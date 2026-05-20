/மீண்டும் டிஏ உயர்வு: ஜூலையில் அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் அடுத்த அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்காக காத்திருக்கிறார்கள். ஜூலை முதல் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வரும் மாதங்களில் பல நல்ல செய்திகள் காத்திருக்கின்றன. 8வது ஊதியக்குழு தொடர்பான புதிய தகவல்களுடன் ஜூலை 2026 -க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு பற்றிய செய்தியும் கிடைக்கும் என ஊழியர்கள் நம்புகிறார்கள்.
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், மத்திய அமைச்சரவை அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தில் (DR) 2% உயர்வுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வந்த இந்த உயர்வின் காரணமாக, மொத்த அகவிலைப்படி 58 சதவீதத்திலிருந்து 60 சதவீதமாக உயர்ந்தது. இது கணிசமான சம்பள உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும்.
இதன் விளைவாக, 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான அடுத்தகட்ட அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் அனைவர் மத்தியிலும் எழுந்துள்ளன. ஜூலை 2026 முதல் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதற்கான மதிப்பீடுகளை இந்த பதிவில் அறிந்துகொள்ளலாம்.
அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) என்பது, பணவீக்கம் மற்றும் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் வாழ்க்கைச் செலவு ஆகியவற்றின் தாக்கத்தைக் குறைக்க உதவும் வகையில், அரசு மற்றும் பொதுத்துறை ஊழியர்களுக்கு ஊதியத்தின் ஒரு பகுதியாக வழங்கப்படும் தொகையாகும். இது அடிப்படை ஊதியத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதமாகக் கணக்கிடப்படுகிறது. ஆகையால், ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தைப் பொறுத்து, அவர்களுக்கான அகவிலைப்படித் தொகையும் மாறுபடும்.
அடுத்தகட்ட அகவிலைப்படி உயர்வு, அதாவது ஜூலை 2026 -க்கான டி.ஏ. உயர்வு (DA Hike) சுமார் 3 சதவீதமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு கணக்கீட்டின் உதவியுடன் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.
அகவிலைப்படியைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் 2006-ஆம் ஆண்டில் அரசாங்கத்தால் மாற்றியமைக்கப்பட்டது. தற்போது, அகவிலைப்படி (DA) பின்வரும் சூத்திரத்தின்படி கணக்கிடப்படுகிறது:
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு:
DA% = [(கடந்த 12 மாதங்களுக்கான AICPI-இன் சராசரி (அடிப்படை ஆண்டு 2001 = 100) – 261.42)/261.42] x 100
பொதுத்துறை ஊழியர்களுக்கு:
DA% = [(கடந்த 3 மாதங்களுக்கான AICPI-இன் சராசரி (அடிப்படை ஆண்டு 2001 = 100) – 126.33)/126.33] x 100
இங்கு, AICPI என்பது அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டைக் (All-India Consumer Price Index) குறிக்கிறது.
|அம்சம்
|விவரம்
|அகவிலைப்படி எதற்கு அளிக்கப்படுகிறது?
|பணவீக்கத்திருலிந்து நிவாரணம் அளிக்க
|தற்போதைய அகவிலைப்படி
|60%
|ஜூலை 2026 முதல் எதிர்பார்க்கப்படும் அகவிலைப்படி
|63%
|அகவிலைபடியின் அடிப்படை
|AICPI IW தரவுகள்
|அகவிலைப்படி கணக்கீடு
|
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு:
பொதுத்துறை ஊழியர்களுக்கு:
ஜூலை 2026 முதல் ஊழியர்கள் எவ்வளவு அகவிலைப்படி உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம்? ஜூலை மாதத்திற்கான அகவிலைப்படி கணக்கீடு 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையிலேயே செய்யப்படுகின்றது. அகவிலைப்படி உயர்வு கணக்கீடானது, கடந்த கால AICPI-IW தரவுகளைப் பயன்படுத்தி, 7-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மார்ச் 2026-க்கான AICPI-IW குறியீடு 0.6 புள்ளிகள் உயர்ந்து, 149.1 புள்ளிகளை எட்டியுள்ளது. இதன் அடிப்படையில், ஜூலை 2025 முதல், AICPI-IW குறியீடு 146.5-லிருந்து 149.1-ஆக உயர்ந்துள்ளது.
அடுத்த அகவிலைப்படி உயர்வு சுமார் 3 சதவீதமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டாலும், ஒரு உதாரணக் கணக்கீட்டின் மூலம் இந்த உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என்பதைப் புரிந்துகொள்வோம். மார்ச் 2026-இல் AICPI-IW குறியீட்டில் காணப்பட்ட உயர்வுப் போக்கு, ஏப்ரல், மே மற்றும் ஜூன் 2026 ஆகிய மாதங்களிலும் தொடர்ந்து நீடிக்கும் என்றும், இம்மூன்று மாதங்களிலும் குறியீடு தொடர்ந்து 0.6 புள்ளிகள் வீதம் உயரும் என்றும் இந்தக் கணிப்பு உள்ளது.
கடந்த 12 மாதங்களுக்கான சராசரி AICPI-IW குறியீடு 148.51-ஆக உள்ளது. இந்தத் தரவின் அடிப்படையிலும், மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தியும் கணக்கிடும்போது, எதிர்பார்க்கப்படும் அகவிலைப்படி உயர்வு சுமார் 3.6 சதவீதமாக அமைகிறது. அரசாங்கத்தின் முடிவைப் பொறுத்து, இது முழுமையாக்கப்பட்டு 4 சதவீதமாக அறிவிக்கப்படலாம்.
DA=[(261.41(148.51×2.88)−261.41)×100]−60
கணக்கீட்டிற்கான படிநிலை விளக்கங்கள் இதோ:
ஸ்டெப் 1: 148.51 × 2.88 = 427.7088
ஸ்டெப் 2: 427.7088 − 261.41 = 166.2988
ஸ்டெப் 3: 166.2988 ÷ 261.41 = 0.6361
ஸ்டெப் 4: 0.6361 × 100 = 63.61
ஸ்டெப் 5: 63.61 − 60 = 3.61%
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.)
அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி, முதன்மையாக 'தொழில்துறைத் தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டால்' (CPI-IW) தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
அகவிலைப்படி ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை திருத்தப்படுகின்றது.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தற்போது 60% அகவிலைப்படியையும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 60% அகவிலை நிவாரணத்தையும் பெறுகிறார்கள்.