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அரசு ஊழியர்களுக்கு மீண்டும் டிஏ உயர்வு: ஜூலை முதல் எவ்வளவு அகவிலைப்படி? AICPI-IW கொடுத்த குட் நியூஸ்

DA Hike Latest News: ஜூலை 1, 2026 முதல் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ள அகவிலைப்படி (DA) உயர்வை கணக்கிடுவதற்கு தேவையான காரணிகளில் AICPI-IW தரவும் முக்கியமானது. முன்னதாக, ஏப்ரல் 2026 வரையிலான AICPI-IW தரவுகளின் அடிப்படையில், அடிப்படை ஊதியத்தில் 3% அகவிலைப்படி உயர்வு இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டிருந்தது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 01, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:37 AM IST
அரசு ஊழியர்களுக்கு மீண்டும் டிஏ உயர்வு: ஜூலை முதல் எவ்வளவு அகவிலைப்படி? AICPI-IW கொடுத்த குட் நியூஸ்
Image Credit: DA Hike in July 2026 (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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