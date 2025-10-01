Breaking: அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு.... இன்று அமைச்சரவை ஒப்புதல்? முக்கிய அப்டேட் இதோ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

7th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படியை இன்று மத்திய அமைச்சரவை அங்கீகரிக்கும் என கூறப்படுகிறது. இது குறித்த அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 1, 2025, 02:21 PM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி.
  • இன்று வருகிறதா டிஏ உயர்வு?
  • ஒரு கோடி ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்.

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படி (DA) அதிகரிப்பு குறித்து இன்று நடைபெறும் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என்று இந்தியா டுடே வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால், புதிய அகவிலைப்படி ஜூலை 1 முதல் அமலுக்கு வரும். இந்த நடவடிக்கை கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

அகவிலைப்படி என்பது விலைவாசி உயர்வு மற்றும் பணவீக்கத்தால் ஏற்படும் அன்றாட செலவுகளை நிர்வகிக்க மக்களுக்கு உதவுவதற்காக சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் சேர்க்கப்படும் கூடுதல் கொடுப்பனவாகும்.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எப்போது அதிகரிக்கும்?

ஜனவரி, ஜூலை என ஆண்டுக்கு 2 முறை மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவை அதிகரிக்கப்படுகின்றன. ஜனவரி மாதத்திற்கான அகவிலைப்படி உயர்வின் அறிவிப்பு பிப்ரவரி-மார்ச் மாதங்களிலும், ஜூலை மாத அகவிலைப்படி உயர்வின் அறிவிப்பு செப்டம்பர்-அக்டோபர் மாதங்களிலும் வெளியிடப்படுகின்றது. அகவிலைப்படி  ஊழியர்களுக்கு பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தை ஈடுசெய்ய உதவுகிறது.

DA Hike: டிஏ உயர்வு எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

- தொழிலாளர் பணியகத்தால் மாதந்தோறும் தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (CPI-IW) வெளியிடப்படுகிறது.

- இதன் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி உயர்வு (DA) தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.

- முந்தைய 12 மாதங்களுக்கான CPI-IW தரவை சராசரியாகக் கொண்டும், 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஒரு குறிப்பிட்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தியும் மத்திய அரசு டிஏ DA உயர்வைக் கணக்கிடுகிறது.

Dearness Allowance Calculation: டிஏ உயர்வுக்கான சூத்திரம்

அகவிலைப்படி (%) = [(CPI-IW -இன் 12 மாத சராசரி  – 261.42) ÷ 261.42] × 100.

261.42 என்ற எண்ணிக்கை 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அடிப்படை CPI-IW சராசரி (2016 அடிப்படை ஆண்டு) ஆகும்.

அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

ஜனவரி முதல் ஜூன் 2025 வரையிலான AICPI குறியீட்டு தரவு, இந்த முறை அகவிலைப்படியில் 3% அதிகரிப்பு இருக்கும் என்பதை தெளிவாகக் காட்டுகின்றன. தற்போது, ​​மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 55% என்ற விகிதத்தில் அகவிலைப்படியைப் பெறுகின்றனர். 3% அதிகரிப்பிற்குப் பிறகு, அது 58% ஆக அதிகரிக்கும்.

Salary Hike: ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி 3% அதிகரித்தால் ஊதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? கீழே இதற்கான கணக்கீட்டை புரிந்துகொள்ளலாம். வெவ்வேறு அடிப்படை ஊதியங்களில் ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என இங்கே காணலாம்.

பணியாளர் லெவல்

 தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் தற்போதைய DA (55%) புதிய DA (58%) மாதாந்திர சலுகை ஆண்டு சலுகை
லெவல் 1 (குறைந்தபட்சம்)  ₹18,000 ₹9,900 ₹10,440 ₹540 ₹6,480
லெவல் 3 ₹21,700    ₹11,935  ₹12,586 ₹651 ₹7,812
லெவல் 6 ₹35,400    ₹19,470 ₹20,532 ₹1,062  ₹12,744
லெவல் 7 ₹44,900    ₹24,695 ₹26,042 ₹1,347  ₹16,164
அதிகபட்சம் (அமைச்சரவை செயலாளர்) ₹2,50,000 ₹1,37,500  ₹1,45,000 ₹7,500  ₹90,000

இந்த அட்டவணையின் மூலம், அனைத்து லெவல்களிலும் ஊழியர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும் என்பது தெளிவாகிறது.

