  • மீண்டும் டிஏ உயர்வு: 60% -ஐ தாண்டும் அகவிலைப்படி, அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?

மீண்டும் டிஏ உயர்வு: 60% -ஐ தாண்டும் அகவிலைப்படி, அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?

DA Merger Latest News: ஜனவரியில் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? அதன் பிறகு அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 17, 2025, 03:44 PM IST
  • அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?
  • அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு என்ன?
  • அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

மீண்டும் டிஏ உயர்வு: 60% -ஐ தாண்டும் அகவிலைப்படி, அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அடுத்த சில மாதங்கள் மிக முக்கியமானவையாக இருக்கும். 8வது ஊதியக் குழு பற்றிய புதுப்பிகள் கூடிய விரைவில் ஒவ்வொன்றாக வரும். இதுமட்டுமின்றி, மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 2026 ஜனவரி-ஜூன் சுழற்சிக்கான அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணம் (DR) ஆகியவற்றில் நல்ல உயர்வை எதிர்பார்க்கின்றனர். ஜனவரி-ஜூன் 2026க்கான அடுத்த அகவிலைப்படி திருத்தம் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் அறிவிக்கப்படும். டிசம்பர் 31, 2025 அன்று முடிவடையும் 7வது ஊதியக் குழுவின் திட்டமிடப்பட்ட காலத்திற்குப் பிறகு நடைபெறும் முதல் அகவிலைப்படி திருத்தம் இதுவாக இருக்கும் என்பதால் இந்த அதிகரிப்பு குறிப்பிடத்தக்கதாகக் கருதப்படுகிறது.

7th Pay Commission: நிறைவடையும் 7வது ஊதியக்குழு

7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் 2025 டிசம்பரில் நிறைவடையும். 8வது ஊதியக் குழுவில் எந்த உறுதியான முன்னேற்றமும் காணப்படாத நிலையில், அரசாங்கம் தற்போதைய அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க முடியுமா என்பது குறித்தும் எந்த வித தெளிவும் இல்லாமல் உள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்தில் தாமதம் ஏற்படாலும், அதன் செயலாக்கம் 2026 ஜனவரி முதல் கணக்கில் கொள்ளப்படும். ஊழியர்களுக்கும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் அதன் நன்மைகள் ஜனவரி 2025 முதல் கிடைக்கும்.

DA Merger: அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா?

இந்த நிலையில் அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா என்ற மிகப்பெரிய கேள்வி ஊழியர்களுக்கு உள்ளது. இருப்பினும், 8வது சம்பளக் குழுவின் பணிகள் மெதுவாக நகர்ந்து வருவதால், 2027 ஆம் ஆண்டு இறுதிக்கு முன்னதாக அதன் பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்பட வாய்ப்பில்லை என்றே கூறப்படுகின்றது. இந்த நிச்சயமற்ற தன்மைக்கு மத்தியில், ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இடைக்கால நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடும் என்றும், அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் அரசு இணைக்கலாம் என்றும் ஊகங்கள் உள்ளன.

அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு என்ன?

இருப்பினும், அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று அரசாங்கம் கூறி வருகிறது. ஊழியர் சங்கங்கள் மீண்டும் மீண்டும் இது குறித்து கேட்டு வரும் நிலையில், அரசாங்கம் அத்தகைய எந்த முடிவை பற்றியும் இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. 8வது சம்பளக் குழு போன்ற நிறுவப்பட்ட வழிமுறைகள் மூலம் எதிர்காலத்தில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் நிகழும் வரையில், அகவிலைப்படி சம்பளத்தின் ஒரு தனி அங்கமாகவே இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி

பொதுவாக, ஒரு புதிய ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படும்போது, ​​அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் சேர்க்கப்பட்டு, அகவிலைப்படி கணக்கீடுகள் பூஜ்ஜியத்திலிருந்து தொடங்கும். இருப்பினும், 8வது சம்பளக் குழுவில் ஏற்படக்கூடிய தாமதத்தைக் கருத்தில் கொண்டு பார்த்தால், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் அடுத்த இரண்டு முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒவ்வொரு ஆறு மாதங்களுக்கும் அகவிலைப்படி திருத்தங்களைப் பெறுவார்கள் என்றே தோன்றுகிறது. அதாவது, 2027 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வரை அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதி வரை அகைலைப்படி தொடர்ந்து அதிகரிக்கக்கூடும்.

அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது

தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (AICPI-IW) அடிப்படையில் DA கணக்கிடப்படுகிறது. தற்போது, ​​7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி, இந்த சூத்திரம் பொருந்தும்:

அகவிலைப்படி (%) = [(கடந்த 12 மாதங்களுக்கான சராசரி AICPI-IW) – 261.42] ÷ 261.42 × 100

இங்கே, 261.42 என்பது பணவீக்கத்தின் அடிப்படையில் அகவிலைப்படியை தீர்மானிக்கும் அடிப்படை மதிப்பு.

ஜனவரி முதல் ஆகஸ்ட் 2025 வரையிலான தரவு

- ஜனவரி மற்றும் ஆகஸ்ட் 2025 க்கு இடையில் AICPI-IW நிலையான அதிகரிப்பைக் கண்டுள்ளது. 

- ஆகஸ்ட் மாதத்தில் குறியீடு 147.1 ஐ எட்டியது. 

- ​​மீதமுள்ள நான்கு மாதங்களான செப்டம்பர் முதல் டிசம்பர் 2025 வரையிலான தரவுகள் ஜனவரி 2026க்கான டிஏ அதிகரிப்பை தீர்மானிக்கும்.

- வரவிருக்கும் மாதங்களில் இதேபோன்ற அதிகரிப்பை (0.6 புள்ளி அதிகரிப்புடன்) நாம் கருதினால், டிசம்பர் 2025க்குள் குறியீடு 149.5 ஐ எட்டக்கூடும்.

சாத்தியமான DA கணக்கீடு

கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில், கடந்த 12 மாதங்களுக்கான சராசரி குறியீடு 145.79 ஆக வருகிறது. இதை 2016 தளத்திலிருந்து 2001 தளத்திற்கு மாற்ற, அதை 2.88 ஆல் பெருக்கவும்—அதாவது, 145.79 × 2.88 = 419.87.

இப்போது, ​​சூத்திரத்தின் அடிப்படையில்,

அகவிலைப்படி (%) = [(419.87 – 261.42) ÷ 261.42 × 100] = 60.61%

இதன் மூலம், ஜனவரி 2026 இல் அகவிலைப்படி தோராயமாக 60.61% ஐ எட்டக்கூடும்.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு எவ்வளவு இருக்கும்?

தற்போது, ​​மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 58% அகவிலைப்படியை பெறுகிறார்கள். ஜனவரி 2026 இல் அகவிலைப்படி 60.61% ஆக அதிகரித்தால், அது தோராயமாக 2 முதல் 3 சதவீத புள்ளிகள் அதிகரிப்பாக இருக்கும்.

ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு சுருக்கமாக.....

- ஜனவரி 2026 டிஏ திருத்தம், 7வது சம்பளக் குழுவிற்குப் பிறகான முதல் டிஏ திருத்தமாக இருக்கும்.

- இந்த டிஏ உயர்வு ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் மற்றொரு சிறிய அதிகரிப்பைக் கொண்டு வரக்கூடும்.

- ஜனவரி 2026 -இல் இருக்கும் அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படால், அது மிகப்பெரிய ஏற்றத்தை அளிக்கும்.

