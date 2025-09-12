தீபாவளிக்கு முன் டிஏ ஹைக் அறிவிப்பு, அக்டோபர் முதல் அசத்தலான ஊதிய உயர்வு

DA Hike Latest News: இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு முன்பு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பெரிய செய்தி கிடைக்கக்கூடும். ஜூலை-டிசம்பர் 2025 காலத்திற்கான அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பை அரசாங்கம் தீபாவளிக்கு முன்னர் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் நீண்ட காலமாக 8வது சம்பளக் குழுவின் அறிவிப்புக்காகக் காத்திருக்கின்றனர். அந்த அறிவிப்பு வர தாமதமாகலாம் என்றாலும், பண்டிகை காலத்திலில் அகவிலைப்படி அதிகரிப்புக்கான அறிவிப்பு அவர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில் இருக்கும்.
Central Government Employees: காத்திருக்கும் ஊழியர்கள்
தீபாவளிக்கு முன்பு அகவிலைப்படியில் புதிய அதிகரிப்பு அறிவிக்கப்படலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஜனவரி 2025 முதல் ஜூன் 2025 வரையிலான AICPI எண்களின் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி 3% அதிகரிக்கும் என்பது தெளிவாகிவிட்டாலும், இது தொடர்பான அரசாங்க அறிவிப்பு இன்னும் வரவில்லை. இது வந்தவுடன் தான் டிஏ உயர்வு உறுதிபடுத்தப்படும்.
அரசாங்கம் இதை முறையாக அறிவிக்கும். இந்த அறிவிப்பு நவராத்திரிக்கு பின் தீபாவளிக்கு முன் வரும் என கூறப்படுகின்றது. அரசின் இந்த அறிவிப்பு சுமார் 1.2 கோடிக்கும் மேற்பட்ட அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பயனளிக்கும். நவராத்திரி மற்றும் தீபாவளிக்கு சற்று முன்பு இது அவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த செய்தியாக இருக்கும்.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
சில்லறை மற்றும் மொத்த பணவீக்கத்தின் தற்போதைய சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு, அரசு அகவிலைப்படியை தற்போதைய 55% இலிருந்து 58% ஆக அதிகரிக்க முடியும் என்று நம்பப்படுகிறது.
DA Arrears: டிஏ அரியர்
ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை மற்றும் ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரையிலான காலத்திற்கு, மத்திய அரசு அகவிலைப்படியை ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை திருத்தி வருகிறது. அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எந்த நேரத்திலும் வெளியிடப்பட்டாலும், ஜனவரி 1 முதல் மற்றும் ஜூலை 1 முதல் புதிய அகவிலைப்படி விகிதங்கள் பொருந்தும். அதாவது, ஜூலை 2025 -க்கான டிஏ உயர்வு எப்போது அறிவிக்கப்பட்டாலும், ஜூலை 1 முதலான டிஏ அரியர் தொகை ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும்.
முன்னதாக, மார்ச் 2025 இல், அரசாங்கம் 2% அகவிலைப்படி உயர்வை அங்கீகரித்தது. இது ஜனவரி-ஜூன் அரையாண்டிற்கான அகவிலைப்படியை 53% இலிருந்து 55% ஆக அதிகரித்தது. இப்போது, முந்தைய ஆண்டுகளின் போக்கின்படி தீபாவளிக்கு முன் 3% உயர்வு அறிவிக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது நடந்தால், அகவிலைப்படி 58% ஆக அதிகரிக்கும்.
Salary Hike, Pension Hike:
ஊதிய உயர்வும், ஓய்வூதிய உயர்வும் எவ்வளவு இருக்கும்?
அடிப்படை சம்பளத்தின் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி கணக்கிடப்படுகிறது. ஆகையால், அதன் தாக்கம் வெவ்வேறு சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதிய வகைகளில் மாறுபடும்.
- உதாரணமாக, ₹18,000 அடிப்படை சம்பளம் கொண்ட ஒரு ஊழியர் தற்போது ₹9,900 (55%) அகவிலைப்படியாகப் பெறுகிறார்,
- இதன் மூலம் அவரது மொத்த சம்பளம் ₹27,900 ஆக உள்ளது.
- அகவிலைப்படி 58% ஆக உயர்ந்தால், அகவிலைப்படி தொகை ₹10,440 ஆக அதிகரிக்கும்.
- இது மொத்த மாத சம்பளத்தை ₹28,440 ஆக உயர்த்தும்
- அதேபோல், ஓய்வு பெற்ற ஒரு அரசு ஓய்வூதியதாரரின் அடிப்படை ஓய்வூதியம் 9,000 என வைத்துக்கொள்வோம்.
- தற்போது அவர் 55% அகவிலை நிவாரணமாக ₹ 4,950 பெறுவார்.
- இதன் காரணமாக மொத்த ஓய்வூதியத் தொகை ₹ 13,950 ஆக இருக்கும்.
- அகவிலை நிவாரணம் 3% அதிகரித்து, 58% ஆக உயர்ந்தால், ஓய்வூதியதாரருக்கு ₹ 5,220 அகவிலைப்படி வழங்கப்படும்.
- இது மொத்த ஓய்வூதியத்தை ₹ 14,220 ஆக அதிகரிக்கும்.
அகவிலைப்படி உயர்வு எப்போது அறிவிக்கப்படும்?
இதுவரை, அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்து அரசாங்கம் எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையையும் வெளியிடவில்லை. இருப்பினும், இதற்கு முந்தைய ஆண்டுகளைப் பார்க்கும்போது, இதுபோன்ற அறிவிப்புகள் பொதுவாக நவராத்திரிக்குப் பிறகும் தீபாவளிக்கு முன்பும் வெளியிடப்படுகின்றன. இந்த ஆண்டும் அதே நடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
