவிலைப்படி ஏன் அளிக்கப்படுகின்றது?
பணவீக்கத்தை சமாளிக்க அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி அளிக்கப்படுகின்றது. அகவிலைப்படி என்பது அரசு ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். இது அவ்வப்போது திருத்தி அமைக்கப்படுகிறது.
2. மார்ச் 2026 -க்கான CPI-IW தரவு எவ்வளவு?
மார்ச் 2026-ஆம் ஆண்டிற்காக வெளியிடப்பட்ட சமீபத்திய புள்ளிவிவரங்களின்படி, CPI-IW (தொழில்துறைத் தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு) 0.6 புள்ளிகள் உயர்ந்து, 149.1-ஐ எட்டியுள்ளது.
3. AICPI என்றால் என்ன?
இது இந்திய அரசின் தொழிலாளர் பணியகத்தால் தொகுக்கப்பட்டு, மாதந்தோறும் வெளியிடப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி திருத்தப்படுகின்றது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ