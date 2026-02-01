English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்... 63% ஆக உயர்கிறதா அகவிலைப்படி?

ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்... 63% ஆக உயர்கிறதா அகவிலைப்படி?

DA Hike Latest News: ஜனவரியில் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? AICPI-IW தரவுகள் அதிகரித்துள்ளதா? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 1, 2026, 03:46 PM IST
  • அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
  • தொழிலாளர் அமைச்சகம் வெளியிட்ட குறியீடுகள் என்ன?
  • அகவிலைப்படியில் சதவீத உயர்வு எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

ஜனவரி 2026 டிஏ உயர்வு: குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்... 63% ஆக உயர்கிறதா அகவிலைப்படி?

8th Pay Commission DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளிவந்துள்ளது. டிசம்பர் மாத AICPI-IW தரவுகளை தொழிலாளர் அமைச்சகம் வெளியிட்டது. இது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பெரிய நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது.

AICPI-IW: தொழிலாளர் அமைச்சகம் வெளியிட்ட குறியீடுகள்

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி (DA) தொடர்பாக ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. மத்திய அரசு ஒவ்வொரு ஆண்டும் இரண்டு முறை அகவிலைப்படியை திருத்தி அமைக்கிறது. இந்த மாற்றங்கள் ஜனவரி மற்றும் ஜூலை முதல் அமலுக்கு வரும். இவற்றுக்கான அறிவிப்பு மார்ச் மற்றும் செப்டம்பர்-அக்டோபர் மாதங்களில் வெளிவரும். 

Dearness Allowance Calculation: அகவிலைப்படி கணக்கீடு

ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி உயர்வு கடந்த ஆண்டின் ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரையிலான AICPI-IW எண்களின் அடிப்படையிலும், ஜூலை மாத அகவிலைப்படி உயர்வு ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான AICPI-IW எண்களின் அடிப்படையிலும் கணக்கிடப்படுகின்றது. 

அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (AICPI-IW) தரவுகள் வெளியிடப்பட்ட பின்னரே அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த எந்தவொரு முடிவும் எடுக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஜனவரி 2026 -க்கான அகவிலைப்படி உயர்வை தீர்மானிக்கும் டிசம்பர் மாத அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டு எண்கள் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அதன் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்த இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும்.

DA Hike: டிஏ உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்

மோடி அரசாங்கம் டிசம்பர் 2025-க்கான AICPI-IW குறியீட்டை நவம்பர் மாதத்தைப் போலவே 148.2 என்ற அளவில் மாற்றாமல் வைத்துள்ளது. இதன் காரணமாக, அகவிலைப்படியில் சாத்தியமான அதிகபட்ச உயர்வை அரசாங்கம் அறிவிக்கக்கூடும் என்று இப்போது யூகிக்கப்படுகிறது.

அகில இந்திய என்.பி.எஸ் ஊழியர் கூட்டமைப்பின் தலைவர் மன்ஜீத் சிங் படேல், “மத்திய அரசு AICPI-IW குறியீட்டை 148.2 என்ற அளவில் மாற்றாமல் வைத்துள்ளது. இதன் பொருள் அகவிலைப்படியில் 5 சதவீதம் உயர்வு சாத்தியமாகும். இதன் மூலம் மொத்த அகவிலைப்படி 63 சதவீதமாக உயரும்” என்றார்.

DA Hike: அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

- மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி 5 சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

- இதன் மூலம் மொத்த அகவிலைப்படி 63 சதவீதமாக உயரும்.

- ஆண்டுக்கு இருமுறை நடைபெறும் திருத்தச் சுழற்சியின் ஒரு பகுதியாக, அகவிலைப்படி திருத்தம் ஜனவரி 2026-ல் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

- முன்னதாக, ஜூலை 2025-ல் அரசாங்கம் அகவிலைப்படியை 55 சதவீதத்திலிருந்து 58 சதவீதமாக உயர்த்தியது.

அகவிலைப்படியில் சதவீத உயர்வு எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான அகில இந்திய நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு (AICPI-IW) என்பது மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான அகவிலைப்படியைத் திருத்துவதற்கான ஒரு முக்கிய காரணியாகும். இந்தத் தரவு அகவிலைப்படியில் ஏற்படும் சரியான சதவீத உயர்வைத் தீர்மானிக்கப் பயன்படுகிறது.

அகவிலைப்படி உயர்வை கணக்கிட பின்வரும் சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது:

அகவிலைப்படி (சதவீதம்) = [{(கடந்த 12 மாதங்களின் சராசரி AICPI-IW × 2.88) − 261.41} / 261.41] × 100 − தற்போதைய அகவிலைப்படி (சதவீதம்)

