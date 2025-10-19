English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • தீபாவளிக்கு டபுள் பரிசு: அகவிலைப்படி உயர்வு + போனஸ் - மாநில அரசு அறிவிப்பு

தீபாவளிக்கு டபுள் பரிசு: அகவிலைப்படி உயர்வு + போனஸ் - மாநில அரசு அறிவிப்பு

DA Hike And Diwali Bonus: பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பணிபுரியும் அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படியை உயர்த்தியது மட்டுமின்றி இன்னும் சில ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 19, 2025, 11:33 AM IST

    இந்த அறிவிப்பை உத்தரகாண்ட் அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

    அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏற்கெனவே DA உயர்த்தப்பட்டது.

    இதைத் தொடர்ந்து பல தரப்பில் கோரிக்கை எழுந்தது.

தீபாவளிக்கு டபுள் பரிசு: அகவிலைப்படி உயர்வு + போனஸ் - மாநில அரசு அறிவிப்பு

DA Hike And Diwali Bonus: தீபாவளி காலகட்டம் என்பது எப்போதுமே அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள், தனியார் ஊழியர்கள் அனைவருக்குமே குதூகலமான காலகட்டம் எனலாம். ஏனென்றால், ஊழியர்கள் தங்களின் சம்பளத்துடன் தீபாவளி போனஸையும் பெறுவார்கள். இது பணடிகை காலங்களில் நிதி சிக்கல் தணிக்கும்.

Add Zee News as a Preferred Source

DA Hike: டிஏ-வை உயர்த்திய மாநில அரசுகள்

இந்நிலையில், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களை பொருத்தவரை தீபாவளிக்கு போனஸ் மட்டுமின்றி அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணமும் அறிவிக்கப்படுவதால் கூடுதல் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கின்றனர். கடந்த அக்டோபர் 1ஆம் தேதி மத்திய அரசின் ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலைப்படி, அகவிலைப்படி நிவாரணம் 3% ஆக உயர்த்தப்பட்டது. இதனால் அவர்களின் அகவிலைப்படி 55%இல் இருந்து 58% ஆக அதிகரித்தது.

மத்திய அரசின் இந்த அறிவிப்பை தொடர்ந்து பீகார், ராஜஸ்தான், அருணாச்சலப் பிரதேசம், ஹிமாச்சல் பிரதேசம், கர்நாடகா, உத்தர பிரதேசம், அஸ்ஸாம் என பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் ஆளும் மாநில அரசுகளும் தங்களின் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படியை உயர்த்தி அதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

DA Hike: அகவிலைப்படி உயர்வு

அந்த வகையில் தற்போது உத்தரகாண்ட் மாநில அரசின் கீழ் இயங்கும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பணிபுரியும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படியை 3% உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. உத்தரகாண்ட் மாநில முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமி நேற்று மாலை இதற்கான ஒப்புதலை வழங்கி உள்ளார். ஏற்கெனவே, உத்தரகாண்ட் அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி உயர்த்தியபோது, உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பணியாற்றிய ஊழியர்கள் தங்களுக்கும் அகவிலைப்படியை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்திருந்ததனர். அதைத் தொடர்ந்து இந்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. மேலும் அவர்களுக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சியை அளிக்கும் விதமாக தீபாவளி போனஸ் வழங்கப்படும் என்றும் அரசு அறிவித்துள்ளது.

DA Hike: போனஸ் அறிவிப்பு

உத்தரகாண்டு போக்குவரத்து துறை அதன் வழக்கமான ஊழியர்களுக்கு 6,908 ரூபாயை போனஸாக வழங்கும். சிறப்பு பிரிவினர், ஒப்பந்த ஊழியர்கள், தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் ஆகியோர் 1,184 ரூபாய் போனஸாக பெறுவார்கள். இந்த போனஸை பெறுவதற்கு சில கட்டுப்பாடுகளும் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் சுமார் 2 ஆயிரம் ஓட்டுநர், நடத்துநர் இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு 6,908 ரூபாய் போனஸ் கிடைக்கும். சிறப்பு பிரிவு ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநர் இந்த போனஸை பெற வேண்டுமென்றால், 2024-25 ஆண்டில் சமதள வழிதடத்தில் 56 ஆயிரம் கிலோ மீட்டர், மலைவழிப்பாதையில் 36 ஆயிரம் கிலோ மீட்டர், இரண்டையும் சேர்ந்து 46 ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்கு பயணித்திருக்க வேண்டும். தொழில்நுட்ப ஊழியர்கள் 240 நாள்கள் பணியாற்றியிருக்க வேண்டும். லஞ்சம், விபத்து போன்ற வழக்கு சம்பவங்கள் இல்லாதவர்களுக்கு மட்டுமே போனஸ் வழங்கப்படுகிறது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

DA hikeDiwali BonusUttarakhandDiwali 2025Government Employees

