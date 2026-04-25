2% டிஏ உயர்வால் லெவல் 1-18 மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? முழு விவரம் இதோ

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மே மாதம் பெரிய பரிசு காத்திருக்கிறாது. டிஏ உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதற்கேற்ப சம்பள உயர்வு, டிஏ அரியர் என அனைத்தும் கிடைக்கவுள்ளன. அகவிலைப்படியை (DA) 2 சதவீதம் உயர்த்த மத்திய அமைச்சரவை சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்தது. இதைத் தொடர்ந்து அகவிலைப்படி விகிதம் அடிப்படை ஊதியத்தில் 58 சதவீதத்திலிருந்து 60 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
டிஏ அரியர் கிடைக்கும்
ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி அறிவிப்பு நீண்ட காத்திருப்புக்கு பிறகு சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த தாமதம் ஊழியர்களிடையே குழப்பத்தையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியது. எனினும், டிஏ உயர்வு (DA Hike) அறிவிப்பில் தாமதம் ஏற்பட்டாலும், அதனால் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கோ அல்லது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கோ எந்த வித நஷ்டமும் ஏற்படாது என்பதை புரிந்துகொள்ள வேண்டும். ஜனவரி 2026 முதலான டிஏ அரியர் (DA Arrears) தொகை ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும்.
அரசு கருவூலத்தின் மீதான தாக்கம் என்ன?
அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (Dearness Relief) ஆகிய இரண்டிலும் ஏற்பட்டுள்ள உயர்வினால், அரசு கருவூலத்தின் மீதான ஒட்டுமொத்த நிதிச்சுமை ஆண்டுக்கு ரூ. 6,791.24 கோடியாக இருக்கும். இதனால் சுமார் 50.46 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும், 68.27 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் பயனடைவார்கள் என்று மத்திய நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
அகவிலைப்படி திருத்தம்
7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் கீழ் அகவிலைப்படி உயர்வு தற்போது அமல்படுத்தப்படுகிறது. இதன் அறிவிப்பில் இந்த முறை வழக்கத்தை விட அதிகமான தாமதம் ஏற்பட்டது. மத்திய அரசு ஊழியர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் முதன்மை அமைப்பான 'தேசிய கவுன்சில் - கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பு' (NC-JCM), அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) திருத்தம் குறித்து விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தி மத்திய அமைச்சரவைச் செயலாளருக்குக் கடிதம் எழுதியது குறிப்பிடத்தக்கது.
8வது ஊதியக்குழு
8வது ஊதியக்குழு, அடுத்தகட்ட ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய சீரமைப்புப் பணிகளுக்காக, தொடர்புடைய தரப்பினருடன் கலந்தாய்வைத் தொடங்கியுள்ளது. இப்படிப்பட ஒரு முக்கியத் தருணத்தில், இந்த ஊதியத் திருத்தம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2% டிஏ உயர்வில் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்ததால், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பள உயர்வு (Salary Hike) எவ்வளவு இருக்கும்? நிலை 1 முதல் 18 வரையிலான அரசு ஊழியர்கள் எவ்வளவு ஊதியம் பெறுவார்கள்?
லெவல் 1 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: ரூ. 18,000 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களின் மொத்தச் சம்பளம் ரூ. 28,440-லிருந்து ரூ. 28,800-ஆக உயர்கிறது. இதன் மூலம் அவர்களுக்கு மாதத்திற்கு ரூ. 360 ஊதிய உயர்வு கிடைக்கிறது.
லெவல் 2 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: ரூ. 19,900 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களின் சம்பளம் ரூ. 31,442-லிருந்து ரூ. 31,840-ஆக உயர்கிறது; இது மாதத்திற்கு ரூ. 398 ஊதிய உயர்வை அளிக்கிறது.
லெவல் 3 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: ரூ. 21,700 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களின் சம்பளம் ரூ. 34,286-லிருந்து ரூ. 34,720-ஆக உயர்கிறது; இதன் மூலம் அவர்களுக்கு ரூ. 434 ஊதிய உயர்வு கிடைக்கிறது.
லெவல் 4 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: ரூ. 25,500 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களின் சம்பளம் ரூ. 40,290-லிருந்து ரூ. 40,800-ஆக உயர்கிறது; இதன் விளைவாக அவர்களுக்கு மாதத்திற்கு ரூ. 510 ஊதிய உயர்வு கிடைக்கிறது.
லெவல் 5 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: ரூ. 29,200 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களின் சம்பளம் ரூ. 46,136-லிருந்து ரூ. 46,720-ஆக உயர்கிறது; இது ரூ. 584.
லெவல் 6 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: ரூ. 35,400 அடிப்படை ஊதியம் கொண்டவர்களுக்கு, சம்பளம் ரூ. 55,932-லிருந்து ரூ. 56,640-ஆக உயர்கிறது; இதன் மூலம் மாதத்திற்கு ரூ. 708 ஊதிய உயர்வு கிடைக்கிறது.
லெவல் 7 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: ரூ. 44,900 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களின் சம்பளம் ரூ. 70,942-லிருந்து ரூ. 71,840-ஆக உயர்கிறது; இது ரூ. 898 அளவிலான உயர்வாகும்.
லெவல் 8 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: ரூ. 47,600 அடிப்படை ஊதியம் கொண்டவர்களுக்கு, சம்பளம் ரூ. 75,208-லிருந்து ரூ. 76,160-ஆக உயர்கிறது; இதன் விளைவாக ரூ. 952 ஊதிய உயர்வு ஏற்படுகிறது.
லெவல் 9 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: ரூ. 53,100 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களின் சம்பளம் ரூ. 83,898-லிருந்து ரூ. 84,960-ஆக உயர்கிறது; இது ரூ. 1,062 அளவிலான உயர்வாகும்.
லெவல் 10 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: ரூ. 56,100 அடிப்படை ஊதியம் கொண்டவர்களுக்கு, சம்பளம் ரூ. 88,638-லிருந்து ரூ. 89,760-ஆக உயர்கிறது; இதன் மூலம் மாதத்திற்கு ரூ. 1,122 ஊதிய உயர்வு கிடைக்கிறது.
லெவல் 11 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: ரூ. 67,700 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களின் சம்பளம் ரூ. 1,06,966-லிருந்து ரூ. 1,08,320-ஆக உயர்கிறது; இது ரூ. 1,354 அளவிலான உயர்வாகும்.
லெவல் 12 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: ரூ. 78,800 அடிப்படை ஊதியம் கொண்டவர்களுக்கு, சம்பளம் ரூ. 1,24,504-லிருந்து ரூ. 1,26,080-ஆக உயர்கிறது; இதன் விளைவாக ரூ. 1,576 ஊதிய உயர்வு ஏற்படுகிறது.
லெவல் 13 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: ரூ. 1,23,100 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களின் சம்பளம் ரூ. 1,94,498-லிருந்து ரூ. 1,96,960-ஆக உயர்கிறது; இது மாதத்திற்கு ரூ. 2,462 அளவிலான உயர்வாகும்.
லெவல் 13A மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: ரூ.1,31,100 அடிப்படை ஊதியம் கொண்டவர்களுக்கு சம்பளம் ரூ. 2,07,138-லிருந்து ரூ. 2,09,760-ஆக உயர்கிறது. இது ரூ. 2,622 அளவிலான அதிகரிப்பாகும்.
லெவல் 14 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 1,44,200 கொண்ட ஊழியர்களின் சம்பளம் ரூ. 2,27,836-லிருந்து ரூ. 2,30,720-ஆக உயரும். இது ரூ. 2,884 அளவிலான உயர்வாகும்.
லெவல் 15 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 1,82,200 கொண்ட ஊழியர்களின் சம்பளம் ரூ. 2,87,876-லிருந்து ரூ. 2,91,520-ஆக அதிகரிக்கிறது. இதன் விளைவாக மாதத்திற்கு ரூ. 3,644 ஊதிய உயர்வு கிடைக்கிறது.
லெவல் 16 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: ரூ. 2,05,400 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களின் சம்பளம் ரூ. 3,24,532-லிருந்து ரூ. 3,28,640-ஆக உயரும். இது ரூ. 4,108 அளவிலான அதிகரிப்பாகும்.
லெவல் 17 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: ரூ. 2,25,000 அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களின் சம்பளம் ரூ. 3,55,500-லிருந்து ரூ. 3,60,000-ஆக அதிகரிக்கிறது. இது ரூ. 4,500 அளவிலான உயர்வை வழங்குகிறது.
லெவல் 17 மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 2,50,000 கொண்ட ஊழியர்களின் சம்பளம் ரூ. 3,95,000-லிருந்து ரூ. 4,00,000-ஆக உயரும். இதுவே அதிகபட்ச மாத உயர்வான ரூ. 5,000-ஐ வழங்குகிறது.
டிஏ உயர்வு பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. அகவிலைப்படி எத்தனை முறை திருத்தப்படுகிறது?
சம்பளத்தில் பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தை ஈடுசெய்ய, அகவிலைப்படி (DA) ஒவ்வொரு ஆண்டும் இரண்டு முறை, பொதுவாக ஜனவரி 1 மற்றும் ஜூலை 1 முதல் திருத்தப்படுகிறது.
2. 2% டிஏ உயர்வால் அதிகபட்சமாக கிடைக்கும் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு?
2% டிஏ உயர்வால் அதிகபட்சமாக, அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 2,50,000 கொண்ட லெவல் 17 மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் ரூ. 3,95,000-லிருந்து ரூ. 4,00,000-ஆக உயரும். இதுவே அதிகபட்ச மாத உயர்வான ரூ. 5,000-ஐ வழங்குகிறது.
3. டிஏ அரியர் தொகை எந்த மாதம் முதல் வழங்கப்படும்?
திருத்தப்பட்ட டிஏ விகிதம் ஜனவரி 1 முதல் அமலுக்கு வருவதால், ஊழியர்கள் ஜனவரி முதல் முந்தைய மாதங்களுக்கான வித்தியாசத்தை, வரவிருக்கும் சம்பளத்துடன் நிலுவைத் தொகையாகப் பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
