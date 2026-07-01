/அரசு ஊழியர்களுக்கு மீண்டும் டிஏ உயர்வு: ஜூலை முதல் எவ்வளவு அகவிலைப்படி? AICPI-IW கொடுத்த குட் நியூஸ்

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஜூலை மாத அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தை தீர்மானிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் AICPI-IW தரவு நேற்று வெளியிடப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில் ஜூலை 2026 -இல் 3% அகவிலைப்படி உயர்வு இருக்கலாம் என அனுமானிக்கப்படுகின்றது.
தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள தொழிலாளர் நலப் பணியகம் (Labour Bureau), செவ்வாய்க்கிழமை, ஜூன் 30, 2026 அன்று, மே 2026-க்கான அகில இந்தியத் தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டில் (AICPI-IW) 0.9 புள்ளிகள் உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தது.
"மே 2026-க்கான அகில இந்திய AICPI-IW குறியீடு 0.9 புள்ளிகள் அதிகரித்து 150.8 புள்ளிகளாக (நூற்று ஐம்பது புள்ளி எட்டு) இருந்தது," என்று தொழிலாளர் நலப் பணியகம் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது. மே 2025-ல் 2.93% ஆக இருந்த பணவீக்க விகிதத்துடன் ஒப்பிடுகையில், மே 2026-ல் ஆண்டுக்கு ஆண்டு பணவீக்க விகிதம் 4.72% ஆக இருந்தது.
ஜூலை 1, 2026 முதல் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ள அகவிலைப்படி (DA) உயர்வை கணக்கிடுவதற்கு AICPI-IW தரவு பயன்படும். முன்னதாக, ஏப்ரல் 2026 வரையிலான AICPI-IW தரவுகளின் அடிப்படையில், அடிப்படை ஊதியத்தில் 3% அகவிலைப்படி உயர்வு இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டிருந்தது. மே 2026-ல் AICPI-IW-இல் மேலும் உயர்வு ஏற்பட்ட பின்னரும் இந்தக் கணிப்பில் மாற்றம் ஏதுமில்லை. இதற்கான கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.
7வது ஊதியக் குழு விதிமுறைகளின்படி, ஜூலை 1, 2026 முதல் டிஏ உயர்வு கணக்கீட்டில், மே 2026க்கான AICPI-IW தரவின் தாக்கம் இருக்கும். டிஏ உயர்வு பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கடந்த 12 மாதங்களின் AICPI-IW தரவைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகின்றது.
அகவிலைப்படி = [{(கடந்த 12 மாதங்களின் சராசரி AICPI-IW x 2.88)−261.41}/261.41]×100-தற்போதுள்ள DA(%)
கடந்த சில மாதங்களாக AICPI-IW குறியீடு அதிகரித்து வருகின்றது. அந்த நிலையில், மேலே உள்ள சூத்திரத்தின்படி முழு கணக்கீட்டிற்கு ஜூன் 2026க்கான தரவுகளும் தேவைப்படும். மே 2026 இல் இருந்த அதே விகிதத்தில் ஜூன் மாதத்தில் AICPI-IW குறியீடும் அதிகரிக்கும் என வைத்துக்கொண்டால், கணக்கீடு பின்வருமாறு இருக்கும்.
|
மாதம்
|
AICPI-IW குறியீட்டு தரவு
|மே 2025
|144
|ஜூன் 2025
|145
|ஜூலை 2025
|146.5
|ஆகஸ்ட் 2025
|147.1
|செப்டம்பர் 2025
|147.3
|அக்டோபர் 2025
|147.7
|நவம்பர் 2025
|148.2
|டிசம்பர் 2025
|148.2
|ஜனவரி 2026
|148.6
|பிப்ரவரி 2026
|148.5
|மார்ச் 2026
|149.1
|ஏப்ரல் 2026
|149.9
|மே 2026
|150.8
|ஜூன் 2026
|151.7 (மதிப்பீடு)
|சராசரி
|148.63 (மதிப்பீடு)
அகவிலைப்படி = [{(148.63 x 2.88)−261.41}/261.41}×100]-60%
அகவிலைப்படி = 3.73%
இருப்பினும், அரசு வழக்கமாக தசம புள்ளிக்குப் பிந்தைய எண்களைக் கீழ்நோக்கிய அருகிலுள்ள மதிப்பிற்கு முழுமையாக்குகிறது (round off). அதன் அடிப்படையில், அகவிலைப்படி உயர்வு 3% ஆக இருக்கும் என அனுமானிக்கப்படுகின்றது. இது ஜூன் மாதத்தில் நாம் கணக்கிட்ட அகவிலைப்படி உயர்வு மதிப்பீட்டிற்கு இணையானதாகும்.
குறிப்பு: மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கணக்கீடு அகவிலைப்படி உயர்வைக் கணக்கிடும் முறையைப் புரிந்துகொள்வதற்காக மட்டுமே அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நினைவில் கொள்வது நல்லது. இறுதி உயர்வு சதவீதம் பல காரணிகளைச் சார்ந்து இருக்கும். இது பிரதமரின் தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவையால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.