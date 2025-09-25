அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான தீபாவளி: உயரும் அகவிலைப்படி, முக்கிய அப்டேட் இதோ

DA Hike Latest News: இந்தியாவில் பண்டிகை காலம் தொடங்கிவிட்டது. மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும், தீபாவளிக்கு முன்பு அரசாங்கம் அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரண (DR) உயர்வை அறிவிக்கும் என ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். அரசாங்கம் அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தை ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை திருத்துகிறது.
Central Government Employees: காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
இப்போது மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 2025 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது அதிகரிப்பிற்காக காத்திருக்கிறார்கள். தீபாவளிக்கு சற்று முன்னதாக இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்படலாம் என்று பலர் நம்புகிறார்கள். நேற்று நடந்த அமைச்சரவை கூட்டத்திலேயே அகவிலைப்படி உயர்வுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகும் என நம்பப்பட்டது. ஆனால் அப்படி நடக்காதது ஊழியர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்தது.
நிதியமைச்சருக்கு ஊழியர்களின் கோரிக்கை
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் கூட்டமைப்பு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி, அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்து முன்கூட்டியே முடிவெடுக்குமாறு வலியுறுத்தியுள்ளது. வழக்கமாக, அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை திருத்தப்படும். 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான முதல் உயர்வு ஜனவரி முதல் அமலுக்கு வந்தது. ஆனால் ஜூலை 1 முதல் வரவிருக்கும் மாற்றம் இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. இதன் காரணமாக, தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்பு அரசாங்கம் ஒரு பெரிய அறிவிப்பை வெளியிடும் என்று ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் நம்புகிறார்கள்.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி உயர்வின் அறிவிப்பு எப்போது?
பிசினஸ் டுடேவில் வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்தியின் படி, நிதியமைச்சருக்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதம், ஜூலை 1, 2025 முதல் செலுத்த வேண்டிய அகவிலைப்படி/அகவிலை நிவாரணம் இன்னும் நிலுவையில் உள்ளது என்று வலியுறுத்தியுள்ளது. வழக்கமாக, இந்த உயர்வு செப்டம்பர் கடைசி வாரத்தில் அறிவிக்கப்படும். மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகை அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் வழங்கப்படும்.
50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் பயனடைவார்கள்
வரவிருக்கும் அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரண (DR) உயர்வால் 50 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் சுமார் 65 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது. அரசாங்கம் இன்னும் எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை என்றாலும், ஊடக அறிக்கைகள் அகவிலைப்படி 3 சதவீதம் அதிகரிக்கப்படலாம் என்று கூறுகின்றன.
DA Hike: டிஏ உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
தற்போது, அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் 55 சதவீதமாக உள்ளது. ஜனவரி 2025 இல் 2 சதவீத உயர்வுக்குப் பிறகு அகவிலைப்படி 53 சதவீதத்திலிருந்து 55 சதவிகிதமாக அதிகரித்துள்ளது. தற்போது எதிர்பார்க்கப்படும் 3 சதவீத உயர்வு அங்கீகரிக்கப்பட்டால், அகவிலைப்படி 58 சதவீதமாக உயரும்.
அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் அகவிலைப்படி ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். தொழிலாளர் பணியகத்தால் ஒவ்வொரு மாதமும் வெளியிடப்படும் தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI-IW) அடிப்படையில் அரசாங்கம் இந்த உயர்வைக் கணக்கிடுகிறது.
7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் பயன்படுத்தப்படும் சூத்திரம்:
DA% = [(12-month average of CPI-IW – 261.42) ÷ 261.42] × 100
ஆகவிலைப்படி (%) = [(CPI-IW இன் 12 மாத சராசரி - 261.42) ÷ 261.42] × 100
Salary Hike: ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
இந்த முறை அகவிலைப்படி (DA) 3 சதவீதம் அதிகரித்தால், அது 55 சதவீதத்திலிருந்து 58 சதவீதமாக உயரும். இது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு குறிப்பிட்டத்தக்க சம்பள உயர்வை அளிக்கும். இதற்கான கணக்கீட்டை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.
ஒரு மத்திய அரசு ஊழியரின் ஊதியம் ரூ.18,000 என வைத்துக்கொள்வோம்:
- 55 சதவீத அகவிலைப்படியில், அவர் தற்போது ஒவ்வொரு மாதமும் அகவிலைப்படியாக ரூ.9,900 பெறுகிறார்.
- 3 சதவீத உயர்வுக்குப் பிறகு, 58 சதவீத அகவிலைப்படியில், இந்தத் தொகை மாதத்திற்கு ரூ. 10,440 ஆக உயரும்.
- அதாவது மாதத்திற்கு கூடுதலாக ரூ. 540 , ஒரு வருடத்திற்கு கூடுதலாக சுமார் ரூ.6,480 கிடைக்கும்.
மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு 3 பரிசுகள்: தீபாவளி போனஸ், அகவிலைப்படி உயர்வு, 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம்
மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு அமோகமான தீபாவளி: 3 பரிசுகள்.... அக்டோபர் சம்பளத்தில் அதிரடி ஏற்றம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ