  அரசு ஊழியர்களுக்கு 2% அகவிலைப்படி உயர்வு: அமைச்சரவை உத்தரவு... சம்பள உயர்வு கணக்கீடு இதோ

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு, அனைத்து அரசு ஊழியர்களுக்கும் அகவிலைப்படியை (DA) இரண்டு சதவீதம் உயர்த்தியுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து ஊழியர்களின் மொத்த அகவிலைப்படி இப்போது 60% ஆக அதிகரித்துள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 18, 2026, 02:51 PM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி.
  • 2% அகவிலைப்படி உயர்வு.
  • சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி!! மத்திய அரசு, அனைத்து அரசு ஊழியர்களுக்கும் அகவிலைப்படியை (DA) இரண்டு சதவீதம் உயர்த்தியுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து ஊழியர்களின் மொத்த அகவிலைப்படி இப்போது 60% ஆக அதிகரித்துள்ளது. இதற்கான காத்திருப்பு நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த நிலையில், தற்போது அரசு இந்த நல்ல செய்தியை அளித்துள்ளது.

டிஏ உயர்வு ஜனவரி 1 முதல் அமலுக்கு வரும்

இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள அகவிலைப்படி அதிகரிப்பானது ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும். ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலை நிவாரணமும் 2% அதிகரிக்கப்பட்டு 60 சதவிகிதமாக உயர்ந்துள்ளது.

Dearness Allowance: ஆண்டுக்கு 2 முறை திருத்தப்படும் அகவிலைப்படி

அகவிலைப்படியானது பணவீக்கத்துடன் தொடர்புடையது. பொதுவாக ஆண்டுக்கு இருமுறை, ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் இது திருத்தப்படுகிறது. இது, தொழிலாளர் அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள தொழிலாளர் பணியகத்தால் ஒவ்வொரு மாதமும் வெளியிடப்படும் தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டை (CPI-IW) பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது.

அறிவிப்பில் ஏற்பட்ட தாமதம்

இந்த முறை, எதிர்பார்த்ததை விட தாமதமாக அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு வந்துள்ளது. வழக்கமாக, ஜனவரி மாதத்திற்கான டிஏ உயர்வு அறிவிப்பு மார்ச் மாதத்திலும், ஜூலை மாதத்திற்கான அறிவிப்பு செப்டம்பர்-அக்டோபர் மாதங்களிலும் வெளியிடப்படுகின்றது. ஆனால், ஜனவரி 2026 -க்கான அறிவிப்பில் ஏற்பட்ட தாமதம் ஊழியர்களையும் ஓய்வூதியதாரர்களையும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியது.

பணவீக்கத்தில் நிவாரணம்

அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தில் (DR) செய்யப்பட்டுள்ள 2% உயர்வால் ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் பயனடைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த உயர்வு சிறியதாக இருந்தாலும், இது மாத வருமானத்தை சற்றே அதிகரித்து, பணவீக்கத்திலிருந்து ஓரளவு நிவாரணம் அளிக்கும்.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

ஆகவிலைப்படி உயர்வால் சம்பளத்தில் ஏற்படும் உண்மையான உயர்வு, ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியத்தைப் பொறுத்தது. இதை சில உதாரணங்களின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.

ரூ.30,000 அடிப்படை சம்பளம் பெறும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான சம்பள உயர்வு:

அடிப்படை ஊதியம்: ரூ. 30,000
பழைய அகவிலைப்படி (58%): ரூ. 17,400
புதிய அகவிலைப்படி (60%): ரூ. 18,000
மாதாந்திர உயர்வு: ரூ. 600

அதாவது, ரூ.30,000 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஒரு ஊழியர், இந்த டிஏ உயர்வுக்குப் பிறகு மாதத்திற்குக் கூடுதலாக ரூ. 600 பெறுவார்.

இன்னும் சில உதாரணங்கள்:

- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.20,000: சம்பளம் ரூ.31,600  இலிருந்து ரூ.32,000 ஆக அதிகரிக்கும்.

- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.40,000: சம்பளம் ரூ.63,200க்கு -இலிருந்து ரூ.64,000 ஆக அதிகரிக்கும்.

- அடிப்படை சம்பளம் ரூ.50,000: சம்பளம் ரூ.79,000 -இலிருந்து ரூ.80,000 ஆக அதிகரிக்கும்.

DA Hike: அகவிலைப்படி ஏன் முக்கியமானது?

அகவிலைப்படி என்பது அரசு ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தை ஊழியர்கள் சமாளிக்க உதவும் வகையில், இது அவ்வப்போது திருத்தி அமைக்கப்படுகிறது. 2% போன்ற ஒரு சிறிய உயர்வு கூட, காலப்போக்கில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய ஊதிய உயவுகளுடன் இது இணையும்போது இதன் தாக்கம் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும்.

DA Calculation: அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் படி, அகவிலைப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது:

அகவிலைப்படி (%) = (12-மாத சராசரி CPI-IW – 261.42) ÷ 261.42 × 100

அரசாங்கத்தால் வெளியிடப்படும் CPI-IW தரவுகளே ஒவ்வொரு திருத்தத்திற்கும் அடிப்படையாக அமைகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

DA Arrear: டிஏ அரியர் தொகை கிடைக்கும்

அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு பற்றிய அறிவிப்பு நீண்ட நாள் காத்திருப்புக்கு பிறகு இன்று வந்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பில் தாமதம் ஏற்பட்டபோதிலும், இதனால் ஊழியர்களுக்கு எந்த வித நஷ்டமும் ஏற்படாது. ஏனெனில், திருத்தப்பட்ட இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும். அதாவது ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி 1, 2026 முதல் டிஏ அரியர் தொகை கிடைக்கும்.

டிஏ உயர்வு பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. அகவிலைப்படி ஏன் அளிக்கப்படுகின்றது?

பணவீக்கத்தை சமாளிக்க அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி அளிக்கப்படுகின்றது. அகவிலைப்படி என்பது அரசு ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். இது அவ்வப்போது திருத்தி அமைக்கப்படுகிறது.

2. அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது?

அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI-IW) அடிப்படையில், அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

3 அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

AICPI-IW -ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி அகவிலைப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது.

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

