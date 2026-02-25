English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • மீண்டும் அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி: அதை தொடரும் சம்பள உயர்வு, அரியர்.... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்

மீண்டும் அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி: அதை தொடரும் சம்பள உயர்வு, அரியர்.... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்

DA Hike Latest News: அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதனால் சம்பளத்தில் எவ்வளவு ஏற்றம் இருக்கும்? அரியர் தொகை கிடைக்குமா?

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 25, 2026, 12:29 PM IST
  • அகவிலைப்படியின் புதிய விகிதங்கள் ஜனவரி முதல் அமலுக்கு வரும்.
  • ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களின் நிலுவைத் தொகையும் வழங்கப்படும்.
  • இதன் மூலம் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் கணக்குகளில் மொத்தமாக ஒரு தொகை வரவு வைக்கப்படும்.

மீண்டும் அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி: அதை தொடரும் சம்பள உயர்வு, அரியர்.... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்

Central Government Employees DA Hike: நாட்டில் உள்ள லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒரு நல்ல செய்தி உள்ளது. ஜனவரி மாதத்திற்கான அகவிலைப்படி உயர்வு மிக விரைவில் அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. மார்ச் மாதத்தில் மோடி அரசாங்கம் புதிய அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) விகிதங்களை அறிவிக்கும் என்று நம்பப்படுகின்றது. தொழிலாளர் பணியகம் வெளியிட்ட அரையாண்டு நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு (AICPI-IW) தரவுகளின் அடிப்படையில், ஜனவரி 2026 முதல் அகவிலைப்படி (DA) 2% அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

AICPI-IW தரவுகள் மூலம் கிடைத்த தெளிவு

தொழிலாளர் அமைச்சகத்தின் AICPI-IW தரவுகளின்படி, டிசம்பர் 2025 நிலவரப்படி இந்தக் குறியீடு 148.2 புள்ளிகளாக இருந்தது. இது முந்தைய மாதத்திலிருந்து மாறாமல் அப்படியே உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் அடிப்படையில், 12 மாத சராசரியைப் பயன்படுத்தி, 7வது ஊதியக் குழு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி அகவிலைப்படியை கணக்கிட்டால், அது 60.35% ஆக இருக்கும். அகவிலைப்படி (DA) தசம இடங்களைக் கொண்டு கணக்கிடப்படாததால், ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய அகவிலைப்படி விகிதம் 60% ஆக இருக்கும். ஓய்வூதியதாரர்களும் இதன் மூலம் பயனடைவார்கள். அகவிலைப்படிக்கு நிகராக ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலை நிவாரணமும் ஏற்றம் காணும்.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி தற்போது எவ்வளவு கிடைக்கிறது?

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் தற்போது 58% என்ற விகிதத்தில் அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தைப் பெறுகின்றனர். ஜனவரி 2026 -இல், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியில் 2% அதிகரிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக அகவிலைப்படி 60% ஆக அதிகரிக்கும் 

DA Arrears: டிஏ அரியர் தொகை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

அகவிலைப்படியின் புதிய விகிதங்கள் ஜனவரி முதல் அமலுக்கு வரும் என்பதால், ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களின் நிலுவைத் தொகையும் வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் கணக்குகளில் மொத்தமாக ஒரு தொகை வரவு வைக்கப்படும்.

ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி உயர்வு டிசம்பர் 31, 2025 அன்று 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் முறையாக முடிவுக்கு வந்த பிறகு செய்யப்படும் முதல் மதிப்பாய்வு ஆகும். இருப்பினும், இது தொடர்பாக மத்திய அரசால் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் அல்லது அறிக்கை எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை. ஜனவரி 1, 2026 முதல் 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளை செயல்படுத்துவது குறித்தும் விவாதங்கள் நடந்து வருகின்றன. இருப்பினும், புதிய ஊதிய அமைப்பு முழுமையாக அறிவிக்கப்படும் வரை, 7வது ஊதியக் குழுவின் விதிகளின்படி அகவிலைப்படி கணக்கிடப்பட்டு வழங்கப்படும்.

DA Hike: ஆண்டுக்கு 2 முறை டிஏ உயர்வு

மத்திய அரசு, ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரண விகிதங்களை மத்திய அரசு ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை திருத்துகிறது. இவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மற்றும் ஜூன் மாதங்களுக்கு இடையிலும், ஜூலை மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களுக்கு இடையிலும் வெளியிடப்படுகின்றன. புதிய விகிதங்கள் ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. ஜனவரி மாத டிஏ உயர்வு ஜூலை முதல் டிசம்பர் 2025 வரையிலான காலத்திற்கான தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்பட்ட அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு (AICPI-IW) தரவைப் பொறுத்தது.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு?

அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்கப்பட்டால், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் நிலையைப் பொறுத்து ஆண்டுக்கு ₹4,800 முதல் ₹24,000 வரை அதிகரிப்பு இருக்கும்.

- அடிப்படை சம்பளம் ₹20,000 ஆக இருந்து, 58% அகவிலைப்படியில் மொத்த சம்பளம் ₹31,600 கிடைத்தால், 60% அகவிலைப்படியில் சம்பளம் மாதத்திற்கு ₹400 அதிகரித்து ₹32,000 ஆகவும் உயரலாம்.

- ரூ.40,000 அடிப்படை சம்பளம் உள்ளவர்களுக்கு மாதத்திற்கு ₹800 அதிகரிப்பு கிடைக்கும். மேலும் சம்பளம் ₹63,200 க்கு பதிலாக ₹64,000 கிடைக்கும். 

- அடிப்படை சம்பளம் ₹50,000 என்றால், மொத்த சம்ப்ளம் ₹79,000 க்கு பதிலாக ₹80,000 கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.

- ரூ.60,000 அடிப்படை சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு மொத்த சம்பளம் ₹94,800 க்கு பதிலாக ₹96,000 கிடைக்கும்.

- அடிப்படை சம்பளம் ₹80,000 உள்ளவர்களுக்கு ₹1,26,400 க்கு பதிலாக ₹1,28,000 கிடைக்கும்.

- ₹1,00,000 அடிப்படை சம்பளம் உள்ளவர்களின் மொத்த சம்பளம் ₹1,58,000 -இலிருந்து ₹1,60,000 ஆக அதிகரிக்கும்.

அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

பணவீக்கத்தின் விளைவுகளை ஈடுசெய்ய மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் தங்கள் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கும் ஒரு கொடுப்பனவுதான் அகவிலைப்படி எனப்படுகிறது. இது சம்பளத்தின் கூடுதல் அங்கமாகும். இது நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI) படி நிர்ணயிக்கப்படும் பணவீக்க விகிதத்தின் அடிப்படையில் அவ்வப்போது திருத்தப்படுகிறது.

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படியைக் கணக்கிடுவதற்கு ஒரு சூத்திரம் உள்ளது. 

7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் அகவிலைப்படி கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்: 

அகவிலைப்படி% = [கடந்த 12 மாதங்களுக்கான AICPI-IW சராசரி (அடிப்படை ஆண்டு 2001=100) – 261.42}/261.42 × 100]

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணையை மதுரையிலிருந்து பிரதமர் மோடி வெளியிடுகிறாரா? முக்கிய செய்தி

மேலும் படிக்க | Atal Pension Yojana: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் தரும் அடல் பென்ஷன் திட்டத்தில் யாரெல்லாம் சேர முடியாது?

DA hikeDearness AllowanceDACentral government employeessalary hike

