அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு: பொறுமையை சோதிக்கும் மத்திய அரசு, அறிவிப்பு எப்போது?

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் இந்த வாரம் அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரண அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு வரும் என மிகுந்த நம்பைக்கையுடன் காத்திருந்தனர். ஆனால், அப்படி நடக்கவில்லை. அவர்களுடைய காத்திருப்பு இன்னும் தொடர்கிறது. புதன்கிழமை நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், அகவிலைப்படி (DA) உயர்வு குறித்து எந்த முடிவும் எட்டப்படவில்லை. இதன் விளைவாக, கோடிக்கணக்கான ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இப்போது பெரும் ஏமாற்றத்தில் உள்ளனர்.
DA Hike: டிஏ உயர்வுக்கான அறிவிப்பு ஏப்ரல் மாதத்தில் வெளியாகுமா?
புதன்கிழமை நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் குறித்து அரசு வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது. ஏனெனில், டிஏ உயர்வு குறித்த அறிவிப்புக்கான ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்பு பல முறை நிராசையில் நிறைவடைந்ததது. ஹோலி பண்டிகையை ஒட்டி, அகவிலைப்படி உயர்வு எனும் பரிசை அரசு அறிவிக்கும் என்று பரவலாக எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அறிவிப்பு வராமலேயெ ஹோலி பண்டிகை கடந்து போனது. அடுத்ததாக, இந்த மாதம் நடக்க திட்டமிடப்பட்டிருந்த அமைச்சரவை கூட்டங்களில் இந்த அறிவிப்பு வரும் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
2 அமைச்சரவைக் கூட்டங்களில் எந்த அறிவிப்பும் வராத நிலையில், புதன்கிழமை நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் மீது அதிக எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தன. ஆனால், அதுவும் நடக்கவில்லை. இந்த விவகாரம் குறித்து அரசு தற்போது வரை மௌனம் காத்து வருகிறது. இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஏப்ரல் 2026-இல் வெளியாகலாம் என்று நிபுணர்கள் தற்போது கருதுகின்றனர்.
DA Arrears: டிஏ அரியர் தொகை கிடைக்கும்
இதில் உள்ள ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால், இந்த அறிவிப்பு எப்போது வெளியானாலும், அது ஜனவரி 1, 2026 முதல் பின்னேற்பு அடிப்படையில் (retrospectively) அமலுக்கு வரும். அதாவது, ஊழியர்களுக்கு முந்தைய மாதங்களுக்கான அரியர் தொகையும் வழங்கப்படும்.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயரும்?
தொழிலாளர் நல வாரியம் (Labour Bureau) டிசம்பர் 2025 ஆம் மாதத்திற்காக வெளியிட்ட AICPI-IW (நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு) தரவுகள், இது குறித்த தெளிவை அளித்துள்ளன. டிசம்பர் மாதத்தில், இந்தக் குறியீடு 148.2 புள்ளிகளாகப் பதிவானது. இது நவம்பர் மாதத்தை விட 0.5 புள்ளிகள் அதிகமாகும். ஜனவரி முதல் டிசம்பர் 2025 வரையிலான ஓராண்டு சராசரியின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்கீடுகளின்படி, இம்முறை 2% அகவிலைப்படி உயர்வு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போதைய விகிதம்: 58%
எதிர்பார்க்கப்படும் விகிதம்: 60%
அரசு இந்த 2% உயர்வை அமல்படுத்தினால், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான மொத்த அகவிலைப்படி 60% ஆக உயரும்.
அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
அகவிலைப்படி விகிதம் துல்லியமாக எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்பது பலருக்கு உள்ள கேள்வியாக உள்ளது. இதைக் கணக்கிடுவதற்கு, 'தொழில்துறைத் தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டை' (AICPI-IW) அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தை அரசு பயன்படுத்துகிறது. துல்லியமான கணக்கீட்டிற்காக, 2016-ஆம் ஆண்டின் அடிப்படை விலைக் குறியீட்டை 2001-ஆம் ஆண்டின் அடிப்படை விலைக் குறியீட்டுடன் இணைக்க, 2.88 என்ற 'மாற்று காரணி' (conversion factor) பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது, சந்தையில் நிலவும் சராசரி பணவீக்க விகிதத்தின் அடிப்படையில் ஊழியர்களின் சம்பளம் சரிசெய்யப்படுகிறது.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
அகவிலைப்படி அதிகரித்தால் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளமும் கணிசமாக அதிகரிக்கும். டிஏ 2% அதிகரித்தால், சம்பளம் எவ்வளவு உயரும் என்பதை சில உதாரணங்களின் மூலம் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
லெவல் 1 ஊழியர்கள்: தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் - ₹18,000, 2% டிஏ உயர்வுக்கு பின் - ₹28,800
லெவல் 5 ஊழியர்கள்: தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் - ₹29,200, 2% டிஏ உயர்வுக்கு பின் - ₹46,720
லெவல் 10 ஊழியர்கள்: தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் - ₹56,100, 2% டிஏ உயர்வுக்கு பின் - ₹89,760
லெவல் 18 ஊழியர்கள்: தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் - ₹2,50,000, 2% டிஏ உயர்வுக்கு பின் - ₹4,00,000
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் முக்கியமான அலவன்ஸ்
அகவிலைப்படி (DA) என்பது பணியில் இருக்கும் ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது. அகவிலை நிவாரணம் (DR) என்பது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தைக் குறைப்பதே இவற்றின் முதன்மையான நோக்கமாகும். பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் அன்றாட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைகள் உயர்ந்து வரும் நிலையில், இந்தப்படியின் வாயிலாக ஊழியர்களின் வாங்கும் திறனைத் தக்கவைக்க அரசாங்கம் முயல்கிறது.
அகவிலைப்படி (DA) உயர்வு குறித்த அறிவிப்பு தற்போதைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தாலும், அதற்கான நம்பிக்கை முழுமையாக அற்றுப்போகவில்லை. ஏப்ரல் மாதத்தில் எதிர்பார்க்கப்படும் இந்த முடிவு, குறிப்பாக நிலுவைத் தொகையுடனும் சேர்த்து வழங்கப்படுமானால், ஊழியர்களுக்குப் பெரும் நிம்மதியை அளிக்கக்கூடும். இதன் விளைவாக, உயர்ந்து வரும் பணவீக்கத்திற்கு மத்தியில் சாமானிய மக்களின் நிதிநிலைக்கு ஒரு முக்கியத் துணையாக அகவிலைப்படி விளங்குவதால், அனைவரின் பார்வையும் தற்போது அரசாங்கத்தின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையின் மீதே பதிந்துள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு எப்போது வரும்?
இந்த அறிவிப்பு ஏப்ரல் மாதத்தில் வரக்கூடும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.
2. டிஏ எவ்வளவு உயரும்?
டிஏ 2% அதிகரிக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
3 அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
AICPI-IW -ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி அகவிலைப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது.
