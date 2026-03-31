English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு... ஏப்ரல் மாதம் அறிவிப்பா? அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு... ஏப்ரல் மாதம் அறிவிப்பா? அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதற்கான அறிவிப்பில் தாமதம் ஏற்படுவதற்கான காரணம் என்ன? இது குறித்து கிடைத்துள்ள சமீபத்திய அப்டேட் என்ன?

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 31, 2026, 06:01 PM IST
  • அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு எப்போது வரும்?
  • டிஏ எவ்வளவு உயரும்?
  • அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு... ஏப்ரல் மாதம் அறிவிப்பா? அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏப்ரல் 2026-இல் ஊதிய உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. ஜனவரி 2026-க்கான அகவிலைப்படியை (DA) உயர்த்துவது குறித்த அறிவிப்பை அரசு அடுத்த மாதம் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான முக்கிய அறிவிப்பு

அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டால், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் என இரு தரப்பினரும் தங்கள் ஏப்ரல் 2026 ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் உயர்த்தப்பட்ட தொகையைப் பெறுவார்கள். இந்த உயர்வு, கோடிக்கணக்கான அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வுபெற்ற பணியாளர்களுக்கும் கணிசமான நிதி நிவாரணத்தை அளிக்கும் என்பது உறுதி.

அகவிலைப்படி அறிவிப்பில் தாமதம் ஏன்?

அகவிலைப்படி (DA) பொதுவாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் இரண்டு முறை திருத்தப்படுகிறது. முதல் திருத்தம், அதாவது ஜனவரி மாதத்திற்கான திருத்தம் வழக்கமாக மார்ச் மாதத்தில் ஹோலி பண்டிகையை ஒட்டி அறிவிக்கப்படுகின்றது. இது ஜனவரி 1 ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது. இரண்டாவது திருத்தம் அக்டோபர் அல்லது நவம்பர் மாதத்தில் அறிவிக்கப்பட்டு, ஜூலை 1-ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது. இருப்பினும், இந்த ஆண்டு ஹோலி பண்டிகையின் போது அகவிலைப்படி குறித்த எந்த அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை. இந்தத் தாமதம் காரணமாக, அகவிலைப்படி உயர்வை அரசு ஏப்ரல் மாதத்தில் அறிவிக்கக்கூடும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 2025 -இல் நிறைவடைந்தன. அதன் பிறகு நடக்கும் முதல் டிஏ திருத்தம் இதுவாகும்.

DA Hike: டிஏ உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

தற்போது, ​​மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 58% அகவிலைப்படியைப் பெற்று வருகின்றனர். இந்த அகவிலைப்படி 2% முதல் 3% வரை உயரக்கூடும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அவ்வாறு நிகழ்ந்தால், அகவிலைப்படி 60% அல்லது 61% ஆக உயரும். எனினும், அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த அறிவிப்பு ஏப்ரல் மாதத்தில் வெளியான பின்னர் தான் இதை பற்றிய தெளிவு கிடைக்கும். இந்த உயர்வு ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும்.

DA Arrears: டிஏ அரியர் தொகையும் ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும்

அகவிலைப்படி உயர்வு ஏப்ரல் மாதத்தில் அறிவிக்கப்பட்டாலும், ஜனவரி மாதம் முதலான உயர்த்தப்பட்ட தொகையின் அரியர் தொகை கிடைக்கும். இந்த தொகை ஏப்ரல் மாத ஊதியத்தில் சேர்க்கப்பட்டு வழங்கப்படும். மேலும், ஜனவரி, பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையையும் ஊழியர்கள் பெறுவார்கள். நிலுவையில் உள்ள இந்தப் பணம், ஏப்ரல் மாத ஊதியத்துடன் சேர்த்து ஒரே தவணையாக வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் அந்த மாதத்தில் ஊழியர்கள் பெறும் மொத்தத் தொகை கணிசமாக அதிகரிக்கும்.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

அகவிலைப்படி உயர்வால் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் கணிசமாக அதிகரிக்கும். அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால், சம்பளம் எவ்வளவு உயரும் என்பதை சில உதாரணங்களின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.

- ஒரு மத்திய அரசு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ரூ.30,000 ஆக இருந்தால், 2% டிஏ உயர்வு ரூ.600 ஆக இருக்கும். இதன் விளைவாக ஆண்டுக்கு ₹7,200 வரை அதிகரிக்கும்.

- மத்திய அரசு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ரூ.40,000 ஆக இருந்தால், 2% அகவிலைப்படி ₹800 ஆக உயரும். அதாவது சம்பளம் ஆண்டுதோறும் ₹9,600 அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் பயனடைவார்கள்

இந்த அகவிலைப்படி திருத்தத்தின் காரணமாக சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும், 65 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் பயனடைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பு அறிமுகப்படுத்தப்படும் வரை, உயர்ந்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகளைச் சமாளிக்கவும், தங்கள் மாத வருமானத்தை மேம்படுத்திக்கொள்ளவும் இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு அவர்களுக்கு உதவும். 

8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம்

8-வது ஊதியக்குழுவில் புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பை உருவாக்கும் பணிகள் தொடர்கின்றன. 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் 2025 டிசம்பர் 31 அன்று நிறைவடைந்தன. அதைத் தொடர்ந்து, 8வது ஊதியக் குழு 2026 தனது பணிகளைத் தொடங்கியது. இருப்பினும், இந்தப் புதிய ஊதியக் குழு இதுவரை தனது பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்கவில்லை. தனது பணிகளை முழுமையாக நிறைவு செய்ய இந்தக் குழுவிற்கு 18 மாத கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் நடைமுறைக்கு வரும்போது, ​​தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் அகவிலைப்படியானது (DA) புதிய அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படும் என்று நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். அதுவரை, இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒரு தற்காலிக நிவாரணமாக அமையும். 8வது ஊதியக்குழுவின் கணக்கீட்டு அமலாக்கம் ஜனவரி 1 2025 முதல் இருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு எப்போது வரும்?
அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு ஏப்ரல் மாதத்தில் வரக்கூடும் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.

2. டிஏ எவ்வளவு உயரும்?
டிஏ 2% அதிகரிக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.

3 அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
AICPI-IW -ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி அகவிலைப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

DA hikeDADearness AllowanceCentral government employeessalary hike

Trending News