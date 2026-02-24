அரசு ஊழியர்களுக்கு ஹோலி பரிசாக டிஏ உயர்வு? மாத சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?

Central Government Employees DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக அவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். எனினும் அதற்கு முன்னதாக அவர்களை அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான செய்தி உற்சாகப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. ஜனவரி மாதத்திற்கான அகவிலைப்படி உயர்வு பற்றிய அறிவிப்பு ஹோலி பரிசாக கிடைக்கக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி
மத்திய அரசு தனது ஊழியர்களுக்கு ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை அகவிலைப்படி அதிகரிக்கப்படுகின்றது. ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்கள் முதல் டிஏ உயர்வு அமலுக்கு வருகின்றது. பொதுவாக ஜனவரி மாத டிஏ உயர்வுக்கான அறிவிப்பு மார்ச் மாதத்திலும், ஜூலை மாத டிஏ உயர்வுக்கான அறிவிப்பு செப்டம்பர்-அக்டோபர் மாதங்களிலும் வெளிவருகின்றன. தீபாவளி மற்றும் ஹோலி பண்டிகையையொட்டி அரசு அகவிலைப்படியில் மாற்றங்களை அறிவிக்கிறது.
Holi Gift: ஹோலி பரிசாக அதிகரிக்குமா அகவிலைப்படி?
இந்த ஆண்டு மார்ச் 3 ஆம் தேதி ஹோலி பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் இந்த முறை அகவிலைப்படி உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என்பது பற்றி தெளிவாக உள்ளனர் என்றே கூறலாம். சமீபத்தில் வெளிவந்த AICPI எண்களே இதற்கு காரணமாகும். ஹோலி பண்டிகைக்கு பின் இந்த அறிவிப்பு வரக்கூடும் என வெகுவாக நம்பப்படுகின்றது.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
தற்போது மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 58% அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தை பெற்று வருகின்றனர். ஜூலை 2025 -இல் அகவிலைப்படி 3% அதிகரிக்கப்பட்டது. இதற்கான அறிவிப்பு அக்டோபர் மாதம் வந்தது. ஜனவரி 2026 இல் அடுத்த அகவிலைப்படி திருத்தத்திற்கான எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாகவே உள்ளன. AICPI-IW தரவுகளின் மூலம் ஜனவரி மாத டிஏ உயர்வு கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது.
AICPI-IW தரவுகள் கூறுவது என்ன?
தொழிலாளர் பணியகம் சமீபத்தில், டிசம்பர் 2025 -க்கான தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டை வெளியிட்டது. இது எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் 148.2 ஆக ஆகவே உள்ளது. முந்தைய 12 மாதங்களின் சராசரி 145.54 ஆக உள்ளது. இந்தத் தரவுகளின் அடிப்படையில், ஜனவரி 2026க்கான சாத்தியமான அகவிலைப்படி உயர்வு மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மதிப்பீடுகளின்படி, ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 58% -இலிருந்து 60 சதவீதமாக அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
DA Hike: டிஏ உயர்வு அறிவிப்பு எப்போது வரும்?
டிஏ உயர்வுக்கான அறிவிப்பு ஹோலி பண்டிகைக்கு க்கு முன் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, ஆனால் தேதி உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. மார்ச் தொடக்கத்தில் ஹோலி பண்டிகை வருவதால், அகவிலைப்படி அறிவிப்பு குறித்த விவாதங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன. சில தொழிற்சங்கத் தலைவர்கள், ஹோலி பண்டிகைக்கு முன் அரசாங்கம் இந்த அறிவிப்பை வெளியிடக்கூடும் என்று நம்புகின்றனர். மார்ச் முதல் வாரத்தில் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளிக்கும் சாத்தியக்கூறுகளையும் சில அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ தேதி வெளியிடப்படவில்லை.
Salary Hike: அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்தால் சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
அகவிலைப்படி அதிகரிப்பால் ஏற்படக்கூடிய சம்பள உயர்வை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.
- ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ரூ.50,000 என வைத்துக்கொள்வோம்.
- அகவிலைப்படி 58% ஆக இருந்தால், அவருக்கு ரூ.29,000 கிடைக்கும்.
- அகவிலைப்படி 2% அதிகரித்து, 60% ஆக உயர்ந்தால், இது ரூ.30,000 ஆக அதிகரிக்கும்.
- அதாவது, அந்த ஊழியர் மாதத்திற்கு ரூ.1,000 அதிகமாகப் பெறுவார்.
சம்ளம் அதிகமாக இருக்கும் ஊழியர்களின் உயர்வு இன்னும் அதிகமாக இருகும்.
மேலும் படிக்க | EPFO Higher Pension: இனி முழு சம்பளத்தில் ஓய்வூதியம், வரம்பே இல்லை!! ஆனால், இவர்களுக்கு மட்டும்தான்
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழுவில் அதிரடி சம்பள உயர்வு, ஆனால்..... இந்த ஊழியர்களுக்கு கிடைக்காது
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ